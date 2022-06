Sky e NOW, il catalogo Serie TV di luglio 2022: c'è Westworld 4

Ad una settimana dall'arrivo della versione originale, Westworld approderà a luglio su Sky e NOW doppiata in italiano, accompagnata da altri titoli interessanti. Tra i ritorni importanti segnaliamo l'affascinante e tesa Das Boot, oltre alla misteriosa Pagan Peak. In quanto a novità ci sono diversi gialli che potrebbero rivelarsi interessanti, come ad esempio la promettente Signora Volpe, che sembra avere molti elementi legati al nostro territorio. Il prossimo mese, come avrete capito, non ci sono i botti dei periodi migliori, ma resta viva la presenza di prodotti di qualità in grado di stupire.



Signora Volpe, stagione 1 (Sky Investigation, 1 luglio 2022)

Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox, è un'ex spia pronta a provare una nuova esperienza nel Servizio Civile italiano, ma dopo il ritrovamento di un cadavere Sylvia capisce che la sua routine non è poi cambiata molto, e dovrà utilizzare la sua esperienza per dare un aiuto concreto.

Signora Volpe è una serie inglese che ci porta in Umbria, dove è stata quasi interamente girata, e trasporterà lo spettatore tra paesaggi affascinanti che nascondono un mistero di non facile soluzione. Tara Fitzgerald, Giovanni Cirfiera e Jamie Barber completano il cast, in un giallo a forti tinte italiane.



Westworld, stagione 4 (Sky Atlantic, 4 luglio 2022)

Ad una sola settimana dall'uscita della versione in lingua originale, Westworld arriva in italiano il 4 luglio, accontentando gli abbonati nostrani. La serie fantascientifica HBO creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy ha vissuto periodi di alti e bassi, come scrivevamo anche nella recensione di Westworld 3, e ora dovranno essere date risposte riguardanti i nodi principali che non sono ancora stati sciolti.

Il cast comprende Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Simon Quarterman, Aaron Paul e Jeffrey Wright, in una serie molto attesa che dovrà ritrovare la giusta strada intravista nella prima season.



Das Boot, stagione 3 (Sky Atlantic, 19 luglio 2022)

Le prime due stagioni di Das Boot erano strettamente legate alla seconda guerra mondiale, e in questa terza seguiremo il capitano Jack Swinburne (Ray Stevenson) al centro di una nuova impresa, che diverrà molto personale.

Ispirata al film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen e ai romanzi di Lothar-Günther Buchheim, Das Boot ci porta a rivivere il 1942, dove seguiremo la resistenza francese in una strenua lotta per la sopravvivenza, mentre la volontà di Jack di rifarsi sulle truppe tedesche lo esporrà a diverse problematiche. Andreas Prochaska è lo showrunner della serie, e ci aspettano sicuramente tanta azione e tensione come in passato.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a luglio 2022

Nurses, stagione 1 (Sky Serie, 4 luglio 2022)

Medical drama canadese ambientato a Toronto che, riprendendo gli stilemi del genere, cercherà di appassionare gli italiani come fatto in passato da altre serie di successo. Ilana Frank, Adam Pettle, Vanessa Piazza e Tassie Cameron saranno al timone del titolo, portandoci tra storie e intrecci amorosi intervallati da vere e proprie emergenze in corsia.



Pagan Peak, stagione 2 (Sky Investigation, 7 luglio 2022)

Ellie Stocker, interpretata da Julia Jentsch, ed il suo collega Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), tornano a collaborare in nuovi entusiasmanti casi, a poco tempo dal debutto della prima stagione arrivata da noi il mese scorso. Tra atmosfere oscure e omicidi di difficile interpretazione, un nuovo killer sembra essere in azione. Riusciranno i due ad arrivare alla verità anche questa volta?



I Misteri Di Emma Fielding, stagione 1 (Sky Investigation, 12 luglio 2022)

Nonostante Emma sia un'archeologa di professione, si ritrova ad indagare su alcuni casi spinosi e molto pericolosi, ma non lo farà da sola, visto che il suo amico Jim, appartenente all'FBI, la aiuterà ad uscire dalla spirale di terrore che si è creata. Nonostante la buona volontà Emma dovrà correre dei rischi, e non è detto che non ci saranno delle gravi conseguenze.



The Rising, stagione 1 (Sky Atlantic, 15 luglio 2022)

Neve Kelly è una ragazza come le altre, o meglio lo era, prima di venire uccisa da un pericoloso assassino. Nonostante ciò, Kelly sembra avere l'occasione di far venire a galla la verità, e una volta capito di poter interferire col mondo reale partirà un'indagine alla ricerca del criminale, in un percorso particolare che avrà conseguenze sconvolgenti.



The Blacklist, stagione 9 (Sky Investigation, 17 luglio 2022)

Dopo l'ondata di episodi della nona stagione arrivata a dicembre, ora arrivano anche tutti gli altri capitoli di Blacklist, in una serie longeva che ha saputo appassionare e coinvolgere. Vista l'assenza di Megan Boone nei panni di Liz, lo Show punta tutto su James Spader nel ruolo di Raymond "Red" Reddington, per una stagione ambientata alcuni anni dopo la precedente.



Sanditon, stagione 2 (Sky Serie, 20 luglio 2022)

Dramma storico britannico che va ad adattare un racconto incompiuto di Jane Austen, e vede al timone Andrew Davies. Rose Williams, Theo James, e Ben Lloyd-Hughes fanno parte del cast, in una serie ambientata al tempo della Reggenza che promette di coinvolgere grazie sia al fascino del periodo trattato, che alle vicende principali dei protagonisti.



Morgane Detective Geniale, stagione 1 (Sky Investigation, 22 luglio 2022)

Ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean, Morgane segue la vita di Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot), donna delle pulizie che deve provvedere ai figli da sola. Nonostante il suo lavoro non le permetta di esprimere la sua genialità, la strepitosa intelligenza della donna emergerà con forza, e verrà presto notata dalla polizia che deciderà di farsi dare una da lei.