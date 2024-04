Le serie TV Amazon Prime Video di aprile: arriva la bomba?

Ad aprile Prime Video potrebbe regalarci diverse sorprese di spessore, visto che per quanto riguarda le serie in arrivo sono previsti alcuni titoli molto attesi. Partendo dalle produzioni italiane, possiamo dire che il prossimo mese le risate saranno garantite, visto che arriverà la quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, che nelle passate edizioni, nonostante gli alti e bassi, è sempre stata garanzia di divertimento, e anche questa volta, visti i nomi coinvolti, siamo certi non deluderà.



L'11 aprile toccherà invece ad un titolo che, soprattutto per i videogiocatori, non ha bisogno di presentazioni, ovvero Fallout, pronto a portare il suo mondo post-apocalittico sui nostri schermi. Infine, il 25 aprile sarà il turno di Them, una serie antologica che al debutto ci aveva convinti, e che ora tornerà grazie ad una nuova season che promette di coinvolgere e terrorizzare lo spettatore, con una storia originale che si preannuncia ricca di misteri da risolvere. Il prossimo mese, considerando il peso dei titoli previsti, sarà dunque un banco di prova per la piattaforma di Amazon, che potrebbe fare un salto di qualità deciso anche in ottica futura.

LOL: Chi ride è fuori, stagione 4 (1 aprile 2024)

Come scrivevamo nella recensione di LOL: Chi ride è fuori 3, la terza season, nonostante qualche immancabile trovata geniale, è stata forse la più debole. Un continuo alternarsi di buone trovate e gag poco riuscite hanno reso lo show troppo altalenante, e nonostante la presenza di qualche nome di rilievo la precedente stagione ha mostrato i limiti di una formula che forse necessita di qualche ritocco in più.

Per quanto riguarda la stagione in arrivo, si conferma la volontà di LOL di puntare su comici e personaggi di spessore del panorama italiano, visto che sono confermati: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica, accompagnati dal vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, ovvero Loris "Lunanzio" Fabiani.



Fedez torna nuovamente nel ruolo di arbitro e conduttore, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo. La capacità di LOL di far ridere non è mai in discussione, ma, visto che siamo giunti alla quarta stagione, ora siamo ansiosi di scoprire se lo show cercherà di rinnovarsi, oppure se si punterà nuovamente su una formula che nonostante i limiti si è sempre dimostrata vincente.

Fallout, stagione 1 (11 aprile 2024)

Fallout e la sua ambientazione post-apocalittica hanno segnato la storia dei videogiochi, trasportandoci in un mondo devastato nel quale i pochi sopravvissuti si sono rifugiati in bunker antiatomici che li hanno protetti da un mondo ormai irriconoscibile. I vault dai quali il giocatore iniziava la propria avventura prima di esplorare il mondo al di fuori erano, all'interno della serie videoludica, un piccolo microcosmo vitale, in contrapposizione alla morte e ai pericoli del mondo esterno. Considerando il fascino dell'ambientazione, ed il potenziale in caso di adattamento cinematografico o seriale, era solo questione di tempo prima di vedere Fallout sui nostri schermi, ed infatti ecco che ora potremo abbracciare una nuova serie in uscita su Prime Video.

Ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, e curata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, Fallout è una delle novità più rilevanti del prossimo mese, anche se, come spesso accade in questi casi, la speranza è di essere messi davanti ad un ottimo adattamento (avete letto la recensione di The Last Of Us?), e non ad una pigra trasposizione che inevitabilmente fallisce nel suo obiettivo. Da quanto trapelato, sembra che la serie Tv di Fallout sia perfetta, visto che a livello estetico la fedeltà verso l'originale e la cura riposta nei dettagli è davvero notevole, anche se poi il tutto andrà testato all'uscita.



Una considerazione che vale soprattutto per quanto riguarda la narrazione, visto che gli stessi autori hanno confermato che il titolo cercherà di avere una sua storia da raccontare diversa dal videogioco, regalandoci personaggi inediti e vicende che oltre a far leva sulla situazione drammatica dei protagonisti lascerà spazio anche a scene più scanzonate che potrebbero rendere il racconto più bilanciato e meno pesante. Lucy, interpretata da Ella Purnell, sarà la protagonista, e non vediamo l'ora di seguire il suo viaggio, visto che la serie Amazon di Fallout ha ormai alzato l'asticella oltre ogni aspettativa.

Them: The Scare,stagione 2 (25 aprile 2024)

La serie antologica di Little Marvin sta per tornare, e nei nuovi episodi seguiremo le indagini della detective Dawn Reeve della polizia di Los Angeles (interpretata da Deborah Ayorinde, già presente nella stagione precedente), la quale si troverà davanti all'omicidio di una madre adottiva.

A fare da sfondo alle investigazioni della protagonista troveremo la Los Angeles degli anni '90, per un racconto che promette un'atmosfera in bilico tra thriller e horror, tra un caso da risolvere ed una serie di misteri che si affacceranno col progredire delle indagini. Se ricordate la nostra recensione di Them, la prima stagione ci aveva colpiti sia sotto il profilo della qualità generale del titolo, che per la capacità della storia di affrontare tematiche di grande importanza, e anche per questo la nuova season avrà i riflettori puntati addosso, per un'opera che potrebbe confermarsi come una delle serie più interessanti di Prime Video.