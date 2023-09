Le serie TV Prime Video di settembre 2023: escono titoli davvero importanti

Solitamente, quando parliamo di piattaforme streaming, il nome di Amazon Prime Video mette bene o male tutti d'accordo, grazie ad un servizio che per un costo inferiore alla concorrenza offre una grande quantità di titoli di spessore. Il comparto seriale del catalogo non fa che confermare quanto detto, e gettando un rapido sguardo alle nuove uscite di settembre non possiamo che confermarvi l'ottima strada intrapresa da Prime Video, visto che sono in arrivo diversi pezzi da novanta di grande rilievo. La seconda stagione de la Ruota del Tempo segnerà l'apertura del prossimo mese, quando arriveranno anche lo speciale dei The Ferragnez, e due attesi spinoff, ovvero Gen V, legato all'universo di The Boys, e The Continental, che andrà a raccontarci le origini di alcuni importanti personaggi della saga cinematografica di John Wick. Wilderness - Fuori Controllo, e The Handmaid's Tale 5 completeranno un'offerta di grande valore, che potrebbe rappresentare uno dei mesi più importanti per la piattaforma di Amazon.



La Ruota del Tempo, stagione 2 (1 settembre 2023)

Nella recensione de la Ruota del Tempo esprimevamo le nostre perplessità per alcune scelte fatte dagli autori che avevano evidenziato diverse carenze sulle quali era difficile chiudere un occhio. In particolare, oltre ai dubbi legati all'adattamento in sé verso quanto scritto nei romanzi di Robert Jordan, ciò che ci aveva delusi era soprattutto una regia poco brillante, ed un ritmo mal gestito intaccato da una scrittura sicuramente rivedibile.

Nonostante la forza delle tematiche in gioco, e l'interessante base che anima tutto il racconto, la prima stagione de La Ruota del Tempo non è stata certamente indimenticabile, e anche per questo i nuovi episodi in arrivo assumono una grande importanza. Da quanto trapelato la storia della nuova season dovrebbe attingere dal secondo romanzo di Jordan e portarci nel cuore di una nuova battaglia, mentre per quanto riguarda il cast ritroveremo, tra gli altri, Rand Al'Thor (interpretato da Josha Stradowski), Moiraine Damodred (interpretata da Rosamund Pike) e Siuan Sanche (Sophie Okonedo), in un secondo capitolo che ha l'obbligo di riscattare un inizio quantomeno discutibile (ne abbiamo parlato nel nostro first look de La Ruota del Tempo 2).



The Ferragnez: Sanremo Special (14 settembre 2023)

In Italia tutti bene o male conoscono i Ferragnez, ed in un mondo sempre più connesso e legato ai social, Fedez e Chiara Ferragni si prendono senza troppi problemi uno dei primi posti in quanto a popolarità, dopo aver dimostrato negli anni una maestria nell'uso dei social di primo livello. Ovviamente, accanto al crescente successo dei due si fa strada un sentimento che divide le persone tra chi li ama e segue quotidianamente, e chi invece arriva quasi a disprezzarli, ma in tutto ciò resta oggettiva la loro attrattiva verso una buona fetta di pubblico, così come la loro capacità di mantenere il centro della scena.

Nella recensione di The Ferragnez 2 vi parlavamo della scelta di chiudere la serie lasciando fuori la parentesi legata a Sanremo, e ora, a distanza di poco tempo, ecco che anche questo vuoto verrà colmato. Chi ha seguito il festival e conosce la coppia sa bene che sono circolate voci e storie su quanto successo tra i due, e ora forse avremo delle risposte riguardo un evento che in questo speciale verrà sicuramente approfondito, per un appuntamento che i fan non si lasceranno certamente sfuggire.



The Continental: Dal mondo di John Wick, stagione 1 (22 settembre 2023)

Dopo l'ottimo quarto capitolo, del quale parlavamo anche nella recensione di John Wick 4, ora l'adrenalinica saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves si affaccerà nel panorama seriale grazie a The Continental, prequel ambientato negli anni '70 che come suggerisce il titolo andrà ad esplorare le origini del noto hotel attraverso gli occhi di Winston Scott (Colin Woodell), giovane uomo d'affari che tenterà una scalata al potere per prendere il controllo della zona.

Anche un altro importante personaggio dei film verrà portato su schermo, ovvero Charon (qui interpretato da Ayomide Adegu), che dovrà prendere alcune importanti decisioni che poi lo porteranno al ruolo assunto nei capitoli cinematografici. Per quanto riguarda il resto del cast, saranno presenti anche alcuni nomi molto importanti, tra i quali citiamo Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour, per quella che è una delle serie più attese del prossimo mese, nella speranza che la vena action mostrata al cinema sia presente anche in questa trasposizione seriale.



Gen V, stagione 1 (29 settembre 2023)

Come scritto nella recensione di The Boys 3, l'opera di Eric Kripke sembra aver trovato la formula vincente per superare anche le ottime season precedenti, e se la serie madre è dunque sulla retta via, nuovi interrogativi si fanno strada riguardo un nuovo titolo legato all'universo di The Boys, ovvero Gen V. Quest'ultimo è uno spinoff incentrato sulla storia della prima generazione di supereroi "creata" dal Compund V, e seguiremo i protagonisti pronti per sfidarsi per conquistare la prima posizione nella loro particolare scuola.

Nonostante le cose sembrino andare per il verso giusto, ben presto i segreti della Godolkin University inizieranno a venire fuori, mentre la capacità dei ragazzi di distinguere il bene dal male sarà messa a dura prova in più di un'occasione, per uno spinoff che si porta dietro molte aspettative. Michele Fazekas e Tara Butters sono showrunner ed executive producer della serie, mentre nel cast sono presenti Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.



Le altre serie in arrivo su Amazon Prime Video a settembre 2023

Wilderness - Fuori Controllo, stagione 1 (15 settembre 2023)

Liv (Jenna Coleman) scopre che il marito Will (interpretato da Oliver Jackson-Cohen) la sta tradendo, e così, un matrimonio apparentemente perfetto si trasforma in tutt'altro, mentre Liv tramuterà presto la sua tristezza in un sentimento molto più aggressivo e vendicativo. Infatti, i due dovrebbero partire per un viaggio attraverso gli Stati Uniti che toccherà il Grand Canyon, Yosemite, e Las Vegas, ma in alcune di queste zone gli incidenti non sono poi così rari, ed i pensieri oscuri di Liv potrebbero presto prendere il sopravvento. Wilderness - Fuori Controllo è basata sul romanzo di B.E. Jones, e vede al timone del progetto Marnie Dickens e So Yong Kim, per un viaggio nel quale l'esito finale è tutto da scrivere.



The Handmaid's Tale, stagione 5 (15 settembre 2023)

Ideata da Bruce Miller, e basata sull' omonimo romanzo di Margaret Atwood, The Handmaid's Tale si è conquistata un posto in prima fila tra le serie più popolari degli ultimi anni, anche grazie ad una grande intepretazione di Elisabeth Moss nei panni di June Osborne. Il mondo distopico dipinto dalla Atwood è infatti stato portato su schermo in modo magistrale, mentre l'ombra dell'inquietante Gilead e del suo regime sembra non lasciare alcuna via di fuga. Nelle passate stagioni non sono mancati colpi di scena e personaggi di grande spessore, e anche la quinta season non è certo da meno, mostrandoci ancora una volta il volto oscuro di una società profondamente cambiata, che potrete scoprire a partire dal 15 settembre.