Le serie TV Netflix di febbraio 2024: si torna a fare sul serio

Febbraio spesso è un mese che si porta dietro titoli che richiamano San Valentino, ma Netflix, fortunatamente, non si limiterà ad aggiungere soltanto serie a tema, e anzi, tra le new entry più importanti ci sono opere molto diverse tra loro, che potrebbero anche sorprendere gli abbonati. Per quanto riguarda le nuove proposte, spicca ad esempio Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, che pur non presentando un'idea di base rivoluzionaria, coinvolge grandi artisti della scena rap italiana, e per questo potrebbe tranquillamente scalare le classifiche nazionali divenendo velocemente tra le novità più seguite su Netflix.



Passando invece alle serie animate, c'è molta attesa per la settima stagione di Rick and Morty, la quale, nonostante qualche calo, resta uno dei prodotti di punta della piattaforma. Infine, anche Avatar - La Leggenda di Aang sembra avere un ottimo potenziale che speriamo venga sfruttato a dovere, in un febbraio che promette scintille.



Rick and Morty, stagione 7 (8 febbraio 2024)

Nella recensione di Rick and Morty 6 sottolineavamo l'evidente calo che aveva colpito la serie, la quale, pur riuscendo ad intrattenere, non era all'altezza dei fasti del passato. Anche per questo la curiosità attorno ai nuovi episodi di Rick and Morty è anche più presente del solito, e la paura che si trasformi nell'ombra di ciò che era inizia a farsi strada.

Purtroppo, leggendo anche i pareri provenienti dall'estero ed in particolare i primi giudizi su Rotten Tomatoes, Rick and Morty 7 sembra inferiore alle vecchie stagioni, ed i timori per un declino inarrestabile rischiano dunque di trovare conferma nei nuovi episodi. Considerando quanto detto, non vediamo l'ora che arrivi l'8 febbraio, quando anche noi potremo dire la nostra sulla nuova tornata di episodi di una serie che, negli anni passati, era senza dubbio tra le più amate di Netflix.



Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, stagione 1 (19 febbraio 2024)

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain saranno i protagonisti di questo nuovo titolo Netflix, nel quale i tre cercheranno i talenti emergenti più promettenti della scena rap visitando Roma, Napoli e Milano.

Freestyle, rap battle, e duetti insieme ad alcune star del rap italiano saranno tra le sfide che i partecipanti dovranno affrontare, in un percorso che sembra richiamare alcuni talent come X Factor. Lo show ha già riscosso un grande successo negli USA ed in Francia, e siamo dunque curiosi di vedere se anche la nostra versione riuscirà a replicare il successo d'oltreoceano.



Avatar - La Leggenda di Aang, stagione 1 (22 febbraio 2024)

Live action che trae ispirazione dall'omonima serie animata di Nickelodeon, che ci porta a vivere un mondo diviso tra quattro nazioni caratterizzate da quattro elementi, ovvero l'aria, l'acqua, la terra ed il fuoco. Albert Kim sarà showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore della serie, e come protagonista troveremo Gordon Cormier nei panni di Aang, Nomade dell'Aria destinato a diventare il futuro Avatar.

Aang dovrà intraprendere una difficile missione per salvare il mondo dalla minaccia del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim), ma il giovane per fortuna non sarà solo, e al suo fianco ci saranno Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), che lo accompagneranno nel corso di un'avventura che speriamo possa sfruttare il tanto potenziale a disposizione, soprattutto dopo il mezzo passo falso del film di M. Night Shyamalan, del quale parlammo nella nostra recensione de L'ultimo dominatore dell'aria.



Tutte le altre serie Netflix di febbraio 2024

Let's Talk About Chu, stagione 1 (2 febbraio 2024)

La vlogger Chu Ai spesso utilizza il suo canale per parlare di argomenti piccanti, ma nella vita reale, la giovane spesso non è a proprio agio, e fatica nel trovare una relazione che la possa rendere realmente felice. In questa nuova rom-com, seguiremo dunque Chu Ai nella ricerca di un'anima gemella per il suo futuro, tra speranze e qualche disavventura.



One Day, stagione 1 (8 febbraio 2024)

Siamo nel 1988, Emma Morley e Dexter Mayhew si sono da poco laureati, e nonostante la loro avventura universitaria sia finita, i due si parlano per la prima volta dopo anni di vicinanza, pur sapendo che dal giorno seguente ognuno seguirà la sua strada. Il futuro di Emma e Dexter sarà alla base di questa nuova serie, la quale sarà incentrata sugli eventi che avverranno nel corso della stessa data negli anni successivi, quando i due più volte si avvicineranno prima di allontanarsi di nuovo, come se fossero parte di uno scherzo del destino. Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy, Essie Davis, Tim McInnerny, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson e Toby Stephens sono presenti nel cast, in una nuova serie romantica che vi porterà in pieno clima da San Valentino.



A Killer Paradox, stagione 1 (9 febbraio 2024)

Thriller sudcoerano diretto da Lee Chang-hee e sceneggiato da Kim Da-min, che vede protagonista un impiegato di un supermercato che in seguito ad un'aspra discussione con un cliente finisce per ucciderlo. L'uomo, dopo aver scoperto che la vittima era un serial killer, scopre di possedere un particolare intuito, ma ben presto la sua sete di giustizia lo porterà a trasformarsi in ciò che cerca di combattere.



An Incurable Case of Love, stagione 1 (9 febbraio 2024)

Nanase Sakura s'innamora perdutamente del dottor Kairi Tendo, ma, dopo essere diventata infermiera, lo incontra nuovamente, e si rende conto che l'uomo non è affatto come sembrava. Sul posto di lavoro Tendo viene chiamato il diavolo a causa del suo perfezionismo maniacale, ma la nostra protagonista è pronta a tutto per conquistarlo, in una serie che va ad adattare l'omonimo manga di Enjouji Maki.



Machos Alfa, stagione 2 (9 febbrario 2024)

Laura ed Alberto Caballero sono al timone di Machos Alfa, titolo che cerca di decostruire la mascolinità tossica che aleggia ai giorni nostri. Nello specifico, la storia ruota attorno a Pedro, Luis, Raúl e Santi, quattro amici che faticano a capire i cambiamenti che stanno coinvolgendo la nostra società , e nel corso dei vari episodi impareremo a conoscerli nella loro quotidianità.



Buongiorno, Veronica, stagione 3 (14 febbraio 2024)

Basata sull'omonimo romanzo della criminologa Ilana Casoy e dello scrittore Raphael Montes, Buongiorno, Veronica vede José Henrique Fonseca alla regia, per un titolo che è incentrato su Verônica Torres, la quale lavora in una stazione di polizia come impiegata. Dopo le indagini delle due season precedenti, Veronica è ora sulle tracce del suo terzo fratello, in un viaggio che la porterà ad affrontare nuovi pericoli che metteranno a rischio anche la sua famiglia.



House of Ninjas, stagione 1 (15 febbraio 2024)

La famiglia Tawara rappresenta l'ultimo clan ninja dei giorni nostri, ma, anche se i tempi sono cambiati, il Giappone è in grave pericolo, e saranno proprio i componenti del clan a cercare il modo per salvare la loro patria da un evento che potrebbe devastarne le fondamenta. Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita e Nobuko Miyamoto sono tra gli attori principali del cast, per un'opera diretta da Dave Boyle che intreccerà la missione segreta che intraprenderà il protagonista alle vicende della famiglia Tawara.



Hacks, stagioni 1-2 (15 febbraio 2024)

Comedy-drama creato da Lucia Aniello, Paul W. Downs, e Jen Statsky, che esplora il legame tra una popolare comica ed una giovane artista che vorrebbe raggiungere gli stessi traguardi della donna. Le due, unite da problemi diversi, inizieranno ad aiutarsi, per una storia che sa divertire e coinvolgere, soprattutto grazie al carisma delle due protagoniste interpretate da Jean Smart e Hannah Einbinder.



The Vince Staples Show, stagione 1 (15 febbraio 2024)

Il rapper e cantante Vince Staples sarà al centro di questa serie, in una comedy che vedrà l'uomo nella sua quotidianità divisa tra ricchezza e avventure che non sempre andranno per il verso giusto.



Ready, Set, Love, stagione 1 (15 febbraio 2024)

Ready, Set, Love ci porta in un mondo nel quale le donne superano in gran numero gli uomini, e dove, per questo motivo, viene lanciata una competizione nella quale le partecipanti si sfidano per conquistare un uomo, in una rom-com thailandese in arrivo il prossimo febbraio.



Comedy Chaos, stagione 1 (16 febbraio 2024)

Dopo essere stato cacciato dalla sua azienda, un uomo cerca di tenere in piedi la sua famiglia ed il suo club comico, per un futuro che si fa sempre più difficile.



Pantano, stagione 3 (28 febbraio 2024)

Pantano dipinge il volto oscuro della Polonia degli anni '80, mettendo in scena casi cupi e di difficile soluzione che impegneranno i protagonisti, in un titolo caratterizzato da un'atmosfera affascinante ed una costante tensione.



Docuserie e show televisivi

Rael: L'ultimo profeta, stagione 1 (7 febbraio 2024)

Docuserie che andrà ad approfondire la figura di Raël e dei suoi seguaci, offrendo anche interviste fatte agli stessi adepti e al loro profeta, per un movimento che nasce come religione ispirata agli UFO, trasformatosi poi in un vero e proprio culto.



Lover, Stalker, Killer, stagione 1 (9 febbraio 2024)

Un meccanico prova per la prima volta un'app di dating online, ma non sa che ad attenderlo ci sarà una donna alquanto particolare, che lo coinvolgerà in una storia molto turbolenta che sconvolgerà la sua vita.



Sunderland 'Til I Die, stagione 3 (13 febbraio 2024)

L'amore dei tifosi del Sunderland per la loro squadra arriva anche al di fuori del campo, per una passione che non si spegne dopo il fischio dell'arbitro, e va ad accendere la passione per questo sport nella vita di tutti i giorni.



L'amore è cieco, stagione 6 (14 febbraio 2024)

Persone single cercano la loro anima gemella senza poter vedere il futuro possibile partner, in uno show nel quale i partecipanti cercano di conquistare ed essere conquistati per ciò che sono realmente.