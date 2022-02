Le serie tv su Sky e NOW a marzo 2022: arriva Halo!

A marzo una delle saghe videoludiche più importanti di sempre approderà in TV grazie a Sky, che trasmetterà la serie di Halo a partire dal 28 marzo. La speranza dei fan è che la maledizione che sembra perseguitare le trasposizioni videoludiche venga spezzata, e sicuramente le scene d'azione spettacolari non mancheranno. Oltre ad Halo, a marzo ci sarà spazio anche per la sesta stagione di Billions e per la nuova serie Sky Original italiana Il Re. Passeremo quindi da campi di battaglia spaziali a intrighi e giochi di potere, per un palinsesto di qualità che attirerà l'attenzione di molti videogiocatori.



Billions, Stagione 6 (Sky Atlantic, 9 marzo 2022)

Nonostante l'addio di Damian Lewis, Billions non si ferma, ed ecco arrivare la sesta stagione. Questa volta Charles "Chuck" Rhoades Jr., interpretato da Paul Giamatti, dovrà affrontare un nuovo rivale, dopo che la quinta season si era conclusa in modo scoppiettante grazie ad un colpo di scena ben orchestrato.

La serie scritta da Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin per Showtime cercherà anche questa volta di stupire i fan, mentre l'attesa sta per volgere al termine, e alcune storyline sono sempre più vicine ad una risoluzione finale.



Il Re, Stagione 1 (Sky Atlantic, 18 marzo 2022)

Nuova serie TV di Sky con protagonista Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, direttore del carcere di San Michele. Il personaggio in questione da quel che trapela sarà abbastanza cupo e rigido, facendo leva sulla sua posizione di potere per gestire i carcerati, imponendo tutto il peso delle sue decisioni.

Il regno del terrore di Bruno però potrebbe non reggere in eterno, e sembra che all'interno della struttura qualcosa si stia muovendo, mettendo a rischio la figura del direttore. Questo prison drama targato Sky sembra possedere le giuste potenzialità per una storia convincente; oltre a Luca Zingaretti fanno parte del cast Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova e Giorgio Colangeli.



Halo, Stagione 1 (Sky Atlantic, 28 marzo 2022)

Se pensiamo ai videogiochi che hanno segnato più di una generazione non possiamo non citare Halo, che nel tempo si è conquistato il cuore dei possessori di Xbox e PC. E mentre l'epica saga videoludica continua il suo percorso (come dimostrato dalla nostra recensione di Halo Infinite), ora possiamo prepararci anche per l'arrivo della serie TV sviluppata da Kyle Killen e Steven Kane per Paramount+.Pablo Schreiber e Jen

interpreteranno il Sottufficiale John-117, noto come Master Chief, e Cortana, l'IA che nel videogioco ci ha accompagnati nel corso delle nostre avventure. Come già ribadito più volte, la serie non sarà canonica, ma nonostante questo le premesse per vedere un titolo ricco di azione, adrenalina e citazioni ci sono, e non vediamo l'ora di poter assistere all'epico conflitto dell'umanità contro i Covenant.



Nel cast oltre agli interpreti citati in precedenza sono presenti Natascha McElhone, Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Kate Kennedy, Natasha Culzac e Bentley Calu, in uno show che i fan aspettano con trepidazione. I recenti adattamenti di videogiochi famosi in ambito cinematografico non hanno brillato, ma dopo la nostra recensione di Uncharted (e le speculazioni sul film di Horizon Forbidden West) siamo pronti ad un'altra avventura, che speriamo possa rendere giustizia al nome che porta sulle spalle.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a marzo 2022

Ippocrate - Specializzandi In Corsia, Stagione 2 (Sky Serie, 1 marzo 2022)

Il medical drama che ha visto debuttare la prima season su Sky soltanto qualche mese fa è pronto per tornare, riproponendo le dinamiche che già aveva assaggiato negli episodi precedenti. Ritroveremo quindi i principali protagonisti, ovvero: Chloé Antovska (interpretata da Louise Bourgoin), Alyson Lévêque (Alice Belaïdi), Zacharie Chasseriaud (Hugo Wagner) e Arben Bascha (Karim Leklou). Come ogni medical drama che si rispetti anche questa volta è lecito attendersi emergenze in corsia alternate allo sviluppo delle relazioni tra i vari personaggi, in una serie che pur non innovando il genere ha il merito di essere ancorata alla realtà attuale.



Le Indagini Di Roy Grace, Stagione 1 (Sky Investigation, 6 marzo 2022)

Show di stampo poliziesco / drammatico creata da Peter James nel quale seguiamo il sovrintendente investigativo Roy Grace (John Simm), impegnato a dedicare gran parte della sua vita al lavoro. La vicenda principale è ambientata a Brighton, dove Roy dovrà impiegare tutte le sue capacità per affrontare i casi che si troverà davanti, districandosi tra crimini intricati e pericoli da sventare.



Magnum P.I., Stagione 4 (FOX, 6 marzo 2022)

Il reboot di Magnum P.I., che vede protagonista Thomas Magnum (Jay Hernandez), ritorna in una quarta season che ci riporterà nelle Hawaii, dove il nostro detective privato sarà impegnato in nuove indagini da condurre e portare a termine. Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov sono gli ideatori della serie, mentre oltre a Jay Hernandez fanno parte del cast Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill e Tim Kang.



L'opera, Stagione 1 (Sky Serie, 12 marzo 2022)

Il mondo della danza francese raccontato da alcuni ballerini che si scontrano con una realtà spietata e insidiosa è il cuore di questa nuova serie in arrivo su Sky. Infatti le ambizioni e i sogni dei protagonisti andranno a infrangersi contro la corruzione e la competizione che anima questa fantastica arte, regalandoci una storia coinvolgente e ricca di emozioni.



The Gilded Age, Stagione 1 (Sky Serie, 21 marzo 2022)

Creata da Julian Fellowes e ambientata durante la Gilded Age degli Stati Uniti a fine ‘800, la vicenda principale è incentrata su Marian Brook (Louisa Jacobson), figlia orfana di un generale sudista che va a vivere dalla zia a New York. La donna inizierà presto a frequentare i salotti dell'alta società, soprattutto grazie ai facoltosi vicini coi quali stringe amicizia. Intrighi, amicizie, giochi di potere e corruzione dell'alta società del tempo saranno quindi al centro della storia, in un racconto che promette di trasportarci in un mondo diverso da quello che conosciamo.



Avvocati Di Famiglia - Family Law, Stagione 2 (Sky Investigation, 27 marzo 2022)

Abigail ‘Abby' Bianchi (Jewel Staite) è un'avvocata di Vancouver che per colpa dell'alcool mette a rischio la sua intera carriera e, per riprendersi, l'unica soluzione rimasta è portare il nome di Harry Svensson (Victor Garber), ovvero suo padre, col quale i rapporti sono praticamente inesistenti. Qui Abby è costretta ad occuparsi di diritto di famiglia, ma dopo le iniziali difficoltà riesce ad adattarsi al ruolo, e ora continuerà il suo percorso in questa seconda stagione.