Sky: le serie tv in onda ad aprile 2020

Il ritorno di Westworld con la sua terza stagione (qui la nostra recensione dei primi 4 episodi di Westworld 3) ha segnato il mese di marzo, che ha visto l'arrivo in Italia anche di Yellowstone, altra serie di qualità arrivata a distanza di qualche anno dall'uscita negli USA. Anche aprile, fortunatamente, si prospetta un mese interessante per Sky, con l'arrivo di Diavoli e della terza stagione di Babylon Berlin. Ovviamente le novità non finiscono qui, quindi eccovi una lista delle serie TV che potrete vedere su Sky, che, come nei mesi precedenti, includerà anche le produzioni appartenenti a Mediaset Premium.



Babylon Berlin, Stagione 3 (Sky Atlantic, 1 aprile 2020)

Incentrata sulle indagini dell'ispettore Gereon Rath (Volker Bruch), e ispirata ai libri di Volker Kutscher, Babylon Berlin ritorna con questa terza stagione che ci porterà nella Berlino del 1929, poco prima del crollo finanziario delle Borse, con al centro la morte di una star del cinema in un momento importante per l'industria, con le riprese del primo film sonoro in corso.

Assieme all'ispettore Gereon Rath, saranno presenti anche il collega Bruno Wolter (Peter Kurth) e Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries), anche loro protagonisti delle stagioni precedenti, per indagare sul lato oscuro della città tedesca.



Diavoli, stagione 1 (Sky Atlantic, 17 aprile 2020)

Con un cast di alto livello e la partecipazione tra gli altri di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, arriva su Sky Atlantic Diavoli, nuova miniserie italiana ispirata all'omonimo romanzo di Guido Maria Brera. Il tema principale sarà la finanza, per un thriller che ci trasporterà dentro una guerra finanziaria internazionale.

La regia sarà affidata a Nick Hurran (che ha già lavorato su Sherlock, Altered Carbon e Doctor Who), e Jan Michelini (I Medici). Continua quindi la produzione di nuove serie TV italiane di qualità in collaborazione con Sky, nella speranza che questo trend possa confermarsi anche in futuro.



Girls, stagione 4 (Sky Atlantic, 20 aprile 2020), stagione 5 (Sky Atlantic, 27 aprile 2020)

Curata da Lena Dunham, che interpreta anche una delle protagoniste (Hannah Horvath), Girls segue le vicende di quattro amiche a New York che tentano di ricostruire la propria vita. Gli altri personaggi principali sono Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) e Shoshanna (Zosia Mamet).

Anche Adam Driver fa parte del cast, interpretando Adam Sackler, amante di Hannah. La prima stagione fu premiata con un Golden Globe, e, a distanza di diversi anni dall'uscita negli USA, arrivano finalmente anche da noi la quarta e la quinta stagione, in attesa dell'arrivo della sesta e ultima, per la quale non è ancora prevista una data d'uscita italiana.



Tutte le altre serie in uscita su SKY

Arrow, stagione 8 (Premium Action, 3 aprile 2020)

Arriva l'ultima stagione di Arrow, con Oliver Queen interpretato da Stephen Ammel. Giunge quindi la conclusione di una delle serie di punta della scuderia DC, che è stata alla base dell'Arrowverse. Come potrete leggere dalla nostra recensione di Arrow 8, si tratta di un degno finale, che passa definitivamente il testimone ad altri eroi nella speranza che questa serie venga rimpiazzata nel modo giusto, anche considerando il peso che aveva nei confronti delle altre appartenenti all'Arrowverse, che non sempre sono state all'altezza.



The Sinner, stagione 3 (Premium Crime, 6 aprile 2020)

Serie thriller/giallo antologica nella quale seguiamo le indagini del detective Harry Ambrose (Bill Pullman), che, a dispetto dei cambiamenti che hanno coinvolto il resto del cast, è presente sin dalla prima stagione. Questa volta il detective sarà affiancato da Jamie (Matt Bomer), che a seguito di un incidente si rivolgerà ad Harry. Da sottolineare come le prime due stagioni siano state accolte positivamente sia dalla critica che dal pubblico, in attesa di vedere come andrà questa volta.



The Goldbergs, stagione 7 (Premium Stories,12 aprile 2020)

Curata da Adam F. Goldberg, possiamo definire questa sitcom semi-aubiografica, visto che riprende in parte proprio la storia della famiglia Goldberg negli anni '80. Lo stesso Adam, però, non è più showrunner dalla sesta stagione, quando ancora era incerto il futuro della serie. Le vicende principali hanno luogo a Jenkinton, Pennsylvania, e vedono tra i protagonisti Beverly (Wendi McLendon-Covey), Murray (Jeff Garlin) e i loro figli: Adam (Sean Giambrone), Erica (Hayley Orrantia) e Barry (Troy Gentile).



The Bold Type, stagione 3 (Premium Stories, 16 aprile 2020)

Serie statunitense comedy/drama che affronta temi spesso attuali per la nostra società che fanno da sfondo al racconto principale. Ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattrice di Cosmopolitan, segue le vicende di tre amiche: Jane Sloan (interpretata da Katie Stevens), Kat Edison (Aisha Dee) e Sutton Brady (Meghann Fahy). Le tre ci faranno respirare l'atmosfera della vita mondana di New York, mentre lavorano per la rivista femminile Scarlet.



Magnum P.I., stagione 2 (Fox, 22 aprile 2020)

Ad alcuni mesi di distanza dai primi episodi, ritorna la seconda stagione del reboot di Magnum P.I. , serie creata da Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov. Al centro della storia c'è Thomas Magnum (interpretato da Jay Hernandez), che grazie alla sua esperienza come Navy SEAL, decide di diventare investigatore privato alle Hawaii. Da segnalare inoltre il crossover con la serie Hawaii Five-0, che coinvolge alcuni episodi.



Forse a livello quantitativo le uscite Sky di aprile non sono al livello del mese di marzo, ma è importante sottolineare anche la possibilità di guardare contenuti di Mediaset Premium con Sky, soprattutto per gli appassionati di Arrow, che potranno finalmente vedere la serie conclusiva.