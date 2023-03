Le serie TV Amazon Prime Video di marzo 2023: ritorna LOL!

Per tutti gli amanti di LOL- Chi ride è fuori il countdown in vista della nuova stagione sta per arrivare al termine, e dal 9 marzo potrete tornare a ridere in compagnia di nuovi fantastici comici che si sfideranno seguendo il format di successo delle precedenti edizioni. A chi invece cerca un horror diverso dal solito, consigliamo di dare un'occhiata a Swarm di Donald Glover e Janine Nabers, che potrebbe riservare diverse sorprese. Infine, se avete amato il romanzo Ragazze Elettriche della Alderman, o semplicemente cercate una serie sci-fi di buon livello, a partire dal 31 marzo potrete guardare The Power. Daisy Jones & The Six e Dom andranno a completare l'offerta di marzo targata Amazon, per un mese ricco di novità interessanti.



LOL - Chi Ride è Fuori, stagione 3 (9 marzo 2023)

Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi sono i concorrenti della terza edizione di LOL - Chi Ride è Fuori, show che grazie alle sue due edizioni principali ed allo speciale natalizio (avete letto la recensione di LOL Xmas Special?) si è conquistatun enorme successo.

Questo anche perché la formula alla base è piuttosto semplice ma efficace, facendo sfidare diversi comici famosi per 6 ore nel corso delle quali non dovranno ridere, pena l'eliminazione. Fedez e Frank Matano saranno i giudici di questa terza stagione, mentre Maccio Capatonda sarà presente come ospite speciale, col compito di disturbare i concorrenti. Come scrivevamo nella recensione di LOL 2 il format forse necessita di qualche accorgimento, ma siamo certi che anche questa volta le (non) risate non mancheranno.



Swarm, stagione 1 (17 marzo 2023)

Thriller horror creato da Donald Glover e Janine Nabers, che segue Dre (Dominique Fishback), fan incallita di una star del pop. Secondo Dre, la musica dell'artista le ha permesso di superare i momenti più difficili della sua vita, e per questo è pronta a tutto per seguire la celebre cantante.

In un viaggio attraverso gli Stati Uniti, Dre cercando di perseguire il suo obiettivo si allontanerà sempre più dalla realtà, mentre una scia di sangue sembra seguirla lungo il cammino, ed i cadaveri inizieranno ad accumularsi, in un crescendo di emozioni e tensione che ci catapulteranno nella mente della protagonista.



The Power, stagione 1 (31 marzo 2023)

Creata da Raelle Tucker, Naomi Alderman e Sarah Quintrell, The Power è una nuova serie di fantascienza ispirata al romanzo omonimo di Naomi Alderman. Per quanto riguarda la trama, verremo trasportati in un racconto nel quale giovani ragazze di tutto il mondo scoprono di avere un potere che permette loro di sprigionare un'energia elettrica dalle dita capace di uccidere e ferire chiunque.

Dopo poco, anche le donne più anziane scoprono di avere questo potere latente, ed una volta risvegliato, il mondo non sarà più come prima. Infine, per quanto riguarda i principali interpreti, troviamo Toni Collette nei panni di Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo (Rob Lopez), Auli'i Cravalho (Jos Cleary-Lopez), Toheeb Jimoh (Tunde Ojo), Josh Charles (Daniel Dandon), Eddie Marsan (Bernie Monke), Ria Zmitrowicz (Roxy Monke), Zka Cvka Cvana ( Tatiana Moskalev), per una storia che accenderà sicuramente discussioni e riflessioni.



Le altre serie Prime Video di marzo 2023

Daisy Jones & The Six, stagione 1 (3 marzo 2023)

Basata sul romanzo di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six ci porta negli anni '70, dove seguiremo la band che, dopo aver ottenuto un successo planetario, finì per perdere tutto ciò che si era conquistata. Questo nuovo musical drama vedrà Riley Keough nei panni di Daisy Jones, Sam Claflin come Billy Dunne, Camila Morrone (Camila Dunne), Will Harrison (Graham Dunne), Suki Waterhouse (Karen Sirko), Josh Whitehouse (Eddie Roundtree), Sebastian Chacon (Warren Rhodes), Nabiyah Be (Simone Jackson), Tom Wright (Teddy Price), ed infine Timothy Olyphant nelle vesti di Rod Reyes.



Dom, stagione 2 (17 marzo 2023)

Come sottolineato nella recensione di Dom, la serie crime brasiliana cercava di mescolazione azione e dramma non sempre in modo impeccabile, anche se il quadro dipinto riguardante il Brasile contemporaneo era sicuramente lodevole. Il viaggio tra le strade di Rio de Janeiro della prima stagione ci aveva portati a seguire l'ascesa di Pedro Dom nel mondo del narcotraffico, in un racconto nel quale, però, non tutti i personaggi erano ben caratterizzati, soprattutto prendendo in esame quelli secondari.