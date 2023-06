Sky e NOW: tra le serie TV di luglio 2023 c'è l'addio a The Blacklist

Il mese di luglio targato Sky sarà caratterizzato soprattutto da alcuni importanti ritorni, tra i quali The Blacklist, che tornerà per l'ultima volta prima della chiusura della serie. Cambiando completamente genere, anche Bel-Air ed Outlander sono pronte per fare il loro ritorno, e se la prima deve cercare di farsi spazio e confermarsi come un buon progetto, per quanto riguarda Outlander la situazione è ben diversa, visto che il titolo è ormai giunto alla penultima stagione dopo un percorso duraturo ed interessante. FBI: International, Happy Valley, Una spia tra noi, L'amore e la vita - Call The Midwife e L'ultimo boss di King Cross saranno le new entry che completeranno l'offerta di luglio, tra serie alla ricerca di conferme da parte del pubblico, e titoli longevi vicini alla conclusione.



The Blacklist, stagione 10 (Sky Investigation, 2 luglio 2023)

A due anni dalla morte di Elizabeth Keen la squadra dell'FBI di Raymond Reddington (interpretato dall'attore James Spader) è cambiata, e ogni agente del team ha scelto una sua strada.

Nonostante questo, un obiettivo comune li tiene legati, ovvero il desiderio di mettere fuori gioco i pericolosi Blacklister, così da vendicare chi ha perso la vita a causa loro. Dopo 10 stagioni The Blacklist è stata cancellata, e la serie si avvicina dunque alla sua chiusura dopo un percorso importante che di anno in anno ha saputo catturare l'attenzione dei fan del titolo, e ora tutti i riflettori saranno dunque puntati su un finale che dovrà chiudere il cerchio.



Bel-Air, stagione 2 (Sky Serie, 6 luglio 2023)

Una star dello show originale debutterà in Bel Air 2, ovvero Tatyana Ali, interprete di Ashley Banks in Willy, il principe di Bel-Air, e che qui ritroveremo nel ruolo d' insegnante di letteratura inglese. Inoltre, tra le novità di questa seconda stagione segnaliamo il cambio avvenuto al timone del titolo, visto che Carla Banks Waddles ha sostituito TJ Brady e Rasheed Newson nel ruolo di showrunner.

Per chi non avesse seguito la season precedente, Bel-Air è il reboot della serie che aveva come protagonista Will Smith, portandoci a vivere non solo la Los Angeles dei giorni nostri, ma anche una vicenda che poggia maggiormente sul suo lato drammatico, approfondendo i problemi che Will (Jabari Banks) deve affrontare quotidianamente.



Outlander, stagione 7 (Sky Serie, 19 luglio 2023)

Adattamento delle opere di Diana Gabaldon, Outlander 7 prenderà spunto da An Echo in the Bone, ovvero il settimo romanzo, e seguirà nuovamente Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe) ed i loro viaggi nel tempo, tra epoche passate ed eventi storici che ritrovano vita sui nostri schermi grazie ai due protagonisti.

Dopo quanto successo nella sesta stagione, Claire è in grave pericolo, mentre Jamie cerca di salvarla, ed i nuovi episodi ripartiranno sicuramente dalla situazione di tensione che aveva chiuso la precedente season, mentre la rivoluzione americana è alle porte, e la battaglia investirà tutti i personaggi principali.



Le altre serie Sky e NOW di luglio 2023

FBI: International, stagione 1 (Sky Investigation, 3 luglio 2023)

Dick Wolf e Derek Haas, ideatori della serie, sono pronti per far debuttare il secondo spinoff di FBI, incentrato sulle vicende riguardanti gli agenti d'élite dell'International Fly Team. Quest'ultimi hanno la loro sede a Bucarest, e sono pronti a tutto per proteggere i cittadini americani che si trovano al di fuori del territorio statunitense.



Happy Valley, stagione 1 (Sky Investigation, 14 luglio 2023)

Siamo nella Calder Valley, nello Yorkshire, dove Catherine Cawood (Sarah Lancashire) è sergente della polizia. La donna, dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, cerca di riprendere in mano la sua vita, ma dopo il divorzio dal marito deve abituarsi a vivere insieme alla sorella (caratterizzata da un passato difficile) e al nipote Ryan (Rhys Connah), per una serie poliziesca che ci mostra il dramma che la protagonista è costretta ad affrontare ogni giorno.



Una spia tra noi, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 luglio 2023)

Basata sull'omonimo libro di Ben Macintyre, e diretta da Nick Murphy, Una spia tra noi ci porta nell' Inghilterra del 1963, dove Nicholas Elliott (Damian Lewis) lavora per il SIS come ufficiale dell'intelligence. La vita lavorativa di Nicholas sembra procedere nel migliore dei modi, fino a quando inizia a farsi strada una terribile verità che stravolgerà la sua vita.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 6 (Sky Serie, 22 luglio 2023)

Ambientata tra gli anni '50 e '60, L'amore e la vita - Call The Midwife è una serie britannica ideata da Heidi Thomas che vede protagoniste alcune levatrici del convento Nonnatus House, situato nell'East End di Londra. Il quartiere nel quale si trova il convento non è dei più semplici, e tra degrado e povertà vivremo le difficoltà delle giovani dagli occhi di Jennifer Lee (interpretata da Jessica Raine), nuova arrivata che narra le vicende principali, e che ci accompagnerà anche in questa sesta stagione.



L'ultimo boss di King Cross, stagione 1 (Sky Atlantic, 26 luglio 2023)

Traendo ispirazione dall'autobiografia di John Ibrahim, proprietario di un night club, L'ultimo boss di King Cross ripercorre la carriera di John. Infatti, pur partendo quasi da zero, John riuscì ad ottenere il successo, mostrando a tutti quanto il costante impegno riversato sulla sua attività lo abbia ripagato col tempo. Il protagonista sarà interpretato da Lincoln Younes, e se siete interessati alla storia di John non vi resta che aspettare il 26 luglio, quando la serie arriverà su Sky.