Le serie TV Netflix ad agosto 2023: si salpa con One Piece!

Come testimonia il nostro speciale sul collasso di The Witcher, il dibattitto sulla qualità di questo adattamento imperversa, ma nonostante ciò è importante anche guardare alle altre serie che impreziosiscono il catalogo Netflix, soprattutto considerando che anche il prossimo mese sono in arrivo alcune novità di grande richiamo. Tra queste, salta subito all'occhio l'adattamento live action di One Piece, opera che vanta una community solida e vasta pronta a riversarsi anche su questa serie. Ovviamente, avendo così tante attenzioni il passo falso rischia di essere dietro l'angolo, e per questo siamo curiosi di scoprire se Netflix è riuscita nell'impresa di portare sui nostri schermi One Piece in modo convincente. Tra le altre uscite, segnaliamo l'ultima stagione di Ragnarok e Jodie - Il Prescelto, per un agosto di grande spessore che come al solito includerà tanti nuovi arrivi pronti ad arrichire il catalogo della piattaforma.



Jodie - Il Prescelto, stagione 1 (16 agosto 2023)

Adattamento del fumetto American Jesus di Mark Millar e Peter Gross, Jodie ha come protagonista un ragazzino di 12 anni che scopre improvvisamente di possedere poteri simili a quelli di Gesù.

Le varie comunità religiose iniziano ad accerchiare il giovane per fare in modo che utilizzi le sue capacità per il bene dell'umanità, ma nonostante le tante pressioni, Jodie vorrebbe semplicemente impressionare la ragazza che gli piace. Un'importante scoperta riguardo la vera identità del ragazzo porterà la vita di Jodie verso una svolta decisiva, e quest'ultimo dovrà quindi accettare il suo destino, per un live action diretto da Everado Gout.



Ragnarok, stagione 3 (24 agosto 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Ragnarok, la prima season della serie ci aveva convinti, ma nonostante il successo è arrivato il momento dei saluti, e Ragnarok si concluderà dopo questo terzo blocco di episodi.

Per quanto riguarda la vicenda principale, Magne (David Stakston) dovrà affrontare un antico nemico che potrebbe distruggere ogni cosa, in una terza season che sembra essere scoppiettante e ricca di scontri, mentre sullo sfondo la terra e l'umanità rischiano il collasso definitivo di fronte ad una minaccia contro la quale non possono fare nulla.



One Piece, stagione 1 (31 agosto 2023)

Quando si parla di live action si entra in un territorio spinoso, e se pensiamo ad altri esperimenti targati Netflix come Cowboy Bebop (del quale potete recuperare la recensione di Cowboy Bebop), allora i dubbi aumentano ancora di più. Inoltre, considerando l'enorme fanbase di One Piece, basta poco per creare un'eco di delusione ed amarezza che potrebbe affossare il progetto, e per questo siamo davanti ad un adattamento che sarà tutt'altro che semplice.

Il trailer di One Piece ha suscitato sicuramente reazioni contrastanti, per un titolo che il prossimo mese dovrà cercare di partire subito col piede giusto. Ad agosto i riflettori saranno dunque tutti puntati su questo live action, e da parte nostra speriamo che la tanta attesa che si è creata negli ultimi mesi non vada ad infrangersi contro un risultato sotto le aspettative che interromperebbe il viaggio di Cappello di Paglia e della sua iconica ciurma.



Tutte le altre serie Netflix di agosto 2023

Heartstopper, stagione 2 (3 agosto 2023)

Heartstopper è una serie britannica scritta e ideata da Alice Oseman che trae ispirazione dai romanzi omonimi, ed è incentrata su Nick Nelson (interpretato da Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke), entrambi iscritti alla stessa scuola. I due, dopo essersi conosciuti, iniziano una relazione che, come scrivevamo nella recensione di Heartstopper, funziona ed emoziona, anche a dsipetto di una sceneggiatura non proprio originale. A colpire è soprattutto la regia funzionale ed avvolgente di Euros Lyn, e per questo ci auguriamo che anche nei nuovi episodi la direzione artistica si confermi di ottimo livello, magari offrendo qualcosa in più dal punto di vista narrativo.



Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer, stagione 2 - Parte 2 (3 agosto 2023)

Il finale di stagione di The Lincoln Lawyer è in dirittura d'arrivo, ed il prossimo mese potremo scoprire come si evolverà il percorso di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo). Nella recensione di The Lincoln Lawyer lodavamo la capacità della prima season di esplorare la psiche di Mickey combinandola agli eventi della vicenda principale, per una serie che pur non stupendo raggiunge ottimi risultati, soprattutto grazie ad un protagonista carismatico ed interessante che fa da perno all'intera vicenda.



Choona, stagione 1 (3 agosto 2023)

Un gruppo di giovani ha in comune un nemico spietato, ovvero un politico senza scrupoli che sembra non fare sconti a nessuno. Nonostante il potere a disposizione, l'uomo è anche estremamente superstizioso, e forse il suo futuro non sarà così perfetto come immaginava, in una comedy indiana che si appresta a sbarcare su Netflix.



Painkiller, stagione 1 (10 agosto 2023)

Basata sul libro omonimo scritto da Barry Meier, Painkiller ripercorre gli eventi che hanno portato al consumo sfrenato di ossicodone negli Stati Uniti,per una vera e propria piaga che ha causato la morte di moltissimi americani. Attraverso gli occhi di Edie, un'investigatrice intenta ad indagare contro Purdue Pharma, Painkiller ci mostrerà uno dei lati oscuri della società statunitense, tra società miliardarie, e persone schiave di oppiacei pericolosi e letali.



The Upshaws, stagione 4 (17 agosto 2023)

The Upshaw è una comedy che ruota attorno alle vicende della famiglia di Bennie Upshaw (Mike Epps) e Regina (Kim Fields). I due sono sposati e hanno quattro figli, e ci guideranno nella loro vita di tutti i giorni caratterizzata da momenti di gioia e difficoltà, per una serie creata da Regina Hicks e Wanda Sykes che cercherà di far ridere lasciando importanti spunti di riflessione sulla società statunitense di oggi.



Mask Girl, stagione 1 (18 agosto 2023)

Serie sudcoreana che ci porta a conoscere Kim Mo-Mi (Ko Hyun-Jung), impiegata che da giovane sognava di calcare i palchi di tutto il mondo, e ora si ritrova tra le mani un impiego che non la soddisfa, ed un volto invecchiato che non sente più suo. Nonostante questo, Kim, una volta tornata a casa, realizza dei video in streaming indossando una maschera per cercare di conquistare il pubblico, fino a quando un imprevisto non le stravolgerà la vita cambiandola per sempre.



Palomino, stagione 1 (24 agosto 2023)

Erin Collantes è un'insegnante d'inglese in Spagna, ma nella tranquilla cittadina dove vive improvvisamente la sua quiete si frantuma in mille pezzi dopo aver assistito ad una rapina in un supermercato. Eri, infatti, non solo reagisce, ma mostra una parte di sé che nessuno sospettava, per un'identità che non potrà restare segreta ancora a lungo. Palomino è stata prodotta dagli autori di The Crown, (avete letto lo speciale di The Crown 5?), mentre come showrunner troviamo Jack Lothian, per una dramedy che potrebbe rivelarsi una gradevole sorpresa.



Docuserie e show televisivi

Le ultime ore di Mario Biondo, stagione 1 (3 agosto 2023)

La morte di Mario Biondo suscitò forti reazioni nel mondo, ed in particolare in Spagna ed Italia, per una vicenda che viene approfondita in questa nuova docuserie che tenterà di far luce su quanto accaduto.



Nailed It!: La Grande Sfida, stagione 1 (4 agosto 2023)

Un gruppo di pasticcieri inesperti si sfida facendosi aiutare da grandi chef, mentre Nicole e Jacques condurranno il torneo, in quella che è una dolce e spietata competizione dove soltanto i migliori rimarranno in gara.



Veerappan: L'uomo più ricercato dell'India, stagione 1 (4 agosto 2023)

Docuserie incentrata su quella che fu una vera e propria caccia all'uomo nei confronti di uno dei criminali più pericolosi dell'India, tra indagini a vuoto ed una scia di sangue che scosse l'intera popolazione.



Zombiverso, stagione 1 (8 agosto 2023)

Reality sudcoreano nel quale i concorrenti dovranno affrontare orde di zombie cercando di recuperare i rifornimenti e completare le missioni che gli verranno assegnate. Ovviamente, chi viene morso è eliminato, in una sfida che promette divertimento ed adrenalina, considerando anche il fatto che le varie comparse zombie sono state addestrate dai coreografi della serie The Kingdom, e saranno dunque assolutamente realistiche.



Down For Love, stagione 1 (11 agosto 2023)

Persone con la sindrome di down cercano l'anima gemella, in un reality toccante e ricco di emozioni nel quale col passare degli episodi impareremo a conoscere i vari protagonisti.



La famiglia Fury, stagione 1 (16 agosto 2023)

Per gli appassionati di boxe, il nome di Tyson Fury non è certamente una novità, e dal prossimo mese potrete vivere la quotidianità del campione dei pesi massimi grazie a questa docuserie, per un personaggio che è tra i più popolari del pugilato mondiale.



Depp contro Heard, stagione 1 (16 agosto 2023)

La vicenda giudiziaria riguardante Amber Heard e Johnny Depp ha suscitato un enorme clamore mediatico, e spesso negli ultimi tempi si è sentito parlare della battaglia legale avvenuta tra i due. Dopo la sentenza, ecco ora arrivare anche una docuserie che cercherà di ripercorrere quanto accaduto in tre attesi episodi.



Lighthouse, stagione 1 (22 agosto 2023)

Mr. Hoshino e Mr. Wakabayashi conducono uno show nel quale vengono affrontate le ansie di tutti i giorni che invadono la nostra vita, cercando di approfondire tematiche di grande attualità.



Untold: Swamp Kings, stagione 1 (22 agosto 2023)

La storia del coach Urban Meyer che riuscì a trasformare una squadra in caduta libera in una macchina in grado di spazzare via gli avversari, tra metodi di allenamento unici, ed un carisma difficilmente pareggiabile.