Sky e NOW, quali serie TV non perdere a settembre 2022

Tra spionaggi, indagini, e ambientazioni affascinanti, a settembre arriveranno su Sky e NOW diverse new entry , che saranno seguite dal ritorno di Petra, serie che vede Paola Cortellesi come protagonista. Dopo avervi illustrato le serie Disney+ di settembre 2022, ora andremo quindi ad analizzare le proposte Sky e NOW, per un mese caratterizzato da molte novità.



Harry Palmer - Il Caso Ipcress, stagione 1 (Sky Atlantic, 7 settembre 2022)

Spy thriller britannico ispirato al romanzo di Len Deighton "La pratica Ipcress", Harry Palmer è sicuramente una delle serie più attese di settembre, ed i 6 episodi che vanno a comporre la prima stagione saranno diretti da James Watkins. Nel cast, tra i protagonisti troviamo Joe Cole nei panni di Harry Palmer, oltre a Tom Hollander, e Lucy Boynton.

Per quanto riguarda la vicenda principale che andrà ad animare il titolo, seguiremo Harry e la sua particolare storia, che lo porterà dal mondo del crimine ad un'unità segreta governativa che opera per la sicurezza. Infatti, l'uomo, dopo essere stato catturato per aver messo in piedi un intricato giro d'affari, accetta di diventare una spia in cambio della libertà, e dovrà viaggiare in tutto il mondo ricoprendo svariati ruoli sotto copertura, in una serie ad alta tensione dalle ottime potenzialità.



The Pursuit of Love, stagione 1 (Sky Serie, 18 settembre 2022)

Scritta e diretta da Emily Mortimer, e basata sul romanzo omonimo di Nancy Mitford, The Pursuit of Love ci porta a seguire la vita e la quotidianità di due cugine (interpretate da Lily James ed Emily Beecham), tra difficoltà di ogni giorno, amori e amicizie.

L'ossessione per la ricerca del partner perfetto non sarà semplice per le protagoniste, ma le due sono pronte a tutto per trovare la persona giusta.



Petra, stagione 2 (Sky Serie, 21 settembre 2022)

Nella recensione di Petra, lodavamo la regia di Maria Sole Tognazzi e l'interpretazione di Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice Delicato, tra ambientazioni affascinanti e personaggi interessanti che rafforzavano la narrazione.

Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi, sarà nuovamente al fianco di Petra per risolvere i casi di questa seconda season, dopo una serie di omicidi tra senza tetto che sembrano coinvolgere delle pericolose baby gang.



Tutte le altre serie Sky e NOW di settembre 2022

The Equalizer, stagione 2 (Sky Investigation, 11 settembre 2022)

La serie reboot di Un giustiziere a New York ritorna, e avrà nuovamente come protagonista Robyn McCall (Queen Latifah). Per chi non avesse seguito la serie, Robyn è una madre che dopo un passato in una compagnia paramilitare ora cerca di fare giustizia al di fuori del circuito legale. Vista la sua esperienza, la donna cercherà di intervenire in alcuni casi sui quali lo stato non può far nulla, ma i problemi non tarderanno ad arrivare.



L'ispettore Dalgliesh, stagione 1 (Sky Investigation, 16 settembre 2022)

Crime drama ispirata ai romanzi di PD James, che vede Bertie Carvel nel ruolo dell'ispettore Dalgliesh. La vicenda principale ci porta a seguire le indagini del detective nell'Inghilterra degli anni '70, per un protagonista carismatico che grazie alla sua passione per la poesia riuscirà ad interpretare casi apparentemente irrisolvibili.



I May Destroy You, stagione 1 (Sky Atlantic, 20 settembre 2022)

Arabella (Michaela Coel) è una star di Twitter che grazie alla sua fama ha pubblicato un libro di grande successo, ma dopo una serata passata assieme agli amici, qualcosa va storto, e la donna fatica a ricordare cosa è successo. I May Destroy You è una black comedy creata da Michaela Coel, che punta tutto sul carisma della sua protagonista, tra intrattenimento e spunti di riflessione sulla società di oggi.



This England, stagione 1 (Sky Atlantic, 23 settembre 2022)

Miniserie che vede Kenneth Branagh interpretare il primo ministro inglese Boris Johnson, in una miniserie che andrà a ripercorrere l'inizio della pandemia legata al COVID 19 in Inghilterra. Gli episodi, oltre a portarci a rivivere quei drammatici giorni, sarà arricchita dalle testimonianze di persone del governo, medici ed infermieri, promettendo una visione realistica che non lascerà indifferenti.



Transplant, stagione 2 (Sky Serie, 27 settembre 2022)

Medical drama canadese creato da Joseph Kay, incentrato su Bashir 'Bash' Hamed (interpretato da Hamza Haq), siriano che a dispetto delle sue competenze in ambito medico, non vede riconosciute le sue qualifiche, e si trova costretto ad adattarsi. Uno sfortunato incidente porta l'uomo ad intervenire, e in tanti inizieranno a capire le sue capacità, e Bashir potrà quindi ripartire come tirocinante in un ospedale per tornare a fare ciò che più ama: salvare le persone.



Munich Games, stagione 1 (Sky Atlantic, 30 settembre 2022)

A distanza di 50 anni dal massacro di Monaco, una partita di calcio tra Germania e Israele celebra la pace tra i due paesi, ma un evento inaspettato farà rivivere dei veri e propri attimi di terrore, in una serie che ci farà rivivere quel tragico evento.