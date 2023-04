Le serie TV Netflix da non perdere a maggio 2023!

Dalla terra del Sol Levante vista dagli occhi dei lottatori di sumo protagonisti di Sanctuary, alle corti di Bridgerton, fino ad arrivare al mondo postapocalittico di Black Knight, a maggio Netflix ci farà vivere dimensioni ed epoche diverse, che sapranno regalarci storie emozionanti intrecciate a tessuti storici e di fantasia che, pur appartenendo a galassie apparentemente lontane, promettono di regalare emozioni ed intrattenimento. Certo se buttiamo un occhio sulle docuserie, la nuova Cleopatra ha sicuramente catalizzato l'attenzione di tutti a livello mondiale, ma vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito a ciò che è in arrivo, perché il prossimo mese promette di essere di grande valore, aggiungendo diverse serie interessanti al già ricco catalogo Netflix.



Sanctuary, stagione 1 (4 maggio 2023)

Serie diretta da Kan Eguchi, nella quale seguiamo Wataru Ichinose nei panni di Saruzakura, aspirante lottatore di sumo che ambisce a raggiungere la vetta dell'amato sport per guadagnare fama, soldi e potere.

Sanctuary ci porterà dunque a vivere uno dei pilastri della cultura sportiva giapponese, tra riti, cerimonie, allenamenti e storie fatte di coraggio, determinazione e grandi sogni. Inoltre, da sottolineare che i principali interpreti si sono sottoposti ad allenamenti specifici per interpretare i loro ruoli nel migliore dei modi, così da farci immergere nell'incredibile mondo del sumo giapponese.



La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, stagione 1 (4 maggio 2023)

Prequel di Bridgerton nel quale seguiamo l'unione tra la regina Carlotta (Golda Rosheuvel) e Re Giorgio (Corey Mylchreest), per un evento che ha poi portato alla nascita del mondo che abbiamo apprezzato nella serie madre.

Nella nostra recensione di Bridgerton 2 vi avevamo parlato dei pregi del titolo, ed è quindi chiaro che Netflix ha tutte le intenzioni di sfruttare appieno l'universo narrativo creato, e siamo curiosi di vedere come questo prequel saprà gestire il tutto a suo vantaggio. Sarà un altro successo?



Regina Cleopatra, stagione 1 (10 maggio 2023)

Docuserie prodotta da Jada Pinkett Smith incentrata sulle più grandi regine africane della storia, che in questo capitolo ci porterà a rivivere l'incredibile storia legata alla vita di Cleopatra, una delle figure più affascinanti di sempre.

Tra dibattiti accademici, film e teorie che nel tempo si sono susseguite, Cleopatra ha attirato l'attenzione degli appassionati per anni, e questa nuova docuserie ha intenzione di portarci ad approfondire la nota regina svelando nuovi segreti e dettagli . Dopo l'incredibile clamore che ha circondato il titolo, e l'accusa di blackwashing ai danni di Netflix, a questo punto siamo curiosi di vedere come sarà il risultato finale, per una docuserie che senza dubbio a questo punto ha tutti gli occhi puntati addosso.



Black Knight, stagione 1 (12 maggio 2023)

Corre l'anno 2071, ed il pianeta è devastato dall'inquinamento atmosferico. Infatti, soltanto l'1% della popolazione è sopravvissuta, per un k-drama distopico che ci porta a vivere una vicenda che sembra caratterizzata da un'atmosfera tanto affascinante quanto ansiogena.

Nello specifico, seguiremo il lavoro che i Black Knight (fattorini alquanto particolari rispetto ai nostri standard) sono costretti a fare, in una società estremamente rigida nella quale anche solo uscire di casa significa rischiare la vita. Infine, da sottolineare che la serie è il risultato dell'adattamento del webtoon di Lee Yoon Kyun, e sarà diretta da Cho Ui Seok.



Fubar, stagione 1 (25 maggio 2023)

Arnold Schwarzenegger nel ruolo di protagonista e produttore è pronto a tornare in azione sui nostri schermi, tra missioni speciali e scene adrenaliniche e spettacolari che saranno il cuore pulsante di questo nuovo titolo.

Nello specifico, seguiremo un agente della Cia vicino al pensionamento che accetta un'ultima missione dopo aver scoperto un segreto relativo alla sua famiglia, e possiamo aspettarci tanta azione unita al carisma che da sempre caratterizza Schwarzenegger.



Tutte le altre serie Netflix di maggio 2023

Il Sarto, stagione 1 (2 maggio 2023)

Peyami è un sarto di grande successo e talento che ha ereditato l'azienda dal nonno, ma per curare il padre decide di andare ad Istanbul, in una storia ricca di segreti legati sia alla famiglia del sarto, che alla misteriosa Esvet, donna che entrerà nella vita dei due cambiandola per sempre.



Dance Brothers, stagione 1 (10 maggio 2023)

Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala) sono due fratelli che tentano di costruirsi una carriera da ballerini professionisti, ma guadagnarsi da vivere non è semplice, e per questo decidono di aprire un loro club. Il rapido successo della loro iniziativa gli consentirà di raggiungere guadagni che prima neanche immaginavano, ma presto il business appena avviato dovrà fare i conti con la loro passione per la danza, ed i due, col tempo, rischieranno di mettere in pericolo il legame che a lungo li ha uniti.



Doctor Cha, stagione 1 (17 maggio 2023)

Serie sudcoreana nella quale seguiamo la dottoressa Cha Jeong-Suk (Uhm Jung-Hwa), la quale dopo aver fatto la casalinga per alcuni anni badando ai figli decide di riprendere in mano la sua carriera tornando in ospedale, dove cercherà di adattarsi ai ritmi di lavoro del posto stringendo amicizia coi colleghi.



Xo, Kitty, stagione 1 (18 maggio 2023)

Kitty Song Covey è la più giovane della famiglia, ma la sua voglia di trovare il vero amore la porterà a viaggiare ed affrontare diverse sfide lungo il percorso, fino a quando finalmente troverà il partner dei suoi sogni.



In Silenzio, stagione 1 (19 maggio 2023)

Dopo l'omicidio dei genitori, Sergio, una volta in carcere, resta in silenzio per ben 6 anni, fino al giorno della sua scarcerazione. Una volta fuori, la psicologa Anna dovrà seguirlo per capire se l'uomo può essere un pericolo per la società, in un thriller ricco di tensione e segreti.



Docuserie e show televisivi

Love Village, stagione 1 (2 maggio 2023)

Reality giapponese che ci porta in un idilliaco paesaggio di montagna dove un gruppo di single cercherà di trovare l'amore in una casa da sogno del posto. La lontananza dal caos e dalla frenesia della città li aiuterà nello sviluppare rapporti che potrebbero cambiare il loro futuro, ma i litigi sono dietro l'angolo, e non è detto che tutto vada per il verso giusto.



Jewish Matchmaking, stagione 1 (3 maggio 2023)

Single statunitensi ed israeliani affidano il loro destino nelle mani di Aleeza Ben Shalom, nella speranza di trovare finalmente la tanto desiderata anima gemella.



Queer Eye, stagione 7 (12 maggio 2023)

I Fantastici 5 sono pronti per tornare tra le strade di New Orleans, in modo da aiutare le persone che intendono stare al passo col mondo della moda.



Rhythm + Flow: Francia, stagione 2 (17 maggio 2023)

Rapper francesi si contendono l'ultima parola in una sfida freestyle nella quale verranno giudicati da Niska, Shay e SCH, in uno show dal ritmo indiavolato.



Selling Sunset, stagione 6 (19 maggio 2023)

Gli appartamenti di lusso gestiti dall'agenzia immobiliare The Oppenheim Group risplendono in questa docuserie, tra quartieri di alta classe e case all'ultimo grido.



Agenzia Di Famiglia: Immobili Di Lusso, stagione 3 (24 maggio 2023)

Reality incentrato sulla famiglia Kretz, che da generazioni si occupa della vendita di case di lusso a clienti provenienti da ogni parte del mondo.