Le serie TV NOW e Sky di giugno 2022

Giugno si prospetta un mese molto importante per Sky e NOW, poiché arriveranno dei titoli di grosso calibro, tra i quali Westworld 4, Il Villaggio Dei Dannati e la nuova serie di Moffat, The Time Traveler's Wife. Se invece siete appassionati di NBA potrete rivivere i magici anni '80 grazie a Winning Time, mentre i fan dei romanzi scritti da Agatha Christie troveranno in Perche' Non L'hanno Chiesto A Evans?, ciò che fa per loro. Ci aspetta quindi un mese denso di grandi show, e dopo una fase non proprio esaltante, questa volta non potrà che esserci l'imbarazzo della scelta.



Winning Time, stagione 1 (Sky Atlantic, 2 giugno 2022)

L'incredibile squadra dei Los Angeles Lakers di basket degli anni '80 ritorna in campo in Winning Time, serie create da Max Borenstein e Jim Hecht per HBO. Questa prima stagione prenderà spunto dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s scritto da Jeff Pearlman, e promette di essere una scommessa vincente per ogni fan di questo magico sport.

Anche se le prestazioni in campo saranno una parte importante della narrazione, nei vari episodi ci sarà spazio anche per la vita privata degli atleti, che seppur in forma romanzata farà sicuramente riferimento a eventi reali. Infine, per quanto riguarda la regia, da sottolineare che il pilot è diretto dal talentuoso Adam McKay, aiutato da Jonah Hill, Damian Marcano, Tanya Hamilton, Payman Benz e Salli Richardson-Whitfield.



The Time Traveler's Wife, stagione 1 (Sky Serie, 13 giugno 2022)

Il nome di Steven Moffat ("Doctor Who," "Sherlock") non può che portarsi dietro grandi aspettative, e The Time Traveler's Wife, serie basata sull'omonimo romanzo di Audrey Niffenegger, non fa eccezione. Henry (Theo James) e Clare (Rose Leslie) sono i protagonisti della vicenda principale, in una storia che va a diramarsi in periodi storici diversi.

Henry infatti è capace di compiere viaggi nel tempo, e vedremo quindi una narrazione frammentata che ci porterà a seguire un racconto interessante e stratificato. Riuscirà la relazione tra i due protagonisti a sopravvivere al tempo?



Il Villaggio Dei Dannati, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 giugno 2022)

Se il titolo vi ha fatto venire in mente altre trasposizioni, allora siete sulla strada giusta, perché difatti questa nuova serie tv sarà basata sul romanzo fanta-horror I Figli dell'Invasione di John Wyndham, dopo gli esperimenti già fatti in ambito cinematografico da Wolf Rilla e John Carpenter. Possiamo quindi aspettarci una storia simile, e la sinossi resa disponibile non fa che confermare questa sensazione.

Per chi non lo sapesse, la trama ci porta a Midwich, dove improvvisamente i cittadini perdono i sensi. Una volta risvegliati le donne scoprono di essere incinta, e ben presto si accorgeranno che questo non è che il primo passo verso una situazione che si rivelerà ben più grave. David Farr sarà al timone dello show, mentre nel cast saranno presenti, tra gli altri, Keeley Hawes e Max Beesley.



Westworld (V.O.) stagione 4 (Sky Atlantic, 27 giugno 2022)

La serie fantascientifica HBO creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy aveva entusiasmato al debutto, presentando una prima season di grande impatto, ma col tempo la qualità non è rimasta del tutto intatta, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo ciclo di episodi. Nella recensione di Westworld 3 scrivevamo infatti che non sempre la vicenda principale riusciva ad essere a fuoco, a dispetto di alcuni episodi di altissimo livello che invece alzavano e non di poco la qualità generale.

Il risultato finale è stato quindi contraddistinto da una certa discontinuità qualitativa, e in questo quarto capitolo gli showrunner dovranno cercare di tornare sui livelli della prima tornata di episodi. Come in precedenza possiamo aspettarci storyline articolate che vanno ad affrontare tematiche importanti come il libero arbitrio, mentre per quanto riguarda il cast saranno presenti Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Simon Quarterman, Aaron Paul e Jeffrey Wright.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW

Hammarvik - Amori E Altri Omicidi, stagione 2 (Sky Investigation, 3 giugno 2022)

Nella recensione di Hammarvik esprimevamo le nostre perplessità riguardo questa nuova serie svedese firmata dalla scrittrice Camilla Lackberg, e ora ci aspettiamo dei miglioramenti che portino il titolo su un altro piano. Johanna Strand (Disa Östrand) tornerà a guidare le indagini che faranno da sfondo ai vari intrecci, mentre il cerchio di persone delle quali è possibile fidarsi si restringe sempre di più, costringendo la nostra protagonista a compiere delle scelte importanti.



Run - Fuga D'amore, stagione 1 (Sky Serie, 6 giugno 2022)

La Grand Central Station è il luogo scelto per iniziare una nuova vita, dopo una promessa durata 17 anni che vede impegnati Ruby Richardson, interpretata da Merritt Wever, e Billy Johnson, interpretato da Domhnall Gleeson. I due, che erano stati fidanzati da giovani, strinsero un patto che sarebbe scattato nel caso si fossero scritti la parola RUN, e ora quel momento sembra essere arrivato, anche se i segni del tempo potrebbero averli cambiati rendendole due persone diverse.



The Staircase, stagione 1 (Sky Atlantic, 8 giugno 2022)

Miniserie televisiva statunitense creata da Antonio Campos, che traendo spunto dall'omonima docuserie del 2004 creata da Jean-Xavier de Lestrade ci porta a vivere un caso spinoso nel quale una famiglia vede la propria vita stravolta. Michael Peterson (interpretato dal grande Colin Firth), è infatti accusato dell'omicidio della moglie, e la causa legale trascinerà la famiglia in un incubo ad occhi aperti. Il problema principale però risiede proprio nella verità: chi sarà stato a commettere l'efferato crimine?



Pagan Peak, stagione 1 (Sky Investigation, 9 giugno 2022)

Ellie Stocker, interpretata da Julia Jentsch, è una giovane commissaria inviata al confine tedesco-austriaco, dove affronterà il suo primo caso. Qui si troverà a lavorare al fianco dell'ispettore Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), che inizialmente non si mostrerà molto collaborativo. Nonostante le divergenze, i due dovranno però trovare un punto d'incontro, perché gli omicidi aumentano, e sembra emergere la presenza di un pericoloso serial killer che potrebbe minacciare le loro stesse vite.



The Baby, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 giugno 2022)

Comedy - horror creata da Lucy Gaymer e Siân Robins-Grace, nella quale seguiremo la particolare vicenda di Natasha (Michelle de Swarte). Quest'ultima vede la proria vita stravolta dopo l'inaspettato arrivo di un bambino, e dovrà capire come diventare madre rinunciando alla sua sregolata e libera vita.



Agatha Christie - Perché Non L'hanno Chiesto A Evans? stagione 1 (Sky Investigation, 18 giugno 2022)

Hugh Laurie, celebre interprete di Dr. House, qui si cimenta nell'adattamento di uno dei racconti più famosi di Agatha Christie, portando in TV Perché non l'hanno chiesto a Evans?. I tre episodi che compongono questa prima stagione vedono come protagonisti Bobby Jones (Will Poulter), e l'amica Lady Francese "Frankie" Derwent (Lucy Boynton). I due dovranno risolvere un particolare delitto sfruttando al massimo i pochi indizi a disposizione, mentre nell'avanzare dell'indagine il mistero diverrà sempre più intricato e tragico.



We Own This City, stagione 1 (Sky Atlantic, 28 giugno 2022)

Scritta da George Pelecanos e David Simon, e diretta da Reinaldo Marcus Green, We Own This City è una miniserie che va ad attingere dal libro del reporter Justin Fenton, il quale indagò sulla polizia di Baltimora. Il focus principale del titolo sarà quindi la corruzione che ha infettato il dipartimento, facendo luce su alcuni eventi rilevanti che andarono a compromettere coloro che dovevano vigilare sulla sicurezza dei propri concittadini.