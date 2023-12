Sky e NOW, le serie di dicembre 2023 valgono il pacchetto?

Il tuffo negli anni '70 che ci farà compiere la serie Non ci resta che il crimine aprirà il prossimo dicembre di Sky, per un titolo che riprenderà il percorso iniziato dalla trilogia cinematografica, portando questa volta il racconto in televisione. E parlando di viaggi nel tempo, non si può che citare anche un ritorno importante, ovvero la seconda stagione di Progetto Lazarus, che dovrà riscattarsi dopo una prima season fatta di alti e bassi. Infine, torna Cobra, thriller politico che solitamente strizza l'occhio anche al genere catastrofico, e che ora ripartirà con un terzo ciclo di episodi che sembra voler affrontare tematiche di attualità legate soprattutto alla questione ambientale. Infine, Detective Maria Kallio, L'amore e la vita - Call The Midwife, Sanditon e Delitti In Paradiso - Un fantasma dal passato andranno a completare l'offerta seriale del prossimo dicembre.



Non ci resta che il crimine - La Serie, stagione 1 (Sky Serie, 1 dicembre 2023)

Seguendo gli eventi dell'ultimo film, Non ci resta che il crimine - La Serie ci porterà negli anni '70, dove Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli) saranno i protagonisti della vicenda principale, in un viaggio nel tempo che non solo mostrerà abitudini e usi del periodo, ma che ci farà anche vivere eventi legati alla politica, come le contestazioni giovanili di sinistra, e la destra eversiva del Golpe Borghese.

Massimiliano Bruno tornerà alla regia dopo aver diretto la trilogia cinematografica (Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine e C'era una volta il crimine), e per questo possiamo aspettarci una certa continuità rispetto ai titoli originali, che come scrivevamo anche nella recensione di Non ci resta che il crimine erano caratterizzati da un buon mix tra comicità e una storia ricca di spunti.



Cobra: Rebellion, stagione 3 (Sky Atlantic, 5 dicembre 2023)

Nella recensione di Cobra Cyberwar esprimevamo diversi dubbi sulla seconda stagione di questo thriller politico, soprattutto dopo una prima season che al netto dei limiti aveva mostrato anche delle buone idee.

Ora, giunti a questo terzo ciclo di episodi, ciò che possiamo aspettarci è sicuramente una nuova minaccia per la Gran Bretagna, e dopo i disastri e i complotti delle passate stagioni, questa volta il primo ministro inglese Robert Sutherland (Robert Carlyle) dovrà vedersela con problematiche interne legate sia alla questione ambientale che all'insoddisfazione dei suoi elettori, in una crisi politica che rischierà di fargli perdere il controllo definitivamente.



Progetto Lazarus, stagione 2 (Sky Atlantic, 18 dicembre 2023)

Progetto Lazarus è un'agenzia segreta i cui agenti viaggiano nel tempo per prevenire eventi catastrofici che potrebbero portare alla fine dell'umanità, ma come abbiamo potuto vedere nella season precedente non tutti remano dalla stessa parte, e lo stesso protagonista (George, interpretato da Paapa Essiedu) dovrà fare i conti col passato e con alcune decisioni prese molto discutibili, soprattutto considerando che ogni singola azione compiuta nel corso dei viaggi temporali può creare effetti devastanti per il futuro.

Come scrivevamo nella recensione di Progetto Lazarus, purtroppo la prima season, nonostante l'ottima partenza, finiva per cadere sotto i colpi della direzione intrapresa dagli autori, in un percorso che non riusciva a sfruttare l'ottima base della serie. La speranza è dunque che questa volta la tensione torni realmente protagonista, andando a smussare quei difetti che avevano impedito al ciclo di episodi precedente di raggiungere i risultati sperati.



Tutte le altre serie Sky e NOW di dicembre 2023

Detective Maria Kallio, stagione 2 (Sky Investigation, 8 dicembre 2023)

Creata da Eriikka Etholén-Paju e diretta da Jojo Erholtz, questa è una serie ispirata ai romanzi di Leena Lehtolainen, e vede come protagonista Maria Kallio (Elena Leeve), investigatrice dotata di grandi intuizioni che nonostante la voglia di diventare avvocato si dimostra molto abile nel ruolo di detective a capo della omicidi. Per quanto riguarda i nuovi episodi non sono stati rivelati molti dettagli, esclusa la conferma dell'interprete principale nel ruolo della Kallio, la quale anche questa volta sarà chiamata a risolvere nuovi intricati casi.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 8 (Sky Serie, 9 dicembre 2023)

Un gruppo di levatrici dell'East End londinese degli anni cinquanta e sessanta sono le protagoniste di Call The Midwife, serie creata da Heidi Thomas basata sul libro Chiamate la levatrice. Nello specifico seguiremo Jennifer "Jenny" Lee, nuova arrivata del posto che tenta di ambientarsi e dare una mano, in una situazione tutt'alto che semplice nella quale levatrici e suore del convento infermieristico fanno di tutto per aiutare le donne vicino al parto, cercando di salvare sia le madri che i loro figli.



Sanditon, stagione 3 (Sky Serie, 13 dicembre 2023)

Un racconto incompiuto di Jane Austen è alla base di questo dramma storico diretto da Andrew Davies, mentre per quanto riguarda il cast troviamo Rose Williams, Theo James, e Ben Lloyd-Hughes. La serie è ambientata al tempo della Reggenza e ruota attorno a Charlotte Heywood e Georgiana Lambe, e alle relazioni che si sviluppano intorno alle due, tra intrighi, scandali e tradimenti. La terza sarà l'ultima stagione della serie, e visto che il romanzo della Austen era incompiuto, questi ultimi episodi dovranno chiudere la storia cercando un finale che possa essere in linea rispetto anche al materiale originale.



Delitti In Paradiso - Un fantasma dal passato, speciale (Sky Investigation, 25 dicembre 2023)

Collocato temporalmente tra l'undicesima stagione e la dodicesima stagione della serie omonima, Delitti In Paradiso - Un fantasma dal passato è uno speciale natalizio diretto da Ruth Carney che ruota attorno alla tragica morte della podcaster Jennifer Langan. La cittadina, pronta per festeggiare il Natale, si trova quindi improvvisamente catapultata in uno scenario da incubo, mentre le indagini cercheranno di portare alla luce la terribile verità.