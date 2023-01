Sky e NOW, le serie TV di febbraio 2023: finalmente arriva Django

Se i film in arrivo su Sky e NOW a febbraio 2023 vi hanno soddisfatti, vi consigliamo di non sottovalutare anche il comparto seriale, visto che esordiranno alcune serie di grande spessore che potrebbero stupirvi. Django, ad esempio, sembra essere una perfetta candidata per attirare tutte le attenzioni del prossimo mese, grazie ad un ottimo cast e ad una rilettura della storia originale che sembra possedere tutto ciò che serve per ottenere un buon risultato. Un'altra rilettura senza dubbio interessante è rappresentata da Maria Antonietta, visto che al timone del titolo troviamo la sceneggiatrice dello splendido film La Favorita, e per questo ci aspettiamo una storia avvincente che possa offrire un punto di vista diverso su di un personaggio che è già stato trattato in diverse produzioni. Infine, l'enigmatica Souls, la promettente Funny Woman ed il ritorno dell'intramontabile Law & Order: Unità Speciale completeranno un'offerta che, come nei mesi precedenti, punta più sulla qualità che sulla quantità.



Law & Order: Unità Speciale, stagione 24 (Sky Investigation, 5 febbraio 2023)

Per chi non conoscesse Law & Order: Unità Speciale, questa è una serie di genere poliziesco creata da Dick Wolf, spinoff dell'originale Law & Order. La vicenda principale, segue le vicende della squadra dell'Unità Speciale dei Reati contro le Donne del dipartimento di polizia di New York, e le indagini dei protagonisti riguarderanno soprattutto casi di abusi sessuali e violenza domestica.

Per quanto riguarda il cast, troveremo Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, accompagnata dagli altri interpreti delle stagioni passate, ovvero Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder e Ryan Buggle. Negli anni questo spinoff è stato capace di tenersi stretto i tanti fan che la seguono dagli inizi, e siamo certi che anche tra di voi ci sono fan che aspettavano la nuova season, in uscita il prossimo 5 febbraio.



Maria Antonietta, stagione 1 (Sky Serie, 15 febbraio 2023)

Deborah Davis, sceneggiatrice de La favorita (vi ricordate la nostra recensione de La Favorita?), è la creatrice di Maria Antonietta (interpretata da Emilia Schüle), serie incentrata sulla nota regina francese. Faremo dunque un tuffo nel passato tra le sale delle corti nobiliari francesi, per un periodo nel quale prese corpo la storica Rivoluzione Francese.

Louis Cunningham sarà Luigi XVI, per un period drama che vede la regia affidata a Pete Travis e Geoffrey Enthoven. Da quel che è trapelato, Maria Antonietta dovrebbe riproporre una sorta di rilettura del personaggio trattato, e chissà se ci troveremo davanti ad una rivoluzione, o ad una semplice trasposizione simile a quelle viste in passato.



Django, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 febbraio 2023)

Prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions, Django è una rilettura dell'omonima pellicola di Corbucci, e sarà diretta da Francesca Comencini, David Evans ed Enrico Maria Artale. La storia ha inizio in Texas nel 1800, e seguiremo Django (Matthias Schoenaerts) intento a compiere la sua vendetta personale su coloro che hanno assassinato la sua famiglia.

Una volta raggiunto il luogo in cui dovrebbero trovarsi gli assassini, Django però si trova davanti alla figlia, rimasta in vita, e pronta a sposarsi senza voler avere niente a che fare col padre. Le vicende personali di Django e della figlia Sarah (Lisa Vicari), però, sono destinate ad intrecciarsi, e l'uomo non si arrende alla volontà della donna, deciso a svelare ogni segreto del luogo andando fino in fondo per compiere la sua missione. Infine, segnaliamo la presenza nel cast di Noomi Rapace, per una delle serie più attese del prossimo mese.



Souls, stagione 1 (Sky Atlantic, 21 febbraio 2023)

Alex Eslam ed Hanna Maria Heidrich dirigono Souls, serie Sky Original tedesca che vede Allie, Hanna, e Linn, coinvolte in una storia che, tra loop temporali e resurrezioni, sarà incentrata sull'incredibile vicenda riguardante Jacob, il figlio di Hanna.

Quest'ultimo, dopo un incidente d'auto, ricorda frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo poi scomparso, per un mistero che avvolgerà l'intera narrazione di questa prima season . La vicenda principale di Souls sembra dunque pronta a stupire grazie ad un intreccio ricco di misteri enigmatici da risolvere, e da parte nostra speriamo che il titolo possa distaccarsi da serie simili mostrando una sua identità che, dalle premesse, sembra essere ben presente.