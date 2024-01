Le serie TV su Amazon Prime Video a gennaio: inizio 2024 a rilento?

Dopo aver esaminato le serie Netflix di gennaio, ora passiamo a Prime Video, per una piattaforma che ha dalla sua un catalogo di grande spessore, ma spesso alterna mesi ricchi di novità ad altri più sottotono. Come dimostra il nostro speciale sul perché amiamo così tanto Reacher, sulla piattaforma Amazon non mancano i titoli di punta, ma passando al prossimo gennaio possiamo dire lo stesso? Quello che è certo è che ci saranno novità, visto che perlopiù sono previsti nuovi arrivi, ma soltanto dopo l'uscita potremo dirvi se effettivamente l'inizio del 2024 sarà col botto, o partirà col piede sbagliato.



Per quanto riguarda la presenza di nomi conosciuti al grande pubblico, Expats vanta un cast di primo piano che comprende anche Nicole Kidman, mentre se guardiamo all'Italia, No Activity e Karaoke Night vanno a coinvolgere alcuni tra i volti italiani di maggior successo, e potrebbero dunque rappresentare un'ottima alternativa alle produzioni internazionali più blasonate. Infine, interessante anche la serie sudcoreana Marry My Husband, che sembra poggiare su una storia potenzialmente intrigante.



Marry My Husband, stagione 1 (1 gennaio 2024)

Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won, moglie devota dell'incompetente marito Park Min-hwan (Lee Yi Kyung) che, oltre ad approfittarsi della sua disponibilità, la tradisce insieme a Jung Su-min (Song Ha Yoon) migliore amica della donna.

Ji-won, inoltre, deve anche lottare contro il cancro, ma grazie ad un salto indietro nel tempo di 10 anni, una seconda occasione gli si presenterà davanti, e la nostra protagonista sarà determinata a sfruttarla cambiando completamente il suo futuro, per una serie coreana scritta da Shin Yoo-dam, che trae ispirazione dalla webnovel e dal webtoon omonimi.



No Activity - Niente da segnalare, stagione 1 (18 gennaio 2024)

Un importante carico potrebbe cambiare il destino dei personaggi in gioco, ma nel frattempo, tutti restano in attesa. Nello specifico, due criminali attendono l'importante consegna, mentre due poliziotti sono pronti ad intervenire aiutati da due operatrici della centrale.

Diretta da Valerio Vestoso, e scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, No Activity - niente da segnalare è una nuova commedia seriale italiana che va ad adattare il titolo australiano omonimo, e da quanto trapelato vanta un cast di grande importanza, visto che sono confermati: Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo, Alessandro Tiberi, Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino ed infine Diego Abatantuono.



Expats, stagione 1 (26 gennaio 2024)

Siamo nella Hong Kong del 2014, dove Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo) incrociano le loro strade in seguito a un tragico evento familiare.

Entrando nei particolari, Margaret ha dovuto fare una rinuncia per lei inaccettabile, Hilary vive un matrimonio complicato, e infine Mercy fatica nel fare i conti con sé stessa, in un intreccio che dunque vede le sue protagoniste divise tra le loro ambizioni e una realtà piuttosto ingarbugliata. Tratta dal romanzo The Expatriates di Janice Y. K. Lee, Expats è diretta da Lulu Wang, e vedrà questa prima stagione divisa in sei episodi, tra i quali uno di ben 96 minuti incentrato sulla comunità delle collaboratrici domestiche filippine, alle quali la regista ha voluto dare uno spazio importante.



Le altre serie Prime Video di gennaio 2024

Karaoke Night, stagione 1 (4 gennaio 2024)

Condotto da Dargen D'Amico, e impreziosito dalla presenza di Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi, Karaoke Night vede i sei concorrenti appassionati di karaoke sfidarsi in performance canore improvvisate, intenti a raggiungere un solo obiettivo: divertirsi, scatenarsi e far divertire. Ad ogni round della sfida gli altri partecipanti voteranno le varie esibizioni, in una gara ricca di risate e tanta passione.



James May: Our Man In India, stagione 3 (5 gennaio 2024)

3.000 miglia da costa a costa attraverso l'India, per un nuovo viaggio di James May attraverso una cultura ed un paese di incredibile fascino. Terzo capitolo delle serie Our Man in, che in questo caso andrà a toccare luoghi assolutamente mozzafiato, tra i quali il Mar Arabico, il Golfo del Bengala, i deserti del Rajasthan, le colline dell'Himalaya e le foreste del Sundarbans, in un percorso indimenticabile.



Hazbin Hotel, stagione 1 (19 gennaio 2024)

Charlie, figlia di Lucifero, ha intenzione di ridurre la sovrappopolazione dell'Inferno riabilitando parte dei demoni che lo abitano. Per raggiungere il suo scopo, la principessa apre un albergo nel quale i condannati possono cercare la redenzione, e nel corso della sua missione verrà aiutata da Vaggie e dalla star del cinema per adulti Angel Dust, per una serie animata di stampo musical-comedy per adulti creata da Vivienne "VivziePop" Medrano.