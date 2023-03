Tutte le serie Sky e NOW di marzo 2023: torna Yellowstone!

I film in arrivo su Sky e NOW a marzo 2023 offriranno un'ampia scelta che vanta diversi titoli di rilievo, ma anche sul versante delle serie ci sono diverse proposte interessanti, tra le quali spicca senza dubbio l'attesa quinta stagione di Yellowstone. Le vicende della famiglia Dutton apriranno il prossimo mese, e difatti dal 1 marzo potrete rituffarvi tra i paesaggi del Montana per seguire i fantastici protagonisti di quella che è diventata una delle serie più interessanti degli ultimi anni. Il prossimo mese però non sarà soltanto contraddistinto da Yellowstone, poiché anche un'amata produzione italiana ritornerà sui nostri schermi, ovvero l'apprezzata Christian. Infine, segnaliamo l'arrivo della prima stagione di Killing Eve, che negli anni ha conquistato il favore del pubblico, e che ora sarà finalmente a disposizione degli abbonati Sky.



Yellowstone, stagione 5 (Sky Atlantic, 1 marzo 2022)

Dopo quattro esaltanti stagioni, Yellowstone fa il suo ritorno, per una quinta stagione molto attesa che continuerà a seguire le vicende della famiglia Dutton. John (Kevin Costner), Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes) e Jaime (Wes Bentley) avranno sicuramente un ruolo centrale all'interno della narrazione, e dopo quanto accaduto nella stagione precedente sarà interessante vedere il proseguo del percorso di Jamie, mentre John sarà probabilmente costretto a lottare nuovamente contro minacce esterne per difendere il proprio ranch.

Come scrivevamo nella recensione di Yellowstone 4, la season precedente non era esente da difetti, ma la forza dei protagonisti era stata comunque capace di mantenere alto il livello della serie, in un titolo nel quale le vicende della famiglia Dutton sono il cuore di tutto. Per chi ha seguito Yellowstone nel corso degli anni, è difficile non provare un certo legame verso i personaggi principali, e anche per questo siamo fiduciosi sul fatto che i nuovi episodi sapranno accompagnare i nostri amati protagonisti in un cammino convincente fatto di nuove sfide e pericoli che prenderanno vita tra gli splendidi scorci del Montana.



Killing Eve, stagione 1 (Sky Atlantic, 21 marzo 2023)

Thriller-drama tratto dai romanzi di Luke Jenning, scritto da Phoebe Waller-Bridge, ed incentrato su Eve Polastri (Sandra Oh), appartenente all'MI5. L'agente è inizialmente costretta a soddisfare compiti monotoni lontani dall'azione alla quale la donna sperava di prendere parte, ma tutto cambia quando una serial killer entra in scena sfidando le capacità di Eve.

La serie diretta da Lisa Brühlmann nel corso degli anni è stata capace di conquistare diversi premi, e dal prossimo mese potrete recuperare la prima adrenalinica stagione di un racconto che saprà sicuramente catturare la vostra attenzione.



Christian, stagione 2 (Sky Atlantic, 24 marzo 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Christian, la serie diretta da Stefano Lodovichi ci aveva convinti, offrendo una storia che riusciva a sfruttare l'ambientazione della periferia romana traendo forza dal suo protagonista, e dall'ottima interpretazione di Edoardo Pesce.

Per chi non avesse seguito il ciclo di episodi precedente, la serie è incentrata su Christian, scagnozzo di un boss della zona che improvvisamente scopre di avere dei poteri curativi. L'incredibile scoperta, attirerà però le attenzioni non solo della chiesa, ma anche del suo boss, in una storia tutta italiana che siamo curiosi di vedere che strada intraprenderà in questa seconda stagione.



Tutte le altre serie Sky e NOW di marzo 2023

L'opera, stagione 2 ( Sky Serie, 12 marzo 2023)

Zoé, interpretata da Ariane Labed, è una delle ballerine più importanti dell'opéra di Parigi, ma dopo tanta dedizione verso la sua carriera, ora cerca di divertirsi tra feste, cene, ed amanti. Il suo atteggiamento risveglia però la rabbia delle colleghe, le quali non vedono l'ora di togliere il posto alla protagonista. Animosità, vendette ed amicizie sono al centro de L'opera, e anche in questa seconda season possiamo aspettarci nuovi intrighi e sfide, per una serie creata da creata da Cécile Ducrocq et Benjamin Adam.



Law & Order: I Due Volti Della Giustizia, stagione 22 (Sky Investigation, 12 marzo 2023)

I giudici ed i detective di New York saranno nuovamente protagonisti nei nuovi episodi di Law & Order: I Due Volti della Giustizia, longeva serie ideata da Dick Wolf che nonostante il passare degli anni prosegue il suo cammino accontentando i tanti fan sparsi per il mondo. Per quanto riguarda i principali interpreti, ritroveremo il McCoy interpretato da Sam Waterson, confermato per la nuova stagione, che sarà affiancato da Hugh Dancy, Oldelya Halevi, Camryn Manheim e Jeffrey Donovan, in un racconto che può poggiare su di una formula vincente collaudata ed efficace.



Good Sam, stagione 1 ( Sky Serie, 20 marzo 2023)

Creada da Katie Wech, Good Sam è un medical drama che vede come protagonista Sam Griffith (Sophia Bush), cardiochirurga che lavora nello stesso ospedale dell'esigente padre, il Dott. Rob 'Griff' Griffith (Jason Isaacs). Quando l'uomo finisce in coma, la figlia si trova a gestire il suo reparto, ma questo sarà soltanto l'inizio di una storia incentrata sul rapporto padre-figlia e sulle emergenze che il personale sanitario si trova ad affrontare in ospedale.