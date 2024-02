Sky e NOW: ci sono serie interessanti da guardare a febbraio 2024?

Dopo avervi parlato dei film Sky e NOW di febbraio 2024, ora passiamo alle serie tv in arrivo il prossimo mese, le quali, se confermate, faticherebbero nel tenere testa al comparto cinematografico della piattaforma. Partendo dalle note positive, Warrior, serie che cerca di rendere omaggio a Bruce Lee, è sicuramente tra le più attese, e dopo una seconda stagione di spessore ricca di scontri spettacolari, questa terza parte dovrà ora chiudere la storia, cercando di mantenere i punti di forza delle tornate di episodi precedenti.



Tra le novità spicca anche la seconda season di CSI: Vegas, nata come sequel della serie madre, e appartenente ad un universo narrativo ricco di storie e spunti che contribuiscono a tenere acceso l'interesse verso questa amata serie. A concludere l'offerta seriale del prossimo mese troviamo l'italiana Un Amore, serie romantica di Francesco Lagi; la decima stagione de L'amore e la vita - Call The Midwife, che ci porterà nel 1966, ed infine Le indagini di Roy Grace 2, che prendendo spunto dai romanzi di Peter James proverà a conquistare nuovamente i telespettatori.



Warrior, stagione 3 (Sky Atlantic, 2 febbraio 2024)

Nella recensione di Warrior 2 sottolineavamo la spettacolarità e la frenesia che caratterizzano i tanti scontri della serie, per un titolo che omaggia Bruce Lee attraverso il personaggio di Ah Sahm (interpretato da Andrew Koji). Le guerre tong alla fine del 1870 a San Francisco sono la base della storia del titolo, e anche se non tutto viene approfondito nel modo giusto, Warrior riesce a centrare in pieno quello che è il suo obiettivo, facendoci vivere una storia ricca di adrenalina e sequenze d'azione di alto livello.

Purtroppo, la terza season sembra essere l'ultima, e speriamo dunque che questa stagione possa regalarci una degna conclusione, esaltando grazie alla sua spettacolarità come successo nei precedenti cicli di episodi. La vicenda principale seguirà nuovamente Ah Sahm e lo scontro tra le organizzazioni criminali che cercano di prendere il dominio della zona, mentre intorno a loro il caos sembra incontrollato, ed il sentimento anticinese degli americani inizia a farsi strada in modo sempre più evidente.



CSI: Vegas, stagione 2 (Sky Investigation, 4 febbraio 2024)

Tra spinoff e grandi traguardi, CSI ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel cuore di molti telespettatori, ed il fatto che sia in arrivo una nuova stagione di CSI: Vegas non fa che confermare l'ottimo stato di salute del titolo, pensato come sequel della serie madre.

Per quanto riguarda il cast dei nuovi episodi, saluteranno la serie William Petersen e Jorja Fox, i quali non torneranno nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, mentre sono confermati Paula Newsome (Maxine "Max" Roby), Matt Lauria (Joshua "Josh" Folsom), Mandeep Dhillon (Allie Rajan), Paul Guilfoyle (Jim Brass) e Wallace Langham (David Hodges). Per quanto riguarda la trama, torneremo tra le strade di Las Vegas, dove nuove minacce incombono sugli abitanti della città, e la squadra di investigatori forensi protagonista dovrà dunque tentare di sventarle ad ogni costo.



Le indagini di Roy Grace, stagione 2 (Sky Investigation, 27 febbraio 2024)

Così come successo per la prima stagione, anche questa nuova tornata di episodi si ispirerà ai romanzi di Peter James, ed in particolare prenderà spunto da Not Dead Enough, Dead Man's Footsteps e Dead Tomorrow.

Il detective Roy Grace (John Simm) ed il tenente Branson (Richie Campbell) saranno nuovamente i protagonisti della vicenda principale, affiancati da un nuovo personaggio, ovvero la new entry Alison Vosper, interpretata da Rakie Ayola. Ovviamente ad aspettare i protagonisti ci saranno nuove indagini impegnative e casi di difficile soluzione, per un titolo che tenterà di replicare le atmosfere e le vicende dell'opera originale.



Tutte le altre serie Sky e NOW di febbraio 2024

Un amore, stagione 1 (Sky Serie, 16 febbraio 2024)

Ambientata tra Bologna e la Spagna in due linee temporali diverse, Un amore, serie diretta da Francesco Lagi, esplorerà il legame che unisce due persone, e come questo possa resistere al tempo e alla distanza che li separa. Nello specifico, Alessandro e Anna si erano conosciuti quando erano poco più che maggiorenni durante un viaggio Interrail in Spagna a fine Anni 90, e, dopo essere rimasti in contatto a lungo, si ritroveranno a distanza di venti anni, per un amore che sembra non essere stato scalfito dal tempo. Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Tedeschi e Andrea Roncato fanno parte del cast, per un titolo drammatico che cercherà di coinvolgere grazie ai suoi due protagonisti, ed agli intrecci e alle dinamiche che si svilupperanno attorno a quest'ultimi.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 10 (Sky Serie, 17 febbraio 2024)

Il prossimo febbraio torneremo nell'East End londinese, dove seguiremo le protagoniste di Call The Midwife, per quella che è la decima stagione della serie creata da Heidi Thomas basata sul libro Chiamate la levatrice. I nuovi episodi saranno ambientati nel 1966, e per questo è probabile che le tematiche che iniziarono a trovare spazio all'epoca per i diritti delle donne influenzino anche la serie, mostrandoci un intreccio che si allaccia anche a temi molto attuali.