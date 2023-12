Le serie TV su Disney+ a gennaio: il 2024 inizia col botto

Nei mesi scorsi Disney ci ha abituati a un numero abbastanza ridotto di uscite che in parte veniva compensato da titoli di grande richiamo, e il nuovo anno sembra aprirsi nel migliore dei modi, visto che oltre alla qualità questa volta ci saranno anche diverse novità abbastanza significative. Per i fan del MCU e del mondo Marvel in generale, Echo potrebbe rappresentare un ottimo biglietto da visita in vista del nuovo anno, soprattutto considerando che potrebbe fare da ponte non solo verso quanto accaduto in Hawkeye, ma anche in prospettiva futura per il nuovo Daredevil.



Passando allo sport e in particolare al mondo del calcio, è previsto il ritorno della sorprendente Welcome to Wrexham, che ci permetterà di continuare a seguire i sogni di gloria del Wrexham FC di Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Tra le serie in arrivo più importanti segnaliamo anche The Artful Dodger, pronta a raccogliere l'eredità di Dickens per mostrarci un Jack Dawkins adulto e molto cambiato rispetto al racconto originale, per una nuova storia che andrà ad arricchire un gennaio che sembra essere di grande livello.



Echo, stagione 1 (10 gennaio 2024)

Ambientata dopo gli eventi narrati in Hawkeye (ricordate la nostra recensione di Hawkeye?), della quale è anche spin-off, Echo andrà a esplorare le origini di Maya Lopez/Echo, interpretata da Alaqua Cox.

Tra un passato che dovrà affrontare in modo definitivo, un legame da ricostruire verso le sue radici e la sua famiglia, e la minaccia rappresentata dall'impero criminale di Wilson Fisk, Echo dovrà cercare una nuova strada per il suo futuro, ed è pronta a lottare per riprendersi in mano la sua vita. Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning e Vincent D'Onofrio sono tra gli attori principali del cast, per una serie che continuerà ad espandere lo sconfinato universo Marvel, gettando probabilmente anche le basi per una nuova serie legata a Daredevil.



Welcome to Wrexham, stagione 2 (10 gennaio 2024)

Il racconto degli eventi sportivi legati alla storica Wrexham FC (una delle squadre più antiche al mondo), torna sui nostri schermi nella seconda season di Welcome to Wrexham, docuserie che nel corso della prima stagione ci aveva fatto respirare l'incredibile atmosfera che circonda questa squadra, portandoci a seguire tutti gli avvenimenti dopo l'acquisizione da parte di Rob McElhenney e Ryan Reynolds, divenuti presidenti.

I momenti di gioia e disperazione dei tifosi, i sogni dei giocatori, e le emozioni indescrivibili che legano il calcio e la città in quella che è la vera essenza di questo sport erano il cuore pulsante della prima season, che come scrivevamo nel nostro articolo dedicato a Welcome to Wrexham riusciva a centrare in pieno il bersaglio. Ora, dopo averci appassionato col primo blocco di episodi, potremo finalmente tornare sul campo per seguire la successiva stagione calcistica del Wrexham FC, tra nuove sfide ed emozioni che non vediamo l'ora di assaporare.



The Artful Dodger, stagione 1 (17 gennaio 2024)

Traendo ispirazione da Oliver Twist di Charles Dickens, The Artful Dodger seguirà la storia di Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster), divenuto chirurgo nell'Australia di metà 800 dopo un passato da ladro. L'arrivo di Fagin (David Thewlis) scombinerà però nuovamente i suoi piani, riportandolo ad un passato che credeva di aver ormai sepolto. James McNamara, David Maher e David Taylor sono i creatori della serie, mentre dietro la macchina da presa troviamo Jeffrey Walker, Corrie Chen e Gracie Otto.

Nel tempo abbiamo assistito a molti adattamenti di Oliver Twist, e l'idea di questa serie australiana di proiettarci nel futuro seguendo un Jack adulto potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata, visto che saranno evitati confronti col passato, e in particolare col racconto originale, anche se ovviamente dovrà essere mantenuta una certa continuità per quanto riguarda le caratteristiche dei protagonisti presenti nel romanzo. Maia Mitchell, Damon Herriman, Miranda Tapsell e Tim Minchin completano il cast, per un titolo che cercherà di regalare un nuovo punto di vista su alcuni amati personaggi del classico di Dickens.



American Horror Stories, stagione 3 (24 gennaio 2024)

Come scrivevamo nella recensione di American Horror Stories, lo spinoff di AHS, serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, non riusciva a tenera testa alle aspettative, mostrando qualche spunto estetico interessante affossato da una scrittura perlopiù deludente. Come i fan sapranno, American Horror Stories è una serie antologica, e per questo ci aspettiamo che la terza season sia in grado di cambiare le sorti del titolo ripartendo da zero e proponendo una storia che possa rivelarsi più coraggiosa e interessante della precedente.

In totale gli episodi saranno quattro, e per quanto riguarda l'ampio cast troveremo: Jessica Barden, Emma Halleen, Seth Gabel, Jeff Hiller, Amrou Al-Kadhi e Allius Barnes che prenderanno parte all'episodio intitolato Bestie; Gwyneth Paltrow, Reid Scott, Annie Hamilton, Christopher Fitzgerald e Maury Ginsberg saranno presenti in Daphne; Laura Kariuki, Lisa Rinna, Rob Yang e Hazel Graye figureranno in Tapeworm; ed infine Raúl Castillo, Emily Browning, Havana Rose Liu, Cameron Cowperthwaite, Susan Pourfar, Jeff Adler, Drew Moore, Patrick Breen, Maria Tucci e Laila Robins prenderanno parte ad Organ, ultimo capitolo di questa stagione.



Tutte le altre serie Disney+ di gennaio 2024

Class of '09, stagione 1 (3 gennaio 2024)

Miniserie thriller incentrata su una riflessione di grande attualità, ovvero l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo, e in questo caso sistema di giustizia penale degli Stati Uniti. La storia principale sarà incentrata su un gruppo di agenti dell'FBI, e seguirà tre linee temporali legate tra loro, mostrandoci un futuro nel quale la giustizia è stata profondamente trasformata dall'IA. Brian Tyree Henry e Kate Mara saranno tra i protagonisti del titolo, al quale prendono parte anche Jake McDorman, Brian J. Smith, Sepideh Moafi, Jon Jon Briones, Brooke Smith e Rosalind Eleazar.



Demoni e Redentori - La storia di Christina Boyer, stagione 1 (10 Gennaio 2024)

Il caso di Christina Boyer, condannata per l'omicidio della figlia di tre anni, viene ripercorso in questa nuova docuserie, tra verità e indagini che ancora oggi potrebbero cambiare la situazione della donna. Infatti, Christina Boyer nel corso del tempo ha continuato a ribadire la sua innocenza, e Demoni e Redentori tenterà di far luce su questa terribile e tragica storia avvolta in parte ancora nel mistero.



Cristóbal Balenciaga, stagione 1 (19 gennaio 2024)

Tra Chanel, Dior e Givenchy, il mondo della moda parigino del 1937 è uno dei più difficili da conquistare, ma Cristóbal Balenciaga, dopo aver vestito l'élite spagnola, è pronto per lanciare la sua prima collezione a Parigi, sfidando il mondo a colpi di creatività e stile. Questa nuova serie, come suggerisce il titolo, approfondirà l'incredibile scalata verso il successo di Balenciaga, mostrandoci le sfide e gli ostacoli che forgiarono il cammino del noto stilista.



A Real Bug's Life - Megaminimondo, stagione 1 (24 gennaio 2024)

Docuserie originale Disney+ di National Geographic che richiama l'iconico film A Bug's Life portandolo nella vita reale, mostrandoci i micromondi di insetti appartenenti ad ogni angolo del pianeta. Grazie a una tecnologia all'avanguardia e tecniche di ripresa di altissima qualità, A Real Bug's Life riesce a ritrarre la quotidianità di insetti appartenenti a luoghi diversi mostrandoci come, per quanto minuscoli, anche quest'ultimi possono raccontarci storie e vicende affascinanti in grado di comunicare la tenacia di questi incredibili esseri viventi che ci circondano nella vita di tutti i giorni.



Never Let Him Go, stagione 1 (24 gennaio 2024)

Dopo la morte del fratello Scott nel Nuovo Galles del Sud, Steve Johnson dedica tutto se stesso alla ricerca della verità sulla scomparsa di quest'ultimo, per un'indagine che prenderà anni e anni della sua vita. Nonostante le tante difficoltà e le ipotesi di suicidio, Steve era convinto che il fratello fosse stato ucciso, e sarà proprio la sua determinazione a far emergere una verità sconvolgente.