Le serie TV su Sky e NOW di gennaio 2022, cosa non perdere?

Dopo aver analizzato le serie in uscita su Netflix a gennaio 2022 ora è il turno di Sky e NOW, che ci proporranno due ritorni molto attesi: la terza stagione di A Discovery Of Witches e la seconda season di Euphoria. Entrambe sono molto seguite ed apprezzate, e sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che aspettava da tempo notizie dei nuovi episodi. Tra le new entry spicca invece Landscapers, nuova opera HBO ispirata ad una storia vera che farà sicuramente parlare di sé e che anche noi terremo d'occhio da vicino. A gennaio a livello meramente numerico non ci sono molte serie in arrivo, ma come ripetiamo spesso la qualità è l'aspetto più importante, perché basta un titolo di grande livello per rompere l'equilibrio rispetto alla concorrenza.



A Discovery of Witches, Stagione 3 (Sky Serie, 7 gennaio 2022)

I romanzi della Trilogia delle Anime di Deborah Harkness sono stati la fonte d'ispirazione principale della serie e la terza stagione ha intenzione di continuare sul percorso tracciato in precedenza; proprio per questo sembra essere arrivato il turno dell'ultimo libro: il Bacio delle Tenebre.

Nella nostra recensione di A Discovery of Witches 2 scrivevamo di come lo show fosse migliorato rispetto al capitolo precedente anche grazie all'utilizzo dei viaggi nel tempo, che avevano dato maggiore freschezza alla narrazione. Questa terza season dovrà quindi cercare di preservare quanto di buono è stato fatto cercando allo stesso tempo di limare i difetti che erano emersi, per poter così chiudere il cerchio in modo convincente senza troppi rimpianti.



Landscapers, Stagione 1 (Sky Atlantic, 14 gennaio 2022)

Ispirata ad una storia vera, Landscapers è una nuova serie targata HBO nella quale i protagonisti sono i coniugi Susan (Olivia Colman) e Cristopher Edwards (David Thewlis), indagati e condannati per l'omicidio dei genitori della stessa Susan nel 2013. Un crimine rimasto nascosto per più di dieci anni, e che ora viene portato sui nostri schermi dal regista Will Sharpe.

Il delitto del Nottinghamshire del 1998 sarà sicuramente campo fertile per una storia avvincente e oscura, che ora possiamo rivivere in questa interessante miniserie che sarà composta da 4 episodi. Vista la qualità media dei titoli HBO Landscapers potrebbe essere la rivelazione del mese, e aspettiamo con trepidazione il 14 gennaio per poterlo scoprire.



Euphoria, Stagione 2 (Sky Atlantic, 17 gennaio 2022)

Dopo una prima stagione toccante e sorprendente, Euphoria si prepara per emozionarci nuovamente e, vista la conferma dello sceneggiatore e regista della serie Sam Levinson, è probabile che non rimarremo delusi. Nella nostra recensione di Euphoria avevamo sottolineato come questa fosse in grado di penetrare nella psiche dei suoi personaggi, trasportandoci in un viaggio interiore profondo e sfaccettato, e l'hype per il nuovo ciclo di episodi è certamente tanta.

Nel cast sono confermati i protagonisti della prima season, tra i quali l'immancabile Zendaya nei panni di Rue Bennett. Da quel che è emerso ci sarà spazio anche per alcuni volti nuovi, come Minka Kelly, Dominic Fike e Demetrius ‘Lil Meech' Flenory Jr. Sulla trama ancora non sappiamo molto, ma il 17 gennaio è vicino e non vediamo l'ora che arrivi per mettere le mani sui nuovi capitoli di questo splendido viaggio.



Tutte le altre serie Sky e NOW di gennaio

Young Rock, Stagione 1 (Sky Serie, 13 gennaio 2022)

Sitcom statunitense creata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang che andrà a ripercorrere la vita dell'attore ed ex-wrestler Dwayne "The Rock" Johnson. Considerando la popolarità del personaggio e la brillante carriera ci saranno sicuramente molti spunti interessanti, e speriamo che ci sia spazio anche per approfondimenti che vadano oltre la superficie, per farci conoscere nel modo migliore una delle celebrità più popolari del momento. Dwayne Johnson sarà il narratore della sua storia e siamo certi che i fan non si lasceranno sfuggire l'occasione di conoscere da vicino il loro idolo.



Private Eyes, Stagione 5 (Sky Investigation, 16 gennaio 2022)

Matt Shade (Jason Priestley) e Angie Everett (Cindy Sampson) sono parte di un'agenzia investigativa privata, in questa serie canadese che vede la coppia pronta a dare il massimo per risolvere i casi più complicati. Private Eyes è stata creata da Tim Kilby e Shelley Eriksen, e prende spunto dal romanzo The Code di G.B Joyce, in un racconto affascinante che in patria ha ricevuto diversi elogi.



Mr. Mayor, Stagione 1 (Sky Serie, 20 gennaio 2022)

Creata da Tina Fey e Robert Carlock per l'emittente NBC, Mr. Mayor è una sitcom incentrata su Neil Bremer (Ted Danson), candidato sindaco per la città di Los Angeles. Purtroppo le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi non sono certamente le migliori e, una volta vinti i ballottaggi, il nostro dovrà trovare un modo per gestire la situazione mantenendo la sua credibilità. In più di un'occasione Neil cercherà d'ingraziarsi i cittadini in nome del più bieco opportunismo, ma quanto potrà durare la sua farsa?



Fantasy Island, Stagione 1 (Sky Serie, 24 gennaio 2022)

Sequel della serie omonima del 1977, che vedeva un'isola vacanze nella quale le persone potevano realizzare i loro sogni. Purtroppo, spesso, le situazioni che si venivano a creare erano peggiori della realtà, dimostrando che forse alcuni desideri è meglio lasciarli nel cassetto. In questa nuova versione i personaggi principali sono Elena Roarke (Roselyn Sánchez) e Ruby Akuda (Kiara Barnes), in un'isola che sembra da sogno in tutti i sensi, ma in realtà nasconde molto altro.



Carter, Stagione 2 (Sky Investigation, 25 gennaio 2022)

Serie canadese che ci porta a seguire Harley Carter (Jerry O'Connell), star di un poliziesco americano che dopo un crollo in pubblico cerca un po' di serenità nella sua città natale. Purtroppo, il protagonista televisivo che interpretava sembra perseguitarlo, e amici e conoscenti continuano a richiamargli alla mente la serie alla quale partecipava, senza riuscire a vedere la persona dietro al personaggio. Harley si ritrova quindi ad indagare anche su alcuni casi reali, mentre la serenità tanto agognata appare un obiettivo sempre più irraggiungibile.



Christian, Stagione 1 (Sky Atlantic, 28 gennaio 2022)

Poliziesco ambientato nella periferia romana incentrato su Christian (Edoardo Pesce), scagnozzo di un boss locale che non si fa troppi problemi ad usare le maniere forti. Il suo "lavoro" col tempo finisce per logorarlo, e proprio quando Christian capisce che sta iniziando ad avere dei problemi fisici scopre di possedere dei poteri curativi che attirano lo sguardo del Vaticano. I suddetti poteri però sono anche una minaccia per il regno del terrore instaurato dal boss e i problemi non tarderanno a bussare alla porta di Christian, che avrà finalmente la possibilità di dare una svolta alla propria vita.