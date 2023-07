Sky e NOW, le novità di agosto 2023 valgono la visione?

Dopo un'ottima prima stagione, Winning Time è pronta per farci nuovamente vivere l'NBA degli anni '80, andando a ricostruire i momenti più significativi legati ai Los Angeles Lakers ed alle sue star. Inoltre, ad agosto torneranno anche Fantasy Island, che si concluderà dopo la seconda stagione, e Billions, anch'essa vicina alla chiusura e pronta a stupirci grazie alla settima ed ultima stagione. Happy Valley e L'amore e la Vita - Call The Midwife andranno a completare l'offerta del prossimo mese, per un buon parco titoli che, assieme ai film Sky e NOW di agosto, sarà parte di un catalogo di ottimo livello pronto a soddisfare i suoi abbonati.



Fantasy Island, stagione 2 (Sky Serie, 6 agosto 2023)

Creata da Elizabeth Craft e Sarah Fain, la prima stagione di Fantasy Island riprendeva le vicende dell'omonima serie del 1977, conosciuta in Italia come Fantasilandia. La vicenda principale ruota attorno ad un misterioso resort di lusso nel quale ogni desiderio può divenire realtà, per un luogo da sogno che però può facilmente trasformarsi in un incubo ad occhi aperti.

Elena Roarke (Roselyn Sanchez) tornerà ovviamente a riprendersi la scena nel ruolo di custode del resort e dell'isola, in un racconto ricco di misteri e fascino che troverà in questa seconda season la sua conclusione, visto che non ci sarà un terzo blocco di episodi.



Billions, stagione 7 (Sky Atlantic, 12 agosto 2023)

La serie scritta da Brian Koppelman, David Levien ed Andrew Ross Sorkin per Showtime giunge alla settima ed ultima stagione, preparandosi per salutare i suoi fan nel migliore dei modi.

Il ritorno dell'attore Damian Lewis nei panni di Bobby è una delle novità principali dei nuovi episodi, e possiamo dunque aspettarci diverse svolte importanti, per una trama nella quale alleanze e tradimenti si sono sempre alternati generando numerosi colpi di scena. Essendo vicini alla conclusione, Billions è pronta a giocarsi le sue carte vincenti, in attesa di un finale che sarà sicuramente scoppiettante.



Winning Time, stagione 2 (Sky Atlantic, 28 agosto 2023)

La nuova stagione di Winning Time proseguirà il suo racconto dell'NBA degli anni'80, ed in particolare dei Lakers, per una serie scritta da Max Borenstein e prodotta dal talentuoso Adam McKay che adatta il libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s di Jeff Pearlman.

Come scrivevamo nella nostra recensione di Winning Time, la mano di Mckay è visibile in diversi aspetti del titolo, mentre gli anni '80 sono portati in scena in modo convincente ed autentico, facendoci letteralmente respirare non solo la stagione di quel periodo dei Lakers, ma anche tutto ciò che iniziò a svilupparsi attorno a questo splendido sport, tra business multimilionari e personaggi che divennero indimenticabili. La rivalità tra Magic Johnson (interpretato da Quincy Isaiah) e Larry Bird (Sean Patrick Small) dovrebbe essere il cuore dei nuovi episodi, per un racconto che promette di essere nuovamente appassionante grazie ai suoi iconici protagonisti.



Le altre serie in arrivo su Sky e NOW

Happy Valley, stagioni 2 - 3 (Sky Investigation, 4 - 25 agosto 2023)

Catherine Cawood (Sarah Lancashire), sergente della polizia di Calder Valley, nello Yorkshire, fa il suo ritorno ad un solo mese di distanza dalla messa in onda della prima stagione, e sarà dunque possibile seguire le nuove indagini condotte dalla nostra protagonista, mentre la sua quotidianità sarà sempre caratterizzata dalla difficile convivenza assieme alla sorella ed al nipote. Le stagioni che verranno aggiunte al catalogo sono due, ovvero la seconda season (4 agosto), e la terza (25 agosto), e avrete quindi la possibilità di recuperare un buon numero di episodi.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 7 (Sky Serie, 26 agosto 2023)

Le levatrici del convento Nonnatus House dell'East End di Londra fanno il loro ritorno su Sky ad un mese esatto dall'arrivo della sesta season, dando l'opportunità agli amanti del titolo ideato da Heidi Thomas di continuare a seguire gli eventi della vicenda principale. La protagonista e narratrice Jennifer Lee (interpretata da Jessica Raine) sarà ovviamente al centro della nuova stagione, pronta per affrontare nuovi ostacoli in una quotidianità tutt'altro che semplice.