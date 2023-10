Sky e NOW: le serie TV di ottobre valgono l'abbonamento?

I film Sky di ottobre 2023 sono sicuramente parte di un'offerta sempre più allettante, e passando al comparto seriale anche qui troveremo qualche nuova serie in grado di stupire. Das Boot, ad esempio, è riuscita negli anni a costruire un impianto narrativo solido e convincente, mentre anche la seconda season di Gilded Age non può che destare interesse, soprattutto considerando la presenza di un autore del calibro di Sir Julian Fellowes. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, l'italiana Un'estate fa cercherà sicuramente di guadagnarsi il suo spazio tra i titoli in uscita, mentre per il resto da segnalare diversi graditi ritorni, tra i quali Delitti ai tropici 3, Scott & Bailey 5, Il Giustiziere 2 e Balthazar 5.



Un'estate fa, stagione 1 (Sky Atlantic, 6 ottobre 2023)

Una storia divisa tra presente passato, dall'Italia degli anni '90 a quella di oggi, questo è il cuore di questa nuova serie in arrivo su Sky intitolata Un'estate fa. Un thriller diretto da Davide Marengo e Marta Savina che vede Elio (Lino Guanciale) intento a vivere una vita tranquilla assieme alla sua famiglia, fino a quando non viene rinvenuto il corpo di una ragazza della quale era innamorato trent'anni prima.

Arianna, che era scomparsa misteriosamente, è stata uccisa da qualcuno, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Preda del panico, Elio viene coinvolto in un incidente d'auto, ma è a questo punto che si ritrova in bilico tra il passato ed il presente, risvegliandosi negli anni '90 e deciso a cercare di impedire un assassinio che potrebbe sconvolgere la sua vita nel presente.



Das Boot, stagione 4 (Sky Atlantic, 18 ottobre 2023)

Ispirata al film U-Boot 96 di Wolfgang Petersen ed ispirata ai romanzi di Lothar-Günther Buchheim, Das Boot ci porta a vivere la seconda guerra mondiale dagli occhi della marina tedesca, ed in particolare di Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) e Klaus Hoffmann (Rick Okon).

In questa quarta season i due fratelli cercheranno di portare a compimento due particolari missioni, col primo intento a smascherare alcuni criminali in uniforme, ed il secondo deciso a raggiungere Napoli per cambiare le sorti della guerra. Inoltre, considerando quanto trapelato riguardo la trama, questa nuova season dovrebbe soffermarsi anche sulle crepe interne all'esercito tedesco, mostrandoci un inesorabile declino che cambierà per sempre il conflitto. Infine, nel cast troviamo Tom Wlaschiha, Franz Dinda, Rick Okon, Pierre Kiwitt, Leonard Scheicher e Robert Stadlober.



The Gilded Age, stagione 2 (Sky Serie, 30 ottobre 2023)

Scritta e creata dal premio Oscar Sir Julian Fellowes, The Gilded Age ci porta nella New York di fine ‘800, dove tradizione e modernità si mescolano e scontrano attraverso personaggi che incarnano epoche diverse.

Nello specifico, nel corso della prima season Agnes van Rhijn (Christine Baranski) e la sorella Ada Brook (Cynthia Nixon) simboleggiavano un'aristocrazia legata al passato che andava ad infrangersi contro i nuovi vicini, ovvero i ricchi borghesi George (Morgan Spector) e Bertha Russell (Carrie Coon). Marion Brook (Louisa Jacobson Gummer), nipote di Agnes e Ada ed in mezzo alle dispute delle due famiglie, cerca nel frattempo di trovare la sua strada, ed in questo nuovo capitolo vedremo come la giovane proverà ad affrontare la sua vita mentre la società intorno cambia pelle.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW ad ottobre 2023

Delitti ai tropici, stagione 3 (Sky Investigation, 3 ottobre 2023)

Serie crime francese incentrata su Mélissa Sainte-Rose (interpretata da Sonia Rolland), inviata per lavoro a Fort-de-France dove dovrà sottostare alle dipendenze di Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye). Le due saranno chiamate ad appianare le divergenze che le dividono, anche perché i casi sui quali dovranno indagare saranno delicati ed intricati, e come accaduto nelle precedenti season le due riusciranno ad arrivare alla soluzione soltanto lavorando come un vero team.



Scott & Bailey, stagione 5 (Sky Investigation, 5 ottobre 2023)

Ad un solo mese di distanza dall'arrivo in Italia della season precedente, Scott & Bailey sta per tornare, portandoci nuovamente a seguire le indagini condotte dalle detective Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Baileym (Suranne Jones). La serie scritta da Sally Wainwright è un titolo di stampo poliziesco procedurale, e vedremo le due colleghe e amiche pronte per collaborare a nuovi casi, tra indagini da condurre ed una vita lavorativa e privata abbastanza complicata. Nel cast oltre alle sopracitate protagoniste troviamo Amelia Bullmore, Nicholas Gleaves, Danny Miller e Pippa Haywood, per un titolo che ci porta tra le strade di una Manchester oscura e pericolosa.



Il Giustiziere, stagione 2 (Sky Investigation, 20 ottobre 2023)

Ogni anno in Francia centinaia di omicidi restano irrisolti, ed il sistema giudiziario francese sceglie di archiviarli per la mancanza dei fondi necessari a far proseguire le indagini. Thomas Bareski, ex investigatore in pensione, è deciso a cambiare questo preoccupante fenomeno, e farà di tutto per risolvere in prima persona i vari crimini, mettendo a rischio la sua stessa vita.



Balthazar, stagione 5 (Sky Investigation, 31 ottobre 2023)

Il drama diretto da Frédéric Berthe, Vincent Jamain e Jeremy Minui che ha come protagonista l'eccentrico Raphael Balthazar (Tomer Sisley) torna su Sky, portandoci a seguire un nuovo caso che questa volta andrà a coinvolgere in modo diretto il nostro protagonista. Per chi non conoscesse Balthazar, sappiate che quest'ultimo non è un semplice medico legale, visto che è in grado di comunicare coi morti, e per questo riesce a risolvere anche i casi più difficili. Camille Costes (Constance Labbé) accompagnerà Balthazar nelle nuove indagini di questa season, per una serie che grazie al particolare potere del suo protagonista risulta capace di distinguersi da altri titoli simili.