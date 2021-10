Sky e NOW, le serie TV da non perdere in TV e streaming a novembre 2021

Se siete appassionati dei romanzi di Dan Brown o fan di Dexter e Gomorra, questo è sicuramente il mese che fa per voi. A novembre il palinsesto Sky e il catalogo NOW daranno il benvenuto a diverse serie di spessore, tra le quali spiccano Il Simbolo Perduto, prequel de Il Codice Da Vinci; la nuova stagione di Dexter, e la season conclusiva di Gomorra.



Un trittico dal peso specifico notevole che sarà ulteriormente impreziosito da tanti altri arrivi interessanti, tra i quali non possiamo non citare la terza stagione di Succession. Ricapitolando, novembre sarà quindi denso di appuntamenti, e ci sarà spazio per storie avvincenti che speriamo possano confermarsi all'altezza delle aspettative che le accompagnano.



Il Simbolo Perduto, Stagione 1 (Sky Serie, 8 novembre 2021)

Prendendo spunto dall'omonimo romanzo di Dan Brown, Il Simbolo Perduto è la serie prequel de Il Codice Da Vinci, e avrà come protagonista il professore di storia dell'arte e simbologia Robert Langdon (Ashley Zukerman). Dan Dworkin e Jay Beattie sono gli showrunner, mentre nel cast sono presenti Valorie Curry, Eddie Izzard, Sumalee Montano, Rick Gonzalez e Beau Knapp.

Per quanto riguarda la trama, per il momento ciò che sappiamo è che in seguito al rapimento del suo mentore, il giovane Robert si troverà immischiato in una vicenda complessa e insidiosa, che lo costringerà a risolvere una serie di enigmi letali che metteranno a rischio la sua stessa vita. La serie è andata in onda sulla piattaforma Peacock il 16 settembre, e ora grazie a Sky potremo finalmente godercela anche in Italia.



Dexter: New Blood, Stagione 1 (Sky Atlantic, 10 novembre 2021)

Ammettiamolo: l'incredibile inizio di Dexter meritava un percorso diverso, e anche i fan più accaniti hanno avuto giudizi contrastanti sulle ultime stagioni. Un pensiero che sicuramente ha toccato anche parte della produzione e del network Showtime, per un potenziale che era stato sfruttato solo in parte. Detto questo vanno fatte delle considerazioni proprio sul discusso finale, e dopo quanto abbiamo visto, cosa possiamo aspettarci dal revival di Dexter?

Per ora l'unica certezza è il ritorno di Michael C. Hall che riprende il ruolo di protagonista e avrà sulle spalle gran parte del peso di questa nuova stagione, sperando che oltre alla sua interpretazione ci sia alla base una scrittura di qualità. I fan sono sicuramente tutti entusiasti, ma l'hype può diventare anche un pericoloso boomerang, e se le aspettative dovessero essere tradite allora le critiche saranno probabilmente ancora più feroci.



Da parte nostra speriamo che il carismatico serial killer torni ad entusiasmare come nelle prime stagioni, regalandoci nuovi archi narrativi e personaggi in grado di coinvolgere e sorprendere.



Gomorra - La Serie, Stagione 5 (Sky Atlantic, 19 novembre 2021)

Gomorra, serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, arriva all'ultima stagione e non vediamo l'ora di scoprire come si concluderà per capire come verranno risolte le questioni lasciate in sospeso. Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano sarà ancora una volta centrale all'interno della narrazione e, dopo gli ultimi risvolti, dovrà cercare di sopravvivere alle nuove minacce all'orizzonte, mentre la polizia continua a stargli alle calcagna.

Come scrivevamo nella recensione di Gomorra 4, questo è sicuramente uno dei titoli seriali italiani più importanti e, dopo una quarta season convincente (anche se meno d'impatto rispetto al passato), ora siamo pronti per l'atteso finale che dovrà chiudere il ciclo dei Savastano. La qualità non è mai mancata, e siamo certi che anche questa volta non rimarrete delusi.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW a novembre 2021

RFDS: Royal Flying Doctor Service, Stagione 1 (Sky Serie, 5 novembre 2021)

La vita dei lavoratori della Royal Flying Doctors Service è al centro della serie scritta da Ian Meadows, e sarà lecito aspettarsi episodi ricchi di tensione nel corso dei quali i protagonisti saranno chiamati ad interventi d'urgenza carichi di adrenalina. Infatti questa particolare divisione offre un servizio di aeroambulanza che interviene nei casi più critici in Australia, coprendo una zona estesa che richiede un impegno costante.



Mcdonald & Dodds, Stagione 2 (Sky Investigation, 9 novembre 2021)

La serie crime di Robert Murphy fa il suo ritorno, accompagnata dall'esplosivo duo portato in scena da Tala Gouveia e Jason Watkins. I due riprenderanno i rispettivi ruoli di detective, e si troveranno davanti a nuovi intricati casi da risolvere nella città inglese di Bath.



Possessions, Stagione 1 (Sky Atlantic, 13 novembre 2021)

La sera del suo matrimonio, la giovane francese Nathalie viene accusata dell'omicidio del marito in Israele e, per risolvere la situazione, lo stato francese manda sul posto il diplomatico Karim. Il giorno tanto atteso da Nathalie si trasforma in un incubo, ma per uscirne dovrà affidarsi all'abilità di Karim, in un caso delicato che sembra apparentemente senza via d'uscita.



Reyka, Stagione 1 (Sky Investigation, 14 novembre 2021)

Creata e scritta da Rohan Dickson, Reyka ci porta a seguire due linee temporali diverse, esplorando il passato ed il presente di Reyka Gama (Kim Engelbrecht). La storia della donna è segnata da vicende pesanti che l'hanno condizionata, ma ora grazie alle sue capacità lavora come profiler, riuscendo a capire in anticipo i movimenti dei serial killer. In questa prima stagione vedremo Reyka sul campo, faccia a faccia con un nuovo assassino che sembra intenzionato ad andare fino in fondo.



Chicago Med, Stagione 7 (Sky Serie, 16 novembre 2021)

Lo spinoff di Chicago Fire ambientato all'interno del Gaffney Chicago Medical Center si appresta a tornare, anche se i fan non ritroveranno due personaggi importanti. In questa settima stagione infatti non saranno presenti Natalie Manning (Torrey DeVitto) e April Sexton (Yaya DaCosta) che hanno abbandonato lo show. Nonostante questo, gli altri protagonisti saranno presenti, ed è probabile che anche questa volta ci saranno interventi straordinari e colpi di scena, per una serie che continua imperterrita il suo cammino.



Chicago Fire, Stagione 10 (Sky Serie, 16 novembre 2021)

Il rinnovo di Chicago Med non poteva che coincidere con quello dello show principale e, dopo il cliffhanger che aveva caratterizzato il finale di stagione precedente, i fan potranno finalmente rivedere i loro amati protagonisti. Come al solito possiamo aspettarci chiamate d'emergenza e interventi estremi, mentre anche le relazioni tra i personaggi continueranno a svilupparsi ed essere cruciali.



Chicago P.D., Stagione 9 (Sky Serie, 16 novembre 2021)

A completare il trittico legato a Chicago troviamo Chicago P.D., e anche qui troveremo i protagonisti coinvolti in una routine complessa e faticosa che fa da sfondo alle relazioni sviluppate nel corso degli episodi, tra imprese estreme ed emergenze improvvise. A quanto pare Chicago è una citta piuttosto turbolenta, ma anche in questo caso i gesti eroici dei personaggi salveranno la situazione.



Yellowjackets, Stagione 1 (Sky Atlantic, 17 novembre 2021)

Drama coming of age che segue una squadra di calcio femminile coinvolta in un incidente aereo in seguito al quale le calciatrici superstiti dovranno sopravvivere in un luogo tutt'altro che amichevole. Creata e scritta da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets è una storia di coraggio e determinazione, in una vicenda ricca di tensione che vi terrà incollati allo schermo.



Darkness: Those Who Kill, Stagione 2 (Sky Investigation, 25 novembre 2021)

La seconda stagione della serie danese create da Ina Bruhn è pronta a tornare, portando a galla un altro caso irrisolto che svelerà un intrigo oscuro e complesso. Riusciranno gli investigatori a scoprire la verità, o ciò che è realmente accaduto resterà nell'oscurità?



Succession, Stagione 3 (Sky Atlantic, 29 novembre 2021)

La pluripremiata Succession, incentrata sul magnate Logan Roy (interpretato da Brian Cox) è pronta a svelare le conseguenze dell'incredibile finale di stagione precedente. Finalmente scopriremo cosa accadrà a Ken (Jeremy Strong) dopo la scioccante decisione presa, mentre l'orizzonte si prospetta denso di nubi e la guerra politico-psicologica sembra essere appena iniziata. Gli scorsi capitoli della serie televisiva statunitense ideata da Jesse Armstrong avevano convinto pubblico e critica, e le aspettative per questo nuovo ciclo di episodi non possono che essere alte.



Whitstable Pearl, Stagione 1 (Sky Investigation, 30 novembre 2021)

Il crime drama basato sui romanzi di Julie Wassmer è incentrato sulla vita di Pearl Nolan (Kerry Godliman), madre single che vede la sua vita lavorativa divisa tra le indagini che conduce come detective privata ed il ristorante sul mare della madre, chiamato Whitstable Pearl. Dopo la morte di un amico in circostanze misteriose, la Nolan si mette subito al lavoro, ma incrocerà sulla sua strada il detective Mike McGuire (Howard Charles), da poco trasferitosi in città. Riusciranno i due a collaborare e portare fino in fondo l'indagine?