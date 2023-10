Le serie TV Prime Video di novembre: nella botte piccola c'è il vino buono

Dopo avervi parlato delle serie Sky e NOW di novembre 2023, ora andremo ad approfondire i titoli in arrivo su Amazon Prime Video, dove, nonostante una quantità inferiore di nuovi arrivi, non mancano le proposte di grande livello. In particolare, la seconda stagione di Invincible rappresenta la novità più attesa del prossimo mese, per una serie che dovrà cercare di confermarsi sui buoni livelli della prima season, magari cercando di porre rimedio a ciò che non aveva funzionato. Sempre in ambito seriale, un altro gradito ritorno è Monterossi, che cercherà di proseguire sulla strada tracciata da una prima stagione perlopiù convincente.



Infine, sono in arrivo due reality televisivi, ovvero 007: Road To A Million, che proporrà una competizione ricca di sfide ispirate alla saga di 007, e Twin Love, caratterizzata dal fatto che i partecipanti sono coppie di gemelli che cercheranno di trovare l'amore dopo essere stati separati in due case diverse. In conclusione, possiamo dire che forse non siamo davanti ad un novembre memorabile, ma come detto anche in precedenza i pochi titoli in arrivo vantano comunque alcuni nomi di grande peso che potrebbero risultare più che sufficienti per rispondere alla concorrenza delle altre piattaforme streaming.



Invincible, stagione 2 (3 novembre 2023)

Nella nostra recensione di Invincible sottolineavamo il picco qualitativo che alcuni episodi della prima stagioni raggiungevano, anche se non mancavano anche diverse note stonate. Infatti, il primo ciclo di episodi alternava puntate di grande impatto ad una parte centrale fiacca e poco stimolante, e per questo, nonostante i tanti pregi, c'erano sicuramente lacune da limare.

La seconda season di questa serie basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, ora dovrà dunque provare a sfruttare maggiormente i suoi punti di forza, e visto che lo show partirà dall'esaltante finale di stagione che aveva chiuso il primo capitolo, le premesse per un inizio scoppiettante ci sono tutte, nella speranza che questa volta sottotrame e personaggi secondari vengano esplorati in modo più convincente. Infine, per quanto riguarda la trama, ritroveremo un Mark vicino a toccare il fondo, preoccupato e distrutto per quanto successo, e allo stesso tempo pronto a cambiare per migliorare la situazione e poter salvare chi gli è più caro, in un percorso che lo costringerà a superare i suoi limiti e ritrovare se stesso per salvare il pianeta.



007: Road To A Million, stagione 1 (10 novembre 2023)

Reality ispirato alla saga di 007 nel quale Brian Cox rivestirà il ruolo di The Controller, ovvero colui che decide la sorte dei concorrenti. Nello specifico, le nove coppie di partecipanti dovranno superare numerose sfide ispirate al celebre agente segreto, sottostando a regole e richieste che verranno poste da Cox, in una competizione che porterà i partecipanti a viaggiare per il mondo per superare i propri limiti.

Il premio finale è di 1 milione di sterline, ma basterà sbagliare la risposta ad una domanda, o non superare la sfida fisica per essere eliminati. Tra treni in movimenti, arrampicate e difficili quiz, Road To A Million non sarà una sfida semplice, e soltanto i mgliori potranno tagliare il traguardo finale.



Monterossi, stagione 2 (10 novembre 2023)

Un rituale, una serie di omicidi ed una Milano sempre più nel panico sono la base della seconda stagione di Monterossi, show ispirato ai romanzi di Alessandro Robecchi che in questo caso dovrebbe attingere in particolare dal libro intitolato Torto marcio. Come scrivevamo nella recensione di Monterossi, la prima season aveva sì mostrato dei punti di forza importanti, ma aveva sacrificato anche altri fattori non trascurabili, tra i quali dei personaggi secondari non sempre ben caratterizzati, oltre ad un inizio un po' claudicante.

Per quanto riguarda il cast e la regia, Fabrizio Bentivoglio nei panni di Monterossi si era rivelato come una scelta azzeccata, e anche la direzione di Roan Johnson si era dimostrata efficace, lasciandoci ben sperare per questi nuovi episodi che ora dovranno cercare di far leva su ciò che aveva funzionato in precedenza. Per concludere, gli attori confermati per questo nuovo ciclo di episodi sono: Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Francesca Inaudi, Alessandro Fella, Giordana Faggiano, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Keta, Jenny De Nucci, Silvia Briozzo, Giuseppe Ippoliti, Maria Paiato e Carla Signoris.



Twin Love, stagione 1 (17 novembre 2023)

Dieci coppie di gemelli vengono divise in due case, e una volta sul posto cercheranno di intrecciare una relazione assieme ad altri inquilini.

Ovviamente, oltre alle tipiche dinamiche di reality di questo tipo incentrati sulla convivenza all'interno di un'abitazione, Twin Love ci mostra anche quanto il legame tra i vari gemelli sia forte anche quando questi vengono separati, per uno show che verrà condotto da Brie Garcia e Nikki Garcia, ex professioniste WWE e loro stesse sorelle gemelle.