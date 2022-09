Le serie Sky e NOW di ottobre 2022: tornano Gangs of London e Romulus

I ritorni di Romulus e Gangs of London sono i più attesi del prossimo mese, e, in questo senso, siamo curiosi di capire come si evolveranno le vicende di questi due titoli, soprattutto considerando che in entrambi i casi troviamo come ideatori due grandi registi, ovvero Gareth Evans e Matteo Rovere. E se le serie citate poc'anzi non fanno per voi, allora potrebbe interessarvi la quarta stagione di Babylon Berlin, la quale, grazie al fascino del periodo storico nel quale è ambientata, ha sempre proposto vicende ricche di tensione e personaggi ben caratterizzati. Come già accaduto in passato, Sky sembra puntare tutto su alcuni grandi nomi, dando meno importanza all'aspetto quantitativo della sua offerta. Sarà la mossa giusta?



Babylon Berlin, stagione 4 (Sky Atlantic, 11 ottobre 2022)

Il commissario Gereon Rath, interpretato da Volker Bruch, viene trasferito a Berlino, dove assieme al collega Bruno Wolter, interpretato da Peter Kurth, cercherà di far luce su alcuni spinosi casi che vanno da misteriosi omicidi ad intrighi politici.

Il tutto, prende corpo nel periodo della Repubblica di Weimar, in un contesto storico affascinante unito ad una storia ben scritta, per un titolo che nelle scorse stagione si è dimostrato di ottimo livello. Infine, da sottolineare che la vicenda principale trae ispirazione dai libri di Volker Kutscher, mentre la serie è ideata da Hendrik Handloegten, Tom Tykwer e Achim von Borries.



Romulus II - La Guerra Per Roma, stagione 2 (Sky Atlantic, 21 ottobre 2022)

L'abilita di Matteo Rovere alla regia e già ampiamente dimostrata nelle opere realizzate dal cineasta italiano, e come scrivevamo nella recensione di Romulus, anche la prima stagione di questa serie ha confermato la cura che il regista mette in campo.

Purtroppo, la grande qualità visiva del titolo non sempre è stata accompagnata da un ritmo e una caratterizzazione dei personaggi altrettanto curata, e per questo ci aspettiamo un passo in avanti in questa seconda season. La vicenda principale ci porterà molto probabilmente a seguire gli avvenimenti principali che hanno portato alla fondazione di Roma, proseguendo dal finale della prima stagione. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros), accompagnati da diversi volti nuovi. Una lotta per il potere sembra essere all'orizzonte, per uno dei titoli più attesi del prossimo ottobre.



Gangs of London, stagione 2 (Sky Atlantic, 26 ottobre 2022)

Gareth Evans, regista di The Raid, ha già dimostrato il suo talento nel girare scene d'azione di grande impatto, che non risparmiano immagini cruente e spettacolari. Nella prima stagione di Gangs of London, la mano del regista era piuttosto evidente soprattutto nei primi capitoli, prima di lasciare spazio a diversi alti e bassi che, purtroppo, hanno caratterizzato il resto della stagione.

Proprio per questo, Gangs of London 2 dovrà cercare di mantenere intatta la spettacolarità degli scontri tra le varie fazioni, cercando però un equilibrio che possa permettere alla serie di raggiungere risultati ancora più importanti, e non vediamo l'ora di capire se gli showrunner sono riusciti a centrare questo importante obiettivo (non perdete il trailer di Gangs of London).



Le altre serie in arrivo su Sky e NOW ad ottobre 2022

Agenzia Roman - Case Infestate Vendesi, stagione 1 (Sky Serie, 2 ottobre 2022)

Luke Roman ed i suoi specialisti sono talmente abili da riuscire a vendere anche case che nessuno comprerebbe, incluse, ovviamente, quelle infestate. Infatti al centro di questa serie ci sono case che sono solo apparentemente disabitate, ma in realtà ospitano spiriti pronti a colpire i loro ospiti, per un titolo che sulla scia di Ghostbusters tratta il mondo del soprannaturale con un tono più leggero offrendo un punto di vista diverso.



Coroner, stagione 4 (Sky Investigation, 7 ottobre 2022)

Basata sul romanzo omonimo di Matthew Hall, la serie ideata da Morwyn Brebner e incentrata sulle vicende della Dott.ssa Jenny Cooper, interpretata da Serinda Swan. Quest'ultima sarà sicuramente al centro di questa quarta stagione, e ad aspettarla ci saranno nuovi particolari casi da risolvere che richiederanno il suo intervento, in un titolo che fa della protagonista, e del fascino dei vari casi il suo punto di forza.



Mr. Selfridge, stagione 2 (Sky Serie, 8 ottobre 2022)

Prendendo ispirazione dal romanzo Shopping, Seduction & Mr Selfridge di Lindy Woodhead, Mr. Selfridge ripercorre la brillante carriera e la vita dell'imprenditore Harry Gordon Selfridge. La storia prende vita nel 1919, e siamo certi che il fascino dell'ambientazione, unito al carisma del protagonista, saranno i perni di una grande storia di successi e sacrifici.



Maiorca Crime, stagione 2 (Sky Investigation, 11 ottobre 2022)

La detective Miranda Blake (Elen Rhys), aiutata dal collega Max Winter (Julian Looman), indaga su alcuni casi a Maiorca, dove dovranno mettere da parte le divergenze personali, per venire a capo di indagini che si riveleranno essere più complicate del previsto.



The Endgame, stagione 1 (Sky Serie, 19 ottobre 2022)

Serie poliziesca americana creata da Nicholas Wootton e Jake Coburn, nella quale seguiamo il particolare scontro tra Elena Federova (Morena Baccarin), criminale tanto brillante quanto pericolosa, e l'agente dell'FBI Val Turner (Ryan Michelle Bathé), in una sfida che non permette distrazioni per nessuna delle due parti in causa.



Mcdonald & Dodds, stagione 3 (Sky Investigation, 26 ottobre 2022)

Ad ottobre ritorneranno le indagini condotte dai detective Lauren McDonald (Tala Gouveia) e (Dodds Jason Watkins), per un crime drama che punta tutto sul dinamico duo protagonista, che negli anni ha dominato lo show reggendo sulle proprie spalle la vicenda principale.