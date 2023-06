Le serie TV in arrivo su Netflix a luglio 2023: il finale di The Witcher 3!

Prima ancora di chiudere l'offerta di giugno su Netflix, The Witcher si prepara già per tornare nuovamente, visto che la seconda parte della terza stagione sarà resa disponibile a partire dal 27 luglio. Per quanto riguarda le altre uscite, ritorneranno The Lincoln Lawyer ed il suo avvocato protagonista, ovvero Mickey Haller; la divertente Di nuovo 15 anni; Il Sarto, popolare dramma turco che soltanto poco tempo fa fece un ottimo esordio per quanto riguarda il riscontro del pubblico, e tante altre serie. Forse, paragonando l'offerta ai mesi scorsi non sono presenti nomi di grande richiamo (fatta eccezione per The Witcher), ma come al solito vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai titoli nuovi, visto che siamo davanti ad un'offerta molto ricca che continua ad accogliere un gran numero di serie appartenenti a tanti generi diversi.



Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer, stagione 2 - Parte 1 (6 luglio 2023)

Nella nostra recensione di The Lincoln Lawyer lodavamo la convincente interpretazione di Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell'avvocato Mickey Haller, protagonista di questo legal drama.

Infatti, nonostante alcune svolte non proprio sorprendenti, Avvocato di Difesa nella sua prima stagione era una serie che grazie al carisma del suo protagonista riusciva ad intrattenere, mentre anche la vicenda principale, a dispetto delle imperfezioni, riusciva a sfruttare alcuni spunti molto interessanti, proponendoci un percorso diviso tra le luci e le ombre della psiche dello stesso Mickey. Considerando quanto detto, ci aspettiamo che i nuovi episodi possano seguire la strada tracciata nella prima parte, cercando di espandere quanto costruito.



The Witcher, stagione 3 - Parte 2 (27 luglio 2023)

A poca distanza dall'uscita della prima parte, ecco arrivare anche gli episodi finale della terza stagione di The Witcher, per un titolo che sulle spalle porta sempre aspettative e speranze dei fan sparsi per il mondo. Traendo ispirazione dai romanzi di Andrzej Sapkowski, la serie di The Witcher è un dark fantasy che ci porta a seguire il viaggio di Geralt (Henry Cavill), tra ambientazioni affascinanti, creature mostruose, e grandi battaglie.

Al timone del titolo, nel ruolo di showrunner, troviamo Lauren Hissrich, e nonostante qualche imperfezione, la scorsa stagione si è rivelata di ottima fattura, come scrivevamo anche nella recensione di The Witcher 2. In attesa di mettere le mani sulla prima parte, avrà sicuramente grande importanza questo secondo blocco di episodi in arrivo a luglio, visto che dovrà portare alla chiusura del cerchio per Henry Cavill, e siamo certi non deluderà.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a luglio 2023

The Rookie, stagione 4 (1 luglio 2023)

Dopo un grave incidente, un uomo di 45 anni decide di tentare di convincere i superiori delle sue capacità come poliziotto, e per farlo è pronto a tutto, anche se le difficoltà non saranno certo poche, per una serie incentrata sull'importanza della forza di volontà, e sullo spirito di sacrificio di chi darebbe qualsiasi cosa per realizzare i propri sogni.



Di nuovo 15 anni, stagione 2 (5 luglio 2023)

Anita è una donna di 30 anni scontenta della sua vita, e quando scopre di poter tornare indietro nel tempo, si ritrova nuovamente a vivere i suoi 15 anni, rendendosi però conto che ora il problema è abituarsi alla sua vita precedente. Come scrivevamo nella recensione di Di nuovo 15 anni, la serie brasiliana non ci aveva stupiti, e nonostante un'idea di base interessante, la storia finiva per riutilizzare clichè del genere teen senza riuscire a sorprendere, e per questo ci aspettiamo un deciso cambio di direzione in vista dei nuovi episodi.



Fascino Fatale, stagione 1 (7 luglio 2023)

Un'insegnante sposata inizia una relazione, ma l'inizio della storia col giovane amante causerà diversi problemi alla donna, che rischierà di perdere il controllo sulla sua vita. Per quanto riguarda il cast, troviamo Kgomotso Christopher nei panni di Nandi, Nathaniel Ramabulana come Vuyo, Thapelo Mokoena nel ruolo di Leonard, e Prince Grootboom nei panni di Jacob, per una nuova serie ricca di tradimenti ed emozioni.



La casa che brucia, stagione 1 (13 luglio 2023)

Basata sul manga Mitarai-ke, Enjou suru di Moyashi Fujisawa, La casa che brucia è incentrata su Anzu Murata, che si fa assumere come governante dalla famiglia Mitarai. Nonostante la richiesta da parte di Anzu possa sembrare onesta e senza secondi fini, la realtà è ben diversa, e presto i Mitarai dovranno fare i conti con le reali intenzioni della governante.



Michelle Buteau: Survival of the Thickest, stagione 1 (13 luglio 2023)

Mavis Beaumont (Michelle Buteau) sta attraversando un periodo difficile della sua vita, e dopo essere stata lasciata si trova a dover ricostruire sia la sua sfera privata che quella lavorativa da stilista, e la strada sembra tutta in salita. Nonostante questo, Mavis non ha nessuna intenzione di mollare, e grazie al suo carisma cercherà di perseguire i suoi obiettivi, per una comedy ispirata ai racconti della stessa Buteau.



La biblioteca della magia, stagione 2 (15 luglio 2023)

Dopo aver scoperto un misterioso libro, la vita di una giovane ragazza cambia per sempre, e quest'ultima è decisa a fare di tutto per salvare un mondo nascosto che rischia di perdere tutta la sua magia.



Il colore delle magnolie, stagione 3 (20 luglio 2023)

Tratta dal romanzo omonimo di Sherryl Woods, Il colore delle magnolie vede come protagoniste Maddie, Helen e Dana Sue, tre amiche di una cittadina del Sud degli USA. Tra avventure, relazioni, e qualche battuta d'arresto, le tre ci portano a scoprire una storia che ruota attorno alle emozioni, tra gioie e rimpianti che scandiscono la quotidianità delle protagoniste.



Sintonia, stagione 4 (25 luglio 2023)

Serie brasiliana che segue le (dis)avventure di tre adolescenti di San Paolo, e la loro voglia di raggiungere traguardi e sogni per uscire dalla baraccopoli nella quale sono cresciuti. Tra difficoltà, amicizie sbagliate, e qualche scelta avventata, i tre riescono comunque a mantenere viva la loro amicizia, mentre la voglia di raggiungere nuovi obiettivi li porterà a cambiare vita.



D.P., stagione 2 (28 luglio 2023)

Serie thriller coreana diretta da Han Jun-hee, che ha come protagonista Jun-ho (Jung Hae-in), intento a scovare le reclute che hanno disertato l'esercito, per una caccia che proseguirà in questa seconda season.



Il racconto perfetto, stagione 1 (28 luglio 2023)

Margot ha appena ereditato un vero e proprio impero del turismo composto da hotel e strutture ricettive, mentre David fatica ad arrivare a fine mese, ed è costretto ad accettare qualsiasi lavoro. Nonostante la vita dei due sia molto diversa, il destino ha in serbo per loro un intreccio comune, che li porterà a cambiare le loro vite e trovare finalmente la vera felicità.



Il Sarto, stagione 2 (28 luglio 2023)

Nella recensione de Il Sarto avevamo espresso le nostre perplessità riguardo la serie turca, divenuta popolare sulla piattaforma, ma incapace di proporre un intreccio all'altezza delle aspettative. In particolare, tra svolte improbabili, personaggi monodimensionali, ed una storia tutt'altro che perfetta erano alla base di una prima stagione dimenticabile, e in vista dei nuovi episodi la nostra speranza è che la situazione possa cambiare, anche se i difetti da limare non sono certamente pochi.



Docuserie e show televisivi di luglio 2023

Ride On Time, stagione 5 (1 luglio 2023)

Docuserie incentrata su alcune boy band giapponesi di grande successo, in uno sguardo che ci porterà a seguire il loro mondo.



Il Principe, stagione 1 (4 luglio 2023)

L'omicidio di un giovane adolescente tedesco a fine anni '70 viene riportato a galla in questa miniserie che andrà ad esplorare la figura di Vittorio Emanuele di Savoia. Partendo da quel tragico fatto, verrà infatti approfondita la vita e gli intrecci che riguardarono il principe, portando alla luce interviste e retroscena su un personaggio che è parte della storia italiana.



Falso Amor, stagione 1 (6 luglio 2023)

Un test della verità che metterà a dura prova la relazione delle coppie partecipanti, in un reality che potrebbe rinnovare o far morire l'amore di una vita.



Hack My Home: Molto più che ristrutturazioni, stagione 1 (7 luglio 2023)

Famiglie desiderose di case più spaziose ed accoglienti sono le protagoniste di questo programma, nel quale verranno messe davanti alla dura realtà: o una ristrutturazione o il trasloco.



Dai 19 ai 20, stagione 1 (11 luglio 2023)

Il passaggio dai 19 ai 20 anni, ed i primi passi nel mondo degli adulti sono alla base di questa miniserie che ci mostrerà i sogni dei giovani protagonisti nel loro percorso di crescita personale.



Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo, stagione 1 (12 luglio 2023)

Coppie di pasticcieri si sfidano, mentre una minaccia comune li metterà in grande difficoltà. Il tempo, infatti, sarà un fattore determinante, e soltanto le coppie più capaci riusciranno ad arrivare fino in fondo.



Quarterback, stagione 1 (12 luglio 2023)

Il mondo della NFL viene portato in scena e raccontato nel corso di questa docuserie attraverso gli occhi di Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota, mostrandoci il loro 2022.



Too Hot To Handle, stagione 5 (14 luglio 2023)

Un gruppo di single compete per poter vincere il ricco premio finale, ma per poter ottenere il desiderato risultato dovranno evitare ogni rapporto, pena l'esclusione.



Five Star Chef, stagione 1 (14 luglio 2023)

Sette chef professionisti si sfidano per organizzare il pasto perfetto, per una serie che vi lascerà a bocca aperta.