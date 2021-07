Sky e NOW, tutte le nuove uscite di agosto 2021 in TV e streaming

Il palinsesto Sky di luglio sembrava capace di stupire per l'arrivo di alcune serie molto attese, ma come ben sappiamo il periodo estivo raramente tiene testa alle uscite dei mesi invernali. Se avete letto la nostra recensione de I Luminari saprete che non tutto è andato per il verso giusto, e l'attesa purtroppo è stata ripagata solo in parte.



Ora però è il momento di voltare pagina, e spostandoci al prossimo mese la situazione sembra migliorare. In questo senso merita attenzione l'arrivo di Work In Progress, che è stata capace di attirare l'attenzione del pubblico estero ottenendo un buon riscontro. Sulla stessa linea anche l'attesa seconda stagione di L Word: Generation Q, per due titoli che approcciano tematiche simili in modo diverso, dando una visione d'insieme indubbiamente interessante.



Se invece siete amanti delle serie action, potrete trovare pane per i vostri denti grazie a Jett e Mirage, che promettono entrambe tanta adrenalina e intrattenimento. A questo punto, se volete scoprire tutte le uscite NOW e Sky di agosto, non vi resta che continuare nella lettura.



Jett - Professione Ladra, Stagione 1 (Sky Atlantic, 2 agosto 2021)

Creata da Sebastian Gutierrez e andata in onda circa due anni fa, Jett ha come protagonista Carla Gugino nei panni di Daisy "Jett" Kowalski, una ladra dotata di un talento naturale per i furti. Appena uscita di prigione Jett dovrebbe ricominciare la sua vita da zero, ma la sua "vocazione" la porterà nuovamente ad immischiarsi nel mondo del crimine.

Un clima di tensione impreziosito dalla presenza nel cast di Giancarlo Esposito nelle vesti del boss Charlie Baudelaire, per una serie che promette un alto tasso di adrenalina e azione. La nostra protagonista dovrà cercare di crescere la figlia tra un crimine e l'altro, anche se l'ambiente lavorativo non sembra uno dei più indicati per una madre, in una vicenda al limite che siamo certi regalerà una buona dose di intrattenimento.



The L Word: Generation Q, Stagione 2 (Sky Atlantic, 14 agosto 2021)

Se non avete mai sentito parlare di questa serie, vi consigliamo di rimediare dando un'occhiata alla recensione di The L Word: Generation Q, nella quale analizzavamo una prima stagione che era caratterizzata da luci e ombre.

Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) e Shane McCutcheon (Kate Moennig) sono le protagoniste della vicenda principale, e faranno la loro comparsa sui nostri schermi anche in questo secondo ciclo di episodi. Sicuramente torneranno sotto i riflettori anche le tematiche che avevano contraddistinto i capitoli precedenti, dando grande rilevanza alla comunità LGBTQ+.



Work In Progress, Stagione 1 (Sky Atlantic, 28 agosto 2021)

Work in Progress è una comedy prodotta da Showtime creata da Abby McEnany e Tim Mason, che arriva da noi a circa due anni di distanza rispetto all'uscita negli States, dove è stata accolta in modo positivo. La storia vede come protagonista Abby McEnany, in un racconto semi autobiografico ricco di emozioni, nel quale assisteremo al viaggio interiore di Abby, capace di conquistare gli altri grazie alla sua autoironia e allo stesso tempo in crisi per i problemi che attanagliano la sua vita.

Lontana dalla visione più patinata di L World, la protagonista si definisce una "Fat, queer dyke", e la sua vita riuscirà a trovare un nuovo equilibrio soltanto dopo un importante incontro che la legherà ad un'altra persona. Infine, tra i nomi coinvolti nel progetto, importante segnalare la presenza di Lilly Wachowski che si è in parte occupata della scrittura.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW ad agosto

Mirage, Stagione 1 (Sky Serie, 18 agosto 2021)

Girata tra Abu Dhabi e il Marocco, Mirage è il nuovo thriller nato da una collaborazione tra RAI, France TV e Zdf. La storia principale metterà sul piatto diverse idee interessanti, e tra tentativi di spionaggio e relazioni amorose, i personaggi principali prenderanno vita grazie alle interpretazioni di Marie-Josée Croze, Clive Standen, Chadi Alhelou e Nabs Aziz. Per quanto riguarda gli showrunner, al timone troviamo Franck Philippon, Bénédicte Charles e Olivier Pouponneau, in un titolo sul quale sono stati fatti investimenti importanti che, visto il mancato rinnovo, probabilmente non hanno portato i risultati sperati. Questa sarà quindi la prima e ultima stagione, salvo sorprese future.



All American, Stagione 3 | Episodi 9-18 (Premium Stories, 26 agosto 2021)

Come di consueto anche questo mese Premium arricchisce il palinsesto Sky e NOW, anche se l'unica novità riguarda gli episodi mancanti di All American, che prosegue il suo viaggio. Come i fan sapranno, il cuore della serie è la vita del giocatore di football Spencer Paysinger, e il suo percorso di crescita fatto di sacrifici e ambizione. L'ultimo anno di liceo di Spencer (interpretato da Daniel Ezra) è il periodo trattato in questa terza season, e ad agosto i fan potranno finalmente vedere la conclusione di questo nuovo ciclo di episodi.



The White Lotus, Stagione 1 (Sky Atlantic, 30 agosto 2021)

Un resort paradisiaco hawaiano è il luogo nel quale la storia di White Lotus prende vita, tra intrecci, risate e nuove amicizie. Creata, sceneggiata e diretta da Mike White, questa nuova comedy segue staff e ospiti nel corso di una settimana, tra disavventure ed eventi inaspettati. La vicenda principale è apparentemente semplice, ma siamo sicuri che misteri e cambi di rotta improvvisi non mancheranno. Nel cast, troviamo: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O'Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney e Steve Zahn. E voi siete pronti per le vacanze?