Le serie TV in arrivo su Netflix a marzo 2023: torna Tenebre e Ossa!

Il marzo di Netflix sarà segnato soprattutto da grandi ritorni, visto che è previsto l'arrivo dell'attesissima seconda stagione del fantasy Tenebre e Ossa, che dopo una prima stagione brillante dovrà cercare di confermarsi. Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo anche l'italiana Incastrati, che dopo averci divertito col primo ciclo di episodi cercherà di mantenere la freschezza della season precedente appoggiandosi nuovamente alle trovate ed all'ironia di Ficarra e Picone.



Infine, a poco tempo dal rilascio della prima parte, potremo continuare a seguire You, visto che sono in arrivo gli episodi finali di una quarta stagione che fino a questo momento si è dimostrata capace di rinnovare una serie che necessitava un cambio di direzione. Ovviamente i titoli sopracitati sono soltanto un assaggio di ciò che troverete il prossimo mese su Netflix, e per questo vi invitiamo a continuare a leggere per scoprire le tante serie che verranno aggiunte al catalogo della piattaforma.



Incastrati, stagione 2 (2 marzo 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Incastrati, il duo comico formato da Ficarra e Picone si è reso protagonista di una prima stagione che sapeva divertire facendo leva proprio sull'umorismo tipico dei suoi protagonisti, e dopo la serie di eventi che li aveva colpiti nel capitolo precedente, anche in questa seconda season sembra che il destino abbia in serbo per loro una nuova serie di sconvolgenti incidenti.

Infatti, ripartendo dal finale che aveva chiuso il ciclo di episodi precedente, ritroviamo Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) in una situazione alquanto intricata, visto che i due rischiano la loro stessa vita, anche se il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo, per una comedy che nonostante i limiti sa sicuramente intrattenere e che per questo punta a riconfermarsi.



You, stagione 4 - Parte 2 (9 marzo 2023)

Se avete letto la nostra recensione di You 4 - Parte 1, saprete che i nuovi episodi ci hanno positivamente colpiti. Infatti, dopo la qualità altalenante delle season precedenti, la nuova stagione di You sembra essere partita nel modo giusto, cambiando non solo ambientazione, ma trasformando il protagonista da cacciatore a preda.

Infatti, Joe (Penn Badgley), dopo essersi trasferito a Londra, vede il suo ruolo cambiare completamente. You, che in passato aveva mostrato una mancanza di vere novità rispetto alla formula ormai consolidata che vedeva Joe come stalker, ora sembra aver trovato quella freschezza necessaria per portare la storia su un altro piano, e per questo non vediamo l'ora di scoprire come questa quarta stagione si chiuderà.



Tenebre e Ossa, stagione 2 (16 marzo 2023)

Ideata da Eric Heisserer, e basata sui romanzi di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa ci porta in un mondo fantasy nel quale il regno dal quale parte la vicenda principale è diviso a metà. Infatti, una coltre oscura divide il paese in due, ospitando al suo interno terribili creature sanguinarie che non permettono di raggiungere l'altra parte del paese.

Tuttavia, una profezia parla di un evocaluce che sarà in grado di spezzare l'oscurità, anche se la situazione non sembra vicina a cambiare, e molti si trovano costretti a dover convivere con una situazione assolutamente tragica. Al centro della storia, troviamo Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, e sarà il suo viaggio a farci scoprire l'affascinante universo che anima la serie, per un titolo che come scrivevamo nella nostra recensione di Tenebre e Ossa ci aveva convinti su più fronti, e che dunque dovrà cercare di confermarsi sugli ottimi livelli degli esordi.



The Night Agent, stagione 1 (23 marzo 2023)

Peter Sutherland (interpretato da Gabriel Basso) lavora nel seminterrato della Casa Bianca, dove deve rispondere nel caso in cui il telefono legato ad una linea d'emergenza inizi a squillare. Un compito apparentemente semplice, ma dopo aver risposto, l'uomo si troverà immischiato in una cospirazione internazionale, e la sua vita non sarà più come prima.

Creata da Shawn Ryan, autore di The Shield, e basata sul romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent promette azione e tensione, per un action/thriller adrenalinico nel quale, tra i principali interpreti, troveremo D.B. Woodside, Enrique Murciano, Eve Harlow, Fola Evans-Akingbola, Phoenix Raei e Andre Anthony.



Tutte le altre serie Netflix di marzo 2023

Entrevias, stagione 2 (1 marzo 2023)

Tirso Abantos (José Coronado) nonostante l'età ha protetto la nipote e gli abitanti del suo quartiere combattendo la criminalità della periferia di Madrid, ed in questa seconda season l'uomo è pronto ad affrontare nuovamente in prima persona le gang del posto, cercando di proteggere chi ama ad ogni costo. David Bermejo è l'ideatore della serie, per un titolo spagnolo ricco di azione ed emozioni, che in patria ha raggiunto un incredibile successo.



Viola come il mare, stagione 1 (1 marzo 2023)

Dopo una brillante carriera, Viola decide di lasciare Parigi tornando a Palermo, dove spera di ritrovare il padre. Una volta giunta nella città, Viola conosce Francesco Demir, ispettore capo col quale inizia a collaborare in veste di giornalista, ed i due inizieranno un percorso che cambierà i loro piani per il futuro.



Sex/Life, stagione 2 (2 marzo 2023)

Nella recensione di Sex/Life sottolineavamo non solo la scarsa originalità della prima season scritta da Stacy Rukeyser, ma anche la sua incapacità di mettere in piedi una storia quantomeno credibile, per una sceneggiatura assolutamente da rivedere. Per questo motivo la seconda season dovrà senza dubbio cambiare marcia, cercando di proporre una maggiore originalità che possa portare la serie almeno a distinguersi da altri titoli simili.



The Glory, stagione 1 - Parte 2 (10 marzo 2023)

Revenge/htriller sudcoreano nel quale seguiamo Moon Dong-eun (Song Hye-kyo), insegnante che tenta di riscattarsi dopo anni in cui è stata vittima di bullismo. La donna, dopo aver ottenuto il lavoro, ha intenzione di vendicarsi rintracciando i responsabili dei torti subiti in passato, e tutto ha inizio quando inizia ad insegnare alla figlia di quella che era la leader dei bulli. Tra scene di grande impatto, intrecci ben orchestrati ed importanti tematiche, The Glory cercherà in questa seconda parte di continuare sulla strada tracciata nei primi episodi, per un percorso emozionante e di qualità.



Tiger and Dragon, stagione 1 (15 marzo 2023)

Un uomo della Yakuza viene inviato a riscuotere i debiti di un comico della zona, ma l'incontro tra i due non andrà come previsto, e la loro vita potrebbe cambiare per sempre, in una serie giapponese che ci porterà a vivere una storia fortemente legata alla terra del Sol Levante.



L'isola e il Maestro, stagione 1 (17 marzo 2023)

Un talentuoso musicista accetta di suonare su un'isola, ma una volta sul posto l'uomo non resterà folgorato soltanto dalla particolarità del luogo, visto che un incontro inaspettato potrebbe cambiare per sempre la sua vita.



Hasta El Cielo: La Serie, stagione 1 (17 marzo 2023)

Dopo essere rimasta vedova, Sole (Asia Ortega) decide di prendere in mano la situazione, e intraprende una carriera criminale. Purtroppo, però, sul suo cammino troverà un volto familiare, visto che il padre sarà uno dei rivali verso la sua scalata al potere, per una serie che farà da sequel all'omonimo film del 2020 .



Il Suo Regno, stagione 2 (22 marzo 2023)

Serie argentina creata da Marcelo Piñeyro e Claudia Piñeiro, nella quale seguiamo il leader religioso e televangelista Emilio Vazquez Pena (Diego Peretti), che dopo l'uccisione del rivale si candida per diventare presidente dell'Argentina. Nonostante l'ambizione dell'uomo, la verità rischia però di venire a galla, e a quel punto per Emilio tutto potrebbe cambiare molto velocemente.



Wellmania, stagione 1 (29 marzo 2023)

Liv Healy (Celeste Barber) è una food blogger che vive una vita sregolata e poco salutare, ma dopo un incidente si trova costretta a cambiare rapidamente le sue abitudini, cercando di praticare uno stile di vita che possa migliorare il suo stato di salute, in un comedy drama basato sul romanzo Wellmania: Misadventures in the Search for Wellness.



Unseen, stagione 1 (29 marzo 2023)

Serie crime sudafricana dove una donna delle pulizie viene accusata di diversi omicidi, per un intrigo nel quale la verità sarà visibile soltanto ai testimoni degli assassinii.



Unstable, stagione 1 (30 marzo 2023)

Ispirata alla storia di Rob Lowe e il figlio John Owen, Unstable è una comedy che indaga sulla relazione tra padre e figlio. Nello specifico, John è estremamente introverso, ed il padre per aiutarlo lo porta a lavorare nel suo laboratorio. Dopo un inizio contraddistinto da qualche incomprensione, i due imparano a collaborare l'uno al fianco dell'altro, per una serie che vi farà sorridere ed emozionare.



Imitazione di un crimine, stagione 1 (31 marzo 2023)

Kuo Hsiao-chi (Wu Kang-ren) è un procuratore distrettuale che si trova a dover fronteggiare una serie di omicidi, e per questo decide di scendere in campo in prima persona per rintracciare quello che sembra essere a tutti gli effetti un implacabile serial killer.



Docuserie e show televisivi

Cheat - Chi Bara Vince, stagione 1 (1 marzo 2023)

Particolare quiz a premi nel quale si può vincere anche barando, a patto di rispettare una semplice regola: non si può essere scoperti nel farlo.



Il Mostro delle Ardenne: Nella Testa di Monique Olivier, stagione 1 (2 marzo 2023)

Docuserie incentrata su Monique Olivier, moglie del serial killer Michel Fourniret, per nomi che richiamano alla mente omicidi che hanno segnato un'intera nazione.



Next In Fashion, stagione 2 (3 marzo 2023)

Diciotti esperti di moda si sfidano seguendo le tendenze del momento, in modo da dimostrare il loro talento davanti ad una giuria esigente che non ammetterà errori.



Volo Mh370: L'aereo sparito nel nulla, stagione 1 (8 marzo 2023)

Docuserie incentrata su uno dei misteri più indecifrabili degli ultimi anni, nella quale si cerca di ricostruire quanto successo al volo Mh370, che scomparse dai radar insieme ai suoi passeggeri ed alle loro vite, per un episodio tragico ed inspiegabile.



Ci Pensa Ariyoshi! , stagione 1 (14 marzo 2023)

Ariyoshi, solito a condurre i suoi programmi, decide di lasciare lo show in mano ad alcune star che si scambiano di ruolo tra un episodio e l'altro, mentre Ariyoshi li osserverà in veste di assistente.



La legge della giungla, stagione 1 (15 marzo 2023)

Dodici persone vengono abbandonate nella giungla, dove dovranno decidere se allearsi e con chi, in modo da vincere il montepremi finale sabotando gli altri.



Al passo con i Kardashian, stagione 12 (15 marzo 2023)

Proprio come nei mesi passati, anche a marzo verranno aggiunti nuovi episodi di Al passo con i Kardashian, amata da tutti i fan della celebre famiglia, la quale sarà nuovamente protagonista di feste, discussioni ed eccessi.



The Real Housewives of Beverly Hills, stagione 7 (15 marzo 2023)

Il lusso sfrenato di alcune facoltose donne di Beverly Hills ci porta nei luoghi più esclusivi della California, dove conosceremo ereditiere, filantrope e personaggi di successo.



Sotto Coperta, stagione 6 (15 marzo 2023)

Un viaggio in mare aperto tra acque cristalline, scenari mozzafiato, e storie indimenticabili.



L'assedio di Waco, stagione 1 (22 marzo 2023)

Lo scontro tra la setta di David Koresh e gli agenti federali viene analizzata in questa docuserie che cercherà di svelare come è potuto accadere un simile massacro.