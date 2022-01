Sky e NOW, tutte le serie TV in arrivo a febbraio 2022

Dopo avervi svelato le serie Netflix di febbraio 2022, ora tocca al palinsesto Sky, che a quanto pare offrirà diverse serie ricche di tensione. Infatti i tre titoli che a nostro parere sono più rilevanti appartengono tutti al genere crime/thriller, e sono L'indice Della Paura, Tell Me a Story 2 e Hotel Portofino. Questi show sono caratterizzati da storie che poggiano su intrecci interessanti, e non vediamo l'ora di verificare se saranno all'altezza delle aspettative. Anche a febbraio le serie in arrivo non sono tantissime, ma potrebbe esserci spazio per qualche sorpresa di rilievo, come è successo in più di un'occasione.



Tell Me A Story, Stagione 2 (Sky Serie, 9 febbraio 2022)

Nella nostra recensione di Tell Me a Story vi avevamo descritto una storia contraddistinta da luci e ombre, che da una parte riusciva a convincere grazie a intrecci intriganti e qualche spunto interessante, ma dall'altra cadeva su alcune ingenuità che non le permettevano di raggiungere i risultati sperati. La seconda season della serie avrà quindi il compito di riprendere i pregi della stagione precedente, cercando allo stesso tempo di non scivolare sugli stessi errori.

Nel cast ritroveremo Paul Wesley, che sarà accompagnato da Odette Annable, Natalie Alyn Lind, Carrie-Anne Moss, Phillip Rhys, Garcelle Beauvais, Ashley Madekwe, Caleb Castille, Christopher Meyer e Audrey Corsa. Infine per quanto riguarda le fiabe che dovrebbero essere adattate intrecciandosi alle nuove vicende, quelle prese in esame saranno La Bella Addormentata nel Bosco, Cenerentola e La Bella e la Bestia. Riuscirà Tell Me a Story a sfruttare a dovere il filo che la lega a questi classici?



L'indice Della Paura, Stagione 1 (Sky Atlantic, 18 febbraio 2022)

Josh Hartnett sarà il protagonista di questa nuova serie Sky di stampo thriller, che sarà basata sul romanzo di Robert Harris. Alex Hoffman (Hartnett), protagonista dello show, è un imprenditore di successo che sviluppa un'AI in grado di utilizzare a suo vantaggio l'indice di paura dei mercati finanziari. L'invenzione apparentemente sembra brillante e redditizia, ma dal suo lancio i mercati collassano, e Alex sarà vittima di attacchi di vario tipo da parte di organizzazioni sconosciute.

Scritta da Paul Andrew Williams e Caroline Bartleet, e diretta da David Caffrey, L'indice Della Paura si presenta come una serie frenetica ricca di suspense e, oltre al già citato Hartnett, avrà nel cast Leila Farzad, Arsher Ali e Grégory Montel.



Hotel Portofino, Stagione 1 (Sky Serie, 28 febbraio 2022)

Period drama di stampo thriller ambientato in un albergo di Portofino negli anni '20, quando il fascismo era alle porte e l'italia stava cambiando in modo radicale. La struttura ricettiva gestita dalla ricca Bella Ainsworth (Natascha McElhone) e dal marito Cecil (Mark Umbers) si preparerà per ospitare la difficile Lady Latchmere (Anna Chancellor), che sarà pronta a criticare dando peso al minimo errore.

L'ospite non sarà però il problema principale, perché presto un mistero oscuro si farà strada tra i corridoi dell'Hotel. La serie è prodotta dalla Eagle Eye Drama di Walter Iuzzolino, e proverà a farci passare delle serate di puro terrore e mistero.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a febbraio

Trust Me, Stagione 1 (Sky Serie, 1 febbraio 2022) / stagione 2 (Sky Serie, 15 febbraio 2022)

Gli 8 episodi che vanno a comporre le due stagioni di Trust me saranno resi disponibili su Sky e NOW nel mese di febbraio, e sarà quindi possibile recuperare la serie al completo. Come protagonista troviamo Cath Hardacre (Jodie Whittaker), che dopo essere stata licenziata ruba l'identità di un amico per cambiare vita trasferendosi ad Edimburgo insieme alla figlia. La gestione della sua nuova identità si rivelerà però sempre più complessa, e Cath si troverà ad affrontare una situazione che sembra non lasciare nessun margine di manovra.



Vigil - Indagine A Bordo, Stagione 1 (Sky Atlantic, 7 febbraio 2022)

Creata da Tom Edge e prodotta da World Productions, Vigil ci porta a seguire un indagine che coinvolge il sottomarino nucleare HMS Vigil, dove una persona è morta poco prima della scomparsa di un peschereccio nei dintorni. L'ispettore capo Amy Silva (Suranne Jones) cercherà di far luce sull'accaduto, ma la Royal Navy e MI5 non sembrano poi così pronti a collaborare, e la tensione tra le parti si farà sempre più insostenibile.



Professor Wolfe, Stagione 1 (Sky Investigation, 13 febbraio 2022)

Poliziesco procedurale creato da Paul Abbott, nel quale il Professor Wolfe Kinteh (Babou Ceesay) indagherà su alcuni casi intricati nel Nord dell'Inghilterra, in una serie di indagini complesse che lo metteranno a dura prova. Riuscirà l'ingengno del protagonista a superare le sfide che si troverà davanti?



Affari Segreti di Damigelle, Stagione 1 (Sky Serie, 19 febbraio 2022)

Serie australiana divisa in 6 parti, nel corso della quale Olivia Cotterill (Georgina Haig) si troverà a dover affrontare un vero e proprio incubo, visto che il suo matrimonio apparentemente perfetto potrebbe presto trasformarsi in una trappola mortale senza via d'uscita. La scia di menzogne e segreti che aleggia su Olivia si rivelerà tanto inaspettata quanto pericolosa, in una spirale di tensione che sembra inarrestabile.