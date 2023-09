Le serie Sky e NOW di settembre 2023: ritorna Domina e non solo!

Dopo tanta attesa torna finalmente su Sky e NOW Domina, serie capace di mettere in scena costumi e personaggi dell'antica Roma che ci farà nuovamente assaporare le fantastiche atmosfere della prima season, tra intrighi e tradimenti legati alla lotta per il potere che si riaffacceranno nei nuovi episodi. A pochi giorni di distanza da Domina, arriva The Equalizer 3, serie di tutt'altro genere che ci porterà a seguire Robyn nella sua lotta al fianco dei più deboli. Infine, tra le novità principali troviamo Tom Jones, rom-com che traendo ispirazione dal romanzo omonimo ci farà vivere un amore impossibile che dovrà superare i pregiudizi delle famiglie alle quali i due innamorati appartengono. I tre titoli appena citati saranno inoltre accompagnati da ritorni importanti come NCIS e S.W.A.T., e new entry promettenti come la nuova Drift - Partners In Crime, in un settembre che promette diverse novità interessanti.



Domina, stagione 2 (Sky Atlantic, 8 settembre 2023)

Nella nostra recensione di Domina avevamo esaminato i pregi ed i difetti di una prima season che poteva dirsi in buona parte riuscita. Infatti, l'antica Roma portata in scena risultava credibile e affascinante, grazie anche alla cura riposta dallo scenografo Luca Tranchino e dai costumi realizzati dal premio oscar Gabriella Pescucci.

Un'opera capace di traslare l'epoca romana sui nostri schermi in modo convincente, anche grazie all'ottima interpretazione di Kasia Smutniak nei panni della protagonista Livia Drusilla. Gli intrighi per il potere, i tradimenti, e soprattutto il ruolo della donna in un periodo particolare come quello romano regalavano diversi spunti interessanti, anche se come scrivevamo ci sono anche alcuni difetti legati soprattutto ad una scrittura non sempre brillante, caratterizzata da alcuni colpi di scena non proprio sorprendenti. La seconda stagione di Domina dovrà quindi ripartire dalla forza visiva della prima season, cercando di ampliare una storia che ha tutto ciò che serve per regalarci una storia entusiasmante di grande caratura.



The Equalizer, stagione 3 (Sky Investigation, 17 settembre 2023)

Secondo reboot legato al franchise di The Equalizer, questa serie è un crime drama incentrato sulla figura dell'enigmatica Robyn McCall (Queen Latifah), una madre single divorziata che cerca di utilizzare le sue abilità di agente speciale della CIA per farsi giustizia tra le strade della città.

La voglia di difendere le persone più deboli della società è una nobile causa per la quale Robyn è pronta a dare tutto, ma conciliare la sua iniziativa e la vita privata non sarà affatto semplice, in un titolo che cerca di portare l'anima dei capitoli cinematografici in questa trasposizione televisiva. Infine, per quanto riguarda il cast, Queen Latifah sarà affiancata da Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes e Lorraine Toussaint.



Tom Jones, stagione 1 (Sky Serie, 30 settembre 2023)

Diretta da Georgia Parris e scritta da Gwyneth Hughes, Tom Jones è una rom-com britannica che trae ispirazione dall'omonimo romanzo del 1749 di Henry Fielding, e avrà come protagonista Tom Jones (Solly McLeod).

Quest'ultimo è un giovane ambizioso che s'innamora perdutamente di Sophia Western (Sophie Wilde), ma data l'appartenenza della ragazza ad un'importante famiglia del posto questa sembra essere apparentemente irraggiungibile. Nonostante la volontà della famiglia di Sophia di decidere il suo futuro, la giovane ha però tutte le intenzioni di far valere la propria volontà, per un amore che cercherà di superare ogni ostacolo.



Tutte le altre serie Sky e NOW di settembre 2023

Scott & Bailey, stagione 4 (Sky Investigation, 7 settembre 2023)

Scritta da Sally Wainwright, Scott & Bailey è una serie di stampo poliziesco procedurale nella quale seguiamo le indagini condotte dalle detective Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Baileym (Suranne Jones). Le due, divenute ormai amiche oltre che colleghe, si trovano a dover risolvere casi intricati di diversa natura, ma collaborando riescono sempre a trovare la giusta strada che le porta alla verità, e anche in questa stagione possiamo dunque aspettarci nuovi delitti e misteri da risolvere. Inoltre, una delle protagoniste avrà l'opportunità di cambiare la propria carriera, e per questo potremmo assistere a qualche interessante novità sul piano delle indagini. Per quanto riguarda il cast, oltre alle due protagoniste troviamo Amelia Bullmore, Nicholas Gleaves, Danny Miller e Pippa Haywood, per una serie che ha la capacità di mescolare in modo efficace sequenze legate al rapporto tra Janet e Rachel ai vari casi da risolvere.



Drift - Partners In Crime, stagione 1 (Sky Atlantic, 13 settembre 2023)

Ali (Ken Duken) e Leo Zeller (Fabian Busch) sono due fratelli contraddistinti da un carattere quasi opposto, ma tra una discussione e l'altra questa volta dovranno provare a collaborare per uscire indenni da una particolare situazione che li costringerà ad indagare su quanto sta accadendo intorno a loro. I due poliziotti saranno dunque al centro della vicenda principale, tra sparatorie, inseguimenti, e colpi di scena che promettono una storia frenetica ricca di adrenalina e tensione.



NCIS, stagione 19 (Sky Investigation, 18 settembre 2023)

La longeva serie poliziesca creata da Donald P. Bellisario ritorna su Sky grazie ai nuovi episodi che andranno a comporre la diciannovesima stagione. Mark Harmon nei panni dell'agente Leroy Jethro Gibbs, a capo della squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) e protagonista della serie, sarà ancora una volta tra i volti principali delle vicende alle quali assisteremo, tra missioni di salvataggio ed un equipaggio da gestire e guidare, in un titolo che continua ad appassionare i tanti fan che ormai lo seguono dagli esordi.



S.W.A.T. , stagione 5 (Sky Atlantic, 21 settembre 2023)

Nel corso delle passate stagioni abbiamo imparato a conoscere Shemar Moore nei panni di Daniel Hondo Harrelson, leader di un'unità tattica specializzata di Los Angeles. Daniel, che è nato e cresciuto a LA, conosce bene i rischi e le minacce della città, ma dopo quanto successo nella season precedente ora lo seguiamo in un ambiente completamente diverso. Infatti, Daniel si è trasferito in Messico per cercare una vita tranquilla e meno caotica, ma anche qui la sua pace durerà poco, e dovrà presto affrontare alcuni criminali aiutando la polizia locale, per un nuovo blocco di episodi che promette diversi cambiamenti importanti.



Morgane detective geniale, stagione 2 (Sky Investigation, 22 settembre 2023)

La seconda stagione della serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean sta per arrivare su Sky, assieme alle indagini che la nostra protagonista proverà a risolvere come consulente della Polizia di Lille. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot), grazie alla sua intelligenza fuori dal comune si è dimostrata capace di risolvere casi complessi che la polizia faticava a capire, ma la sua vita privata è sempre più ingarbugliata, in una nuova season nella quale la donna tenterà di trovare finalmente un equilibrio tra vita lavorativa e privata.