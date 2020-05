Sky: le serie TV in onda a giugno 2020

Giugno sarà un mese particolare per SKY, dove torneranno serie che erano state mandate in onda senza il doppiaggio italiano a causa dell'emergenza sanitaria. Ma ci saranno anche delle novità, in particolare col ritorno dell'attesa settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D, che si avvicina alla conclusione. Debutteranno anche 9-1-1: Lone Star e MotherFatherSon, con la loro prima stagione. Eccovi quindi una lista riguardo tutte le uscite del prossimo mese.



9-1-1: Lone Star, stagione 1 (FOX, 1 giugno 2020)

Arriva su Sky la prima stagione dello spin-off di 9-1-1, procedural drama creato da Ryan Murphy. Il protagonista della serie sarà Owen (Rob Lowe), da poco trasferitosi ad Austin, in Texas, con il figlio.

La vita di Owen, divisa tra il suo lavoro come vigile del fuoco e la quotidianità con il figlio, sarà l'elemento portante di questa prima stagione, che promette di regalare intrattenimento e tensione.



Agents of S.H.I.E.L.D, stagione 7 (FOX, 5 giugno 2020)

La settima sarà probabilmente l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D, serie ABC che nel tempo è riuscita a crearsi una solida fanbase. Tra i protagonisti Clark Gregg, interprete del personaggio Phil Coulson, che dirige le missioni degli agenti dello S.H.I.E.L.D, nel loro tentativo di salvare il destino del mondo. Mentre nelle prime stagioni il collegamento tra Agents of S.H.I.E.L.D e il MCU era più marcato, col tempo la serie si è ritagliata il suo spazio, diventando sempre più indipendente dai film Marvel.

Da quello che sappiamo, in questa settima stagione i viaggi nel tempo assumeranno un ruolo importante, nella speranza che la conclusione sia degna del percorso fatto negli anni, dopo una sesta stagione che ci aveva delusi (qui la nostra recensione di Agents of S.H.I.E.L.D 6).



MotherFatherSon, stagione 1 (Sky Atlantic, 8 giugno 2020)

Nuova miniserie televisiva britannica creata da Tom Rob Smith, che arriva da noi a qualche mese di distanza dall'uscita americana. Tra i membri del cast è presente anche Richard Gere, che interpreta Max Finch, proprietario di un quotidiano americano e reduce da una rottura con la moglie Kathryn (Helen McCrory).

MotherFatherSon è un thriller nel quale il ruolo di Max sarà importante per il destino dei protagonisti, tra segreti politici e lotte familiari, nelle quali verrà coinvolto anche il figlio trentenne Caden (Billy Howle).



Tutte le altre serie in uscita su SKY

Profiling, stagione 10 (FOX Crime, 4 giugno 2020)

La serie francese incentrata sulle indagini della polizia parigina sembrava destinata a chiudere. Questo a causa dell'uscita di scena di Juliette Roudet, una delle attrici protagoniste. Profiling riesce invece a ritornare per una decima stagione; il cast si è infatti arricchito con Shy'm, che a quanto pare dovrà colmare il vuoto lasciato dalla Roudet.



Legacies, stagione 2: episodi 11-16 (Premium Stories, 8 giugno 2020)

Torna Legacies sui canali Premium, visibili anche su Sky. Verranno infatti trasmessi gli episodi finali dello spin-off di The Originals ambientato a Mystic Falls, con protagonista Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell).



Capitaine Marleau, stagione 1 (FOX Crime, 10 giugno 2020)

Serie crime/drama francese creata da Elsa Marpeau, nella quale la protagonista è Marleau, interpretata da Corinne Masiero. Marleau è capitana nella gendarmerie francese e brilla per il suo humour e la sua eccentricità, che ci accompagneranno nel corso delle indagini.



The Resident (versione doppiata), stagione 3: episodi 16-20 (FOX Life, 16 giugno 2020)

Dopo l'arrivo degli ultimi cinque episodi senza doppiaggio a causa dell'emergenza sanitaria, arriva anche la versione doppiata di The Resident; un avvenimento che farà sicuramente felici i fan meno avvezzi alla lingua inglese.



Empire (versione doppiata), stagione 6: episodi 13-18 (FOX Life, 17 giugno 2020)

Come per The Resident, anche in questo caso mancavano all'appello gli ultimi sei episodi doppiati in italiano. Questo sempre a causa dell'emergenza sanitaria che aveva costretto Sky a mandare in onda la versione originale senza doppiaggio.



Outlander (versione doppiata), stagione 5: episodi 5-12 (FOX Life, 18 giugno 2020)

Anche in questo caso gli ultimi otto episodi della serie creata da Ronald D. Moore erano stati mandati in onda senza il doppiaggio italiano, e arriveranno a partire dal 18 giugno, per accontentare i fan italiani della serie televisiva britannica/statunitense basata sui romanzi di Diana Gabaldon.



This Is Us (versione doppiata), stagione 4: episodi 14-18 (FOX Life, 19 giugno 2020)

Il family drama targato NBC, vede finalmente arrivare gli ultimi cinque episodi doppiati in italiano, in attesa di sapere di più sulle prossime stagioni, dopo il rinnovo della serie fino alla sesta stagione.



The Goldbergs, stagione 7: episodi 11-23 (Premium Stories, 21 giugno 2020)

Ritorna anche The Goldbergs, sitcom semi-aubiografica creata da Adam F. Goldberg, che non è più showrunner della serie dalla sesta stagione. L'ultimo episodio in Italia è stato trasmesso a metà maggio e la serie riprenderà quindi un mese dopo, con i restanti episodi.



Billions, stagione 5 (Sky Atlantic, 24 giugno 2020)

A giugno torneremo a respirare l'atmosfera dell'alta finanza di New York con la quinta stagione di Billions, sulla quale si è però abbattuta l'emergenza sanitaria. Infatti, verrano trasmessi solo i primi sette episodi, mentre gli ultimi cinque verranno rilasciati in futuro. Per quanto riguarda il cast, confermati Damian Lewis (interprete di Bobby "Axe" Axelrod) e Paul Giamatti, nei panni di Chuck Rhoades.



Das Boot, stagione 2 (Sky Atlantic, 26 giugno 2020)

Prosegue la serie di guerra franco-tedesca legata al film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen. Prendendo ispirazione anche dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim, Das Boot ci porta a rivivere il 1942, con la resistenza francese a La Rochelle e la vita di un equipaggio all'interno di un sommergibile tedesco, in una missione in territorio nemico. Una storia ricca di tensione.



La conclusione di Agents of S.H.I.E.L.D è sicuramente l'aggiunta più importante all'offerta Sky di giugno. Un palinsesto sicuramente interessante, grazie al ritorno di serie come Das Boot e Billions, arricchito dall'arrivo di nuove uscite come MotherFatherSon e 9-1-1: Lone Star. Insomma, un'offerta che promette di intrattenere gli abbonati con un buon mix tra grandi ritorni e new entry.