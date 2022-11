Le serie targate Disney+ di novembre 2022: arriva Willow!

Dopo diversi mesi dominati da titoli legati all'universo di Star Wars (avete letto la recensione di Star Wars: Tales of the Jedi?), ora Disney ha intenzione di sfruttare anche un altro franchise in suo possesso, ovvero Willow. Certo non possiamo aspettarci decine di titoli come avvenuto sfruttando altri famosi brand, ma senza dubbio una serie dedicata a questa pellicola potrà farla riscoprire e, probabilmente, rinascere. Willow infatti, nonostante l'innegabile potenziale, ha da sempre diviso il pubblico tra chi l'ha amato, e chi invece non apprezza la pellicola, e chissà se questa serie riuscirà a convincere entrambe le parti. Il prossimo mese arriveranno inoltre anche altre serie interessanti, come la terza stagione di Solar Opposites, e un nuovo titolo calcistico con protagonista David Beckham, per un novembre che potrebbe stupire in positivo.



Solar Opposites, stagione 3 (2 novembre 2022)

Korvo e Terry, precipitati sulla Terra assieme ai figli Jesse e Yumyulack dopo la distruzione del pianeta Shlorp, devono occuparsi di Pupa, una forma di vita aliena che a dispetto della sua tenera forma, ha il potere di sterminare l'umanità.

Come scrivevamo nella recensione di Solar Opposites 2, questa è una serie animata tanto folle quanto divertente, e le gag che si susseguono nel corso dei vari episodi vi intratterranno come pochi titoli sanno fare. Certo non mancano i difetti, e forse non siamo davanti ad un prodotto poi così originale come vorrebbe essere, ma se cercate una storia vivace e leggera, Solar Opposites fa al caso vostro.



David Beckham: Squadre da Salvare, stagione 1 (9 novembre 2022)

David Beckham ci porta nell'East London, dove il calciatore ha intenzione di diventare mentore dei Westward Boys, squadra dilettantistica a rischio retrocessione, che decide di affidarsi ai consigli della star inglese.

La lega in cui giocano i ragazzi è quella che ha dato inizio all'incredibile carriera di Beckam, e per la celebre star questo sarà quindi un emozionante ritorno, che potremo seguire nel corso di questa prima stagione. Lavorando insieme allo staff della squadra, Beckam tenterà di supportare ed aiutare i calciatori della Westward Boys, tra allenamenti, impegno e costanza.



Willow - La Serie, stagione 1 (30 novembre 2022)

Nel nostro speciale dedicato a Willow di Disney+, vi parlavamo di come il film, tra pregi e difetti, fosse un'esperienza molto particolare che non riuscì a conquistare come Star Wars, a dispetto delle similitudini tra le due opere. Willow, dark fantasy del 1988 diretto da Ron Howard, nonostante qualche imperfezione, resta un'opera che merita di essere riscoperta, e grazie a questa nuova serie, Disney sta sicuramente contribuendo a far tornare alla ribalta anche il titolo originale.

Da quel che sappiamo, questa prima stagione sarà un sequel del film, e vedrà Warwick Davis nuovamente nei panni di Willow, il quale sarà chiamato ad aiutare un gruppo di eroi per affrontare il ritorno delle forze del male, in un viaggio all'interno di un mondo fantastico che impareremo a conoscere nel corso dei vari episodi. Jonathan Entwistle dirigerà la serie, mentre Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jonathan Kasdan, Tommy Harper, Wendy Mericle, Roopesh Parekh, Ron Howard e Samie Kim Falvey saranno gli executive producer.



Le altre serie in arrivo su Disney+ a novembre 2022

Reboot, stagione 1 (2 novembre 2022)

La family sitcom dei primi anni 2000 Step Right Up, riprende forma in Reboot, serie incentrata su di una famiglia disfunzionale costretta ad adattarsi ad una società in continuo mutamento, che a causa dei suoi ritmi frenetici lascia poco spazio ai rapporti umani. Keegan-Michael Key, Judy Greer, Johnny Knoxville, Paul Reiser, Rachel Bloom, Calum Worthy e Krista Marie Yu saranno I principali interpreti della storia, in una serie che tra una risata e l'altra farà riflettere sul mondo di oggi.



The D'amelio Show, stagione 2 (2 novembre 2022)

Dopo la straordinaria popolarità ottenuta, la famiglia D'Amelio mostra uno spaccato della sua quotidianità, tra le luci dei riflettori di Hollywood, e opportunità fino a poco tempo prima inimmaginabili.



Nuovo Santa Clause Cercasi, stagione 1 (16 novembre 2022)

Dopo ben 30 anni di onorato servizio, Scott Calvin vuole cercare di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, lasciando il ruolo di Babbo Natale. Negli ultimi tempi, la popolarità del Natale è in netto calo, e Scott vuole provare a cambiare la situazione, trovando un eredo degno di questo importante incarico.



Legacy: La Vera Storia Di La Lakers, stagione 1 (23 novembre 2022)

La storia e le leggende degli incredibili Los Angeles Lakers raccontati in una docuserie imperdibile per ogni fan di questo emozionante sport, tra dietro le quinte, e racconti di chi ha vissuto in prima persona esperienze indelebili, che qui rivivranno attraverso i momenti più iconici di alcuni match storici della squadra.



Maggie, stagione 1 (23 novembre 2022)

Maggie riesce a vedere il futuro di amici, parenti e clienti, ma il suo straordinario dono si porta dietro anche qualche problema, soprattutto quando, dopo un incontro inaspettato, inizia a vedere frammenti del suo stesso destino. L'amore è certamente un sentimento complesso, e se in mezzo ci si mette anche un indesiderato spoiler su come la relazione andrà a finire, ecco che la tragedia è dietro l'angolo.



Good Trouble, stagione 4 (23 novembre 2022)

Lo spinoff di The Fosters, segue le vicende di Callie Adams Foster (Maia Mitchell) e Mariana Adams Foster (Cierra Ramirez), pronte ad affrontare la loro vita di giovani adulte a Los Angeles, in un complesso residenziale chiamato The Coterie. Callie inizia il suo lavoro nel campo giudiziario, mentre Mariana è una programmatrice, e seguiremo dunque le due mentre dividono la loro quotidianità tra lavoro, relazioni e nuove amicizie.