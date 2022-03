Sky e NOW: il catalogo completo di serie tv di aprile 2022

Gli amanti delle serie fantascientifiche ad aprile troveranno un gradito ritorno, visto che Raised By Wolves 2 sarà a capo delle novità del prossimo mese su Sky e NOW, pronto per catapultarci in un futuro non proprio idilliaco. Se invece adorate i thriller finanziari e avete apprezzato la prima stagione, Diavoli vi regalerà nuovi episodi ricchi di tensione, accompagnati dai principali interpreti della season precedente. Per quanto riguarda vicende ambientate nel passato, Outlander 6 vi terrà compagnia riportandovi alla Rivoluzione Americana; mentre Ordinary Joe e Regine Del Mistero fanno il loro debutto in Italia, in un mese caratterizzato da un palinsesto non molto esteso ma con un'offerta decisamente interessante.



Raised By Wolves, Stagione 2 (Sky Atlantic, 15 aprile 2022)

Nella nostra recensione di Raised By Wolves scrivevamo di come lo show prodotto da Ridley Scott ci aveva convinti sotto diversi aspetti e, nonostante la sua natura derivativa, aveva un suo carattere preciso che si sviluppava in modo convincente. Nel corso della prima season erano emerse diverse tematiche interessanti, e c'è sicuramente molta attesa per i nuovi episodi, nei quali ritroveremo Amanda Collin e Abubakar Salim nei ruoli di Madre e Padre, oltre a Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong e Travis Fimmel.

La missione su Kepler-22b ci riserverà sicuramente altre sorprese, e probabilmente Madre e Padre dovranno nuovamente affrontare minacce che metteranno in pericolo sia il futuro dell'umanità che la loro stessa esistenza, in uno scontro nel quale la fede e la religione saranno tra gli ingredienti centrali di questo fantastico racconto fantascientifico.



Diavoli, stagione 2 (Sky Atlantic, 22 aprile 2022)

Dopo una prima stagione tesa e convincente, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey ritornano nell'attesa seconda stagione di Diavoli, financial thriller cupo e coinvolgente che, al netto di qualche difetto, si era rivelato molto interessante, come scrivevamo nella nostra anteprima di Diavoli. In questa seconda season vedremo le conseguenze del finale che aveva chiuso il precedente ciclo di episodi, portandoci nel periodo della pandemia, e facendoci vivere una nuova lotta sotterranea tra Cina e USA.

Vista l'attualità del setting, probabilmente saranno trattate questioni finanziarie recenti che chiamano in causa i movimenti dei mercati degli ultimi anni, mentre al centro della scena troviamo di nuovo Dominic e Massimo, in un rapporto inevitabilmente influenzato da quanto successo in precedenza. Infine, nel cast oltre saranno presenti: Lars Mikkelsen, Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry, Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosanger.



Outlander, Stagione 6 (Sky Serie, 26 aprile 2022)

Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) sono sempre più impegnati nel costruirsi la loro vita e il loro futuro nel Nuovo Mondo in North Carolina, ma il vento sta cambiando e uno scontro senza precedenti sembra alle porte. La Rivoluzione Americana è vicina e la coppia si troverà in mezzo a due fuochi, mentre dovrà difendere quanto costruito, ricorrendo ad ogni mezzo necessario.

La vicenda principale si baserà sul sesto romanzo della saga intitolato A Breath of Snow and Ashes, mentre per quanto riguarda il cast troviamo: Richard Rankin, Sophie Skelton, John Bell, Lauren Lyle e Caitlin O'Ryan, in un racconto che promette di essere ricco di suspense e colpi di scena.



Tutte le altre serie Sky e NOW in arrivo a marzo 2022

Balthazar, Stagione 4 (Sky Investigation, 5 aprile 2022)

Il drama diretto da Frédéric Berthe, Vincent Jamain e Jeremy Minui che ha come protagonista l'eccentrico Raphael Balthazar (Tomer Sisley) ritorna su Sky, con casi complessi e particolari. Per chi non avesse seguito lo show in passato, Balthazar oltre ad essere un medico legale riesce anche a comunicare coi morti, e questo particolare talento si rivela di grande efficacia quando ci sono di mezzo omicidi difficili da inquadrare. Dopo diverse indagini risolte insieme, Bach (Helene de Fougerolles) non tornerà nella quarta season, e sarà rimpiazzata da un nuovo personaggio, ovvero Camille Costes (Constance Labbé), la quale dovrà presto abituarsi al nostro particolare protagonista e al suo modus operandi.



Ordinary Joe, Stagione 1 ( Sky Serie, 13 aprile 2022)

Joe Kimbreau (James Wolk) dopo la laurea cerca la sua strada, ma non tutte le linee temporali sono identiche, e seguiremo Joe in tre diverse realtà parallele nelle quali ha scelto percorsi differenti. Infatti, in una sarà infermiere, in un'altra un poliziotto sulle orme del padre, e infine, nella terza una star della musica. Sembra quindi che Joe sia destinato a fare scelte che potenzialmente cambieranno completamente il suo futuro, anche se in ogni situazione emergeranno alcune caratteristiche comuni che metteranno in evidenza la ricca personalità del protagonista. Infine, da sottolineare che la serie è creata da Matt Reeves, autore del recente The Batman (avete letto la nostra recensione di The Batman?), e le premesse sembrano quindi più che buone.



Regine Del Mistero, Stagione 1 (Sky Investigation, 15 aprile 2022)

Wildemarsh, in Inghilterra, è il piccolo paese nel quale tre sorelle e la loro nipote di 28 anni cercano di risolvere svariati crimini, incappando però in qualche disavventura. Julie Graham (Cat Stone), Siobhan Redmond (Jane Stone), Olivia Vinall (Matilda Stone) e Sarah Woodward (Beth Stone) sono le principali protagoniste del comedy-drama creato da Julian Unthank e, tra un'indagine e l'altra, ci sarà sicuramente spazio per la natura irriverente della serie. Le quattro aspiranti detective si sono spesso occupate di descrivere scene del crimine su carta, ma questa volta dovranno entrare realmente in gioco e la situazione sarà molto diversa.