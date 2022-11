Tutte le serie Sky e NOW di novembre 2022: è il turno di The White Lotus 2

Dopo una prima stagione sorprendente, torna l'intrigante The White Lotus, che questa volta sarà ambientata in Sicilia, e rappresenterà senza dubbio una delle proposte più rilevanti del prossimo novembre targato Sky e NOW. Tra le novità, segnaliamo inoltre l'arrivo de Il Grande Gioco, serie incentrata sui giochi di potere che si celano dietro gli affari milionari del calciomercato, per un titolo imperdibile per ogni appassionato di questo fantastico sport.



Per chi cerca una serie ricca di tensione e misteri da risolvere, Souls, serie Sky Original tedesca, sembra possedere un ottimo potenziale, e dai dettagli trapelati riguardanti la trama, possiamo aspettarci una storia che, andando a prendere elementi di titoli simili del passato, proporrà un gran numero di intrecci legati ad eventi che sembreranno inspiegabili. Infine, per gli appassionati degli universi narrativi ideati da Dick Wolf, ritorneranno Law & Order, e le serie legate a Chicago, tra nuovi casi da risolvere, ed interventi d'urgenza nel corso dei quali gli stessi protagonisti rischieranno al loro vita per salvare più persone possibile..



The White Lotus, stagione 2 (Sky Atlantic, 7 novembre 2022)

Se avete letto le nostre impressioni su The White Lotus, saprete che avevamo apprezzato la capacità della serie di portare in scena personaggi ben caratterizzati, ed un umorismo pungente che andava a mescolarsi col lato drammatico del titolo, per un mix ben variegato che però non sempre funzionava a dovere, lasciando spazio a qualche scollatura di troppo tra le varie scene.

Come gli appassionati sapranno, The White Lotus è una serie antologica, e difatti, dopo una prima season ambientata in un resort alle Hawaii, questo secondo capitolo cambia location e personaggi, portandoci nella nostra Sicilia. Qui, similmente a quanto accaduto nella stagione precedente, la vicenda principale prende corpo nel resort White Lotus, dove turisti e locali intrecceranno le loro vite, dando luce ad un nuovo emozionante racconto dai risvolti imprevedibili.



Il Grande Gioco, stagione 1 (Sky Atlantic, 18 novembre 2022)

Francesco Montanari, Giancarlo Giannini, ed Elena Radonicich, sono tra i protagonisti de Il Grande Gioco, serie Sky Original incentrata sul dietro le quinte del calciomercato, tra affari milionari e procuratori pronti a tutto per trarre il massimo profitto.

Al centro della vicenda principale troviamo Corso, accusato ingiustamente di aver preso parte a delle scommesse clandestine che gli hanno fatto perdere tutto, e per questo pronto a rimettersi in gioco aprendo un'Academy per giovani talenti. Creata da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis e Marcello Olivieri, Il Grande Gioco è diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano, e cercherà di regalare una storia appassionante ricca di tradimenti e alleanze, che promettono colpi di scena e grandi sorprese.



Souls, stagione 1 (Sky Atlantic, 26 novembre 2022)

Diretta da Alex Eslam ed Hanna Maria Heidrich, Souls è una serie Sky Original tedesca che vede tre donne, Allie, Hanna, e Linn, coinvolte in una storia emozionante nella quale seguiamo l'incredibile vicenda riguardante Jacob, figlio di Hanna.

Infatti, il ragazzo, dopo un incidente d'auto, inizia a ricordare frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo poi scomparso, in una storia che si preannuncia affascinante e ricca di enigmatici misteri da risolvere. La reincarnazione, l'amore, e una serie di eventi inspiegabili, saranno una parte importante della narrazione di Souls, che a partire dal prossimo 26 novembre sarà disponibile per gli abbonati.



Le altre serie in arrivo su Sky e NOW a novembre

Law & Order: I Due Volti Della Giustizia, stagione 21 (Sky Investigation, 13 novembre 2022)

La serie poliziesca creata da Dick Wolf è pronta a tornare, per uno dei titoli seriali più longevi di sempre, che ora è pronto a sbarcare su Sky grazie a questa ventunesima stagione. Jeffrey Donovan, Hugh Dancy, Anthony Anderson, e Sam Waterston fanno parte del cast, mentre per quanto riguarda le vicende dei nuovi episodi, possiamo aspettarci casi legati all'attualità che difficilmente deluderanno i fan di lunga data.



Chicago Med, stagione 8 (Sky Serie, 15 novembre 2022)

Le vicende e le storie private che legano il personale del Gaffney Chicago Medical Center torneranno a novembre, e possiamo aspettarci nuovi episodi carichi di adrenalina, dove i protagonisti dovranno far conciliare lo stress del lavoro e la vita privata, cercando di mantenere la lucidità anche di fronte ai casi più disperati e difficili. La serie creata da Dick Wolf dovrà risolvere, nel corso di questa season, ciò che era rimasto in sospeso in precedenza, e dopo il cliffhanger del finale della scorsa stagione, ora scopriremo finalmente come si risolverà il tutto, mentre la vita di alcuni dei protagonisti sembra essere appesa ad un filo.



Chicago Fire, stagione 11 (Sky Serie, 15 novembre 2022)

I vigili del fuoco ed i soccorritori della Caserma 51 saranno nuovamente protagonisti nella nuova stagione di Chicago Fire, che come al solito promette episodi al cardiopalma divisi tra interventi d'urgenza e intrecci riguardanti i vari personaggi. La serie creata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf, sarà orfana dell'attore Jesse Spencer, ma sono confermati tutti gli altri personaggi principali, e possiamo quindi aspettarci la continuità e la coerenza che da sempre hanno contraddistinto Chicago Fire.



Chicago P.D., stagione 10 (Sky Serie, 15 novembre 2022)

Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt, e Matt Olmstead, sono I creatori di questo spinoff di Chicago Fire, incentrato sia sulla polizia che sulle unità speciali di Chicago. Tra nuovi criminali da catturare, e complicati casi da risolvere, i protagonisti di Chicago P.D. si troveranno a fronteggiare nuove difficili sfide, in adrenalinici episodi che a novembre arriveranno finalmente su Sky e NOW.



Bull, stagione 6 (Sky Investigation, 16 novembre 2022)

La sesta e ultima stagione di Bull arriverà il prossimo novembre, per un legal drama che negli anni ha saputo appassionare grazie a storie avvincenti e ben scritte. Michael Weatherly torna nei panni del Dr. Jason Bull, e considerando che siamo giunti al capolinea, i nuovi episodi dovranno tentare di risolvere tutto ciò che è stato lasciato in sospeso in passato, cercando di chiudere il cerchio in modo convincente.



Monarch, stagione 1 (Sky Serie, 23 novembre 2022)

Dramma musicale creato da Melissa London Hilfers che segue la vita di Dottie ed Albie Roman, star del country che tentano di preservare la tradizione musicale di successo della famiglia. Susan Sarandon, Trace Adkins, Anna Friel, Beth Ditto, Martha Higareda, Iñigo Pascual, e Joshua Sasse fanno parte del cast, per una serie che sembra puntare tutto sugli intrecci familiari che si svilupperanno nel corso dei vari episodi.



Deadly Tropics, stagione 2 (Sky Investigation, 29 novembre 2022)

Mélissa Sainte-Rose, interpretata da Sonia Rolland, viene inviata per lavoro a Fort-de-France, dove dovrà sottostare alle dipendenze di Gaëlle Crivelli, interpretata da Béatrice de la Boulaye. Le due dovranno collaborare per risolvere diversi casi, e per farlo si troveranno costrette a mettere da parte le divergenze caratteriali che le separano. Dopo le indagini portate avanti nel corso della prima season, il duo protagonista della storia dovrà occuparsi di nuovi intricati delitti da risolvere, tra problemi legati alla vita privata, ed un lavoro tanto importante quanto complicato.