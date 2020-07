Sky: tutte le serie TV in arrivo ad agosto

Vi abbiamo raccontato le uscite Sky di luglio con la nostra anteprima di Gangs of London e le prime impressioni su Il Complotto Contro l'America. Ora è il momento di gustarsi il ritorno di Jim Carrey, con la seconda stagione di Kidding, che è sicuramente una delle uscite più interessanti del prossimo mese. Sarà importante anche la conclusione di Strike Back, ormai giunta alla sua ottava stagione. Torneranno anche Save Me e The Chi; prodotti che renderanno l'offerta del palinsesto Sky sufficientemente variegata e in grado di spaziare tra generi diversi. Eccovi quindi tutte le uscite Sky del mese di agosto.



Strike Back, stagione 8 (Sky Atlantic, 4 agosto 2020)

Strike back, serie anglo-americana tratta dal libro omonimo di Chris Ryan, giunge al capolinea con l'ottava e ultima stagione, a distanza di alcuni mesi dalla messa in onda americana. I fan dovranno quindi dire addio alle missioni speciali della Sezione 20, con quelli che saranno i protagonisti di quest'ultima stagione, ovvero Thomas McAllister (Warren Brown), Samuel Wyatt (Daniel MacPherson) e Gracie Novin (Alin Sumarwata), per un titolo che sicuramente ha saputo intrattenere lasciando anche spazio per alcuni momenti di riflessione.



The Chi, stagione 3 (FOX, 6 agosto 2020)

Torna The Chi con la sua terza stagione e con i racconti sulla comunità del South Side di Chicago; una zona nota soprattutto per il numero di morti violente, che in questo caso si intrecciano con un racconto incentrato su un gruppo di persone che cercano di superare, attraverso i legami che li uniscono, gli ostacoli che la vita mette loro davanti. Nel cast troviamo Ntare Guma Mbaho Mwine, Alex Hibbert, Jacob Latimore, Yolonda Ross e Armando Riesco. Jason Mitchell non farà invece parte della serie, dopo essere stato licenziato a causa alcuni incidenti sul set.



Kidding, stagione 2 (Sky Atlantic, 31 agosto 2020)

La serie televisiva statunitense create da Dave Holstein torna con la sua seconda ed ultima stagione, dopo la conferma del mancato rinnovo. Jim Carrey nei panni di Mr. Pickles era sicuramente riuscito a mettere in scena un personaggio credibile, con un primo ciclo di episodi che lasciavano spazio soprattutto a diversi momenti di riflessione, convincendo sotto diversi aspetti, con una prova di alto livello da parte dell'attore. Come scrivevamo nella nostra recensione di Kidding, la serie non era esente da difetti, ma proponeva comunque alcuni spunti molto interessanti. A questo punto, la speranza è che questi ultimi episodi riescano a regalarci un finale all'altezza, magari in grado di approfondire nel modo giusto anche le varie storie secondarie che nella prima stagione non sempre erano sviluppate in modo adeguato.



Tutte le altre serie in uscita su SKY

Grey's Anatomy (versione doppiata), stagione 16 : episodi 16-21 (FOX, 4 agosto 2020)

Arrivano finalmente su FOX anche i restanti episodi doppiati della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, segnata dalla pandemia che ha costretto i produttori a ridurne il numero da 25 a 21. Una stagione quindi particolare, che può però contare su una fanbase importante, conquistata nel corso degli anni.



Save Me, stagione 2 (Sky Atlantic, 10 agosto 2020)

Creata, sceneggiata e interpretata da Lennie James, Save Me segue la storia di Nelson "Nelly" Rowe (interpetato dallo stesso James), un uomo che, dopo aver saputo della scomparsa della figlia che non rivedeva da tempo, tenta di ritrovarla attraverso una storia di redenzione e speranza. Dopo una prima stagione che ha convinto la critica, vedremo se questi nuovi episodi in onda su Sky Atlantic riusciranno a mantenere alta la tensione e la qualità della serie.



Stumptown (versione doppiata) Stagione 1: episodi 16-18 (FOX, 24 agosto 2020)

Torna su FOX Stumptown, con i suoi ultimi episodi doppiati in italiano. Questo dopo la messa in onda in lingua originale, così da poter accontentare tutti i fan della serie, che avevano atteso la versione doppiata di questo finale di stagione.



Will & Grace (versione doppiata) Stagione 11: episodi 8-18 (Premium Stories, 23 agosto 2020)

La sitcom Will & Grace si concluderà con questa undicesima stagione, con la messa in onda degli episodi doppiati mancanti all'appello, che andranno in onda su Premium Stories, fruibile anche dagli abbonati Sky; con i fan meno avvezzi alla lingua inglese che potranno finalmente godersi il finale di stagione tanto atteso.