Sky: tutte le serie TV in onda a luglio 2020

Prosegue il ritorno alla normalità del catalogo Sky, con l'aggiunta di nuovi episodi doppiati in italiano che erano stati trasmessi in lingua originale. Per quanto riguarda le novità, dopo aver visto debuttare a giugno MotherFatherSon (della quale potete leggere le nostre prime impressioni) e la settima stagione di Agents of Shield, le serie più attese di luglio sono sicuramente Gangs of London e Il Complotto contro l'America. Queste saranno senza dubbio i prodotti di punta dell'offerta Sky, che come i mesi precedenti comprende anche i canali Mediaset Premium.



Gangs of London, stagione 1 (Sky Atlantic, 6 luglio 2020)

Arriva anche in Italia la prima attesa stagione di Gangs of London, creata da Gareth Evans e Matt Flannery. La Londra odierna diventa teatro di uno scontro tra gang rivali e organizzazioni criminali, in una serie che, considerando i precedenti lavori di Evans (The Raid), proporrà probabilmente combattimenti adrenalinici e brutali, in una città che sarà dilaniata da una lotta senza quartiere.

Nel cast, sarà presente Joel Cole nei panni di Sean Wallace, dopo aver interpretato John Shelby in Peaky Blinders. Tra gli altri, ci saranno anche Lucian Msamati nei panni di Ed, Sope Dirisu che sarà Elliot Finch, e infine, Michelle Fairley, che dopo aver interpretato Catelyn Stark in GOT qui sarà Marian Wallace, madre di Sean. Questa è sicuramente una delle serie più attese di luglio, nella speranza che le aspettative non vengano tradite.



The Walking Dead (versione doppiata) stagione 10 (episodi 12-15) (FOX, 6 luglio 2020)

Anche la seconda parte di The Walking Dead è andata in onda, per la maggior parte degli episodi, solo in lingua originale per l'emergenza sanitaria. Ecco quindi arrivare la versione doppiata, per la felicità di tutti i fan italiani che hanno deciso di attendere il doppiaggio.

Questo mentre aspettiamo il finale di stagione (del quale ancora non abbiamo una data precisa), per una serie che forse sta faticando a tenere alto il ritmo, oscillando tra alti e bassi, come scritto anche nella nostra recensione del penultimo episodio di The Walking Dead 10.



Il Complotto contro l'America, stagione 1 (Sky Atlantic, 24 luglio 2020)

Tratta dall'omonimo romanzo fantapolitico di Philip Roth, arriva su Sky l'attesa miniserie ucronica creata dagli autori di The Wire, David Simon e Ed Burns. I sei episodi di questa prima stagione targata HBO, ci porteranno ad esplorare un'America diversa, dopo che negli anni 40' le elezioni vedranno Roosevelt soccombere contro l'altro candidato, l'aviatore Charles Lindbergh (caratterizzato da simpatie verso il nazismo).

Seguiremo quindi la nascita di un' America filonazista, con la vicenda seguita dagli occhi di una famiglia ebrea, I Levin, di Newark. Nel cast, troviamo Winona Ryder, Zoe Kazan e John Turturro, per una serie che, assieme a Gangs of London, rappresenta una delle novità più attese del palinsesto Sky.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky

Veronica Mars (versione doppiata), stagione 4(episodi 5-7) (Premium Crime, 4 luglio 2020)

Dopo l'interruzione dovuta al Covid-19, arrivano gli episodi doppiati della quarta e ultima stagione di Veronica Mars. La protagonista, ormai adulta, affronta le ultime indagini, con il finale di serie sempre più vicino.



Shameless (versione doppiata), stagione 10 (episodi 7-9) (Premium Stories, 5 luglio 2020)

Per chi si fosse perso gli episodi andati in onda in lingua originale, ecco arrivare anche la versione in italiano, con i Gallagher pronti per intrattenervi con questa decima stagione, in attesa di avere qualche informazione in più sul futuro della serie.



Rizzoli & Isles, stagione 7 (FOX Crime, 6 luglio 2020)

A distanza di qualche anno dal debutto sui canali premium, arriva anche su Sky l'ultima stagione di Rizzoli & Isles. Basata sui romanzi di romanzi di Tess Gerritsen, la storia vede protagoniste Angie Harmon e Sasha Alexander nei panni di Rizzoli e Isles. La prima è una detective, mentre la seconda un medico legale, con le due che si aiuteranno nel risolvere le indagini della città di Boston.



Homeland (versione doppiata), stagione8(4+) (FOX, 12 luglio 2020)

Arriva la versione doppiata in italiano dell'ottava e ultima stagione di Homeland, con le avventure di Carrie Mathison (Claire Danes), pronta ad affrontare le sfide che gli si pongono davanti nonostante i problemi legati alla sua salute che la attanagliano.



Prodigal Son (versione doppiata), stagione 1(12+) (Premium Crime, 12 luglio 2020)

La serie statunitense creata da Chris Fedak e Sam Sklaver, incentrata sulla vita di Malcolm Bright, torna con gli episodi doppiati in italiano. Malcolm, figlio dell'assassino Martin Whitly, si troverà costretto a collaborare col padre, per fermare un assassino che utilizza metodi simili a quelli di Martin.



Le Bureau: sotto copertura, stagione 5 (Sky Atlantic, 15 luglio 2020)

La serie francese torna con la quinta e ultima stagione (andata in onda su Canal+ tra aprile e maggio), con le vicende riguardanti l'agente Guillaume "Malotru" Debailly, tornato dalla Siria dopo sei anni sotto copertura, e ora in difficoltà nel riadattarsi alla vita di prima, con il suo lavoro nell'intelligence francese. Questa quinta stagione vede alla regia di alcuni episodi anche Jacques Audiard, vincitore della Palma d'Oro con il film Dheepan - Una nuova vita.



God Friended Me (versione doppiata), stagione 2(episodi11-16) (Premium Stories, 18 luglio 2020)

Miles è un ateo che vede la sua vita cambiare dopo la richiesta d'amicizia su Facebook di un personaggio di un certo spessore: Dio. Il misterioso account inizia a suggerirgli amicizie dietro le quali si celano persone in difficoltà che inizieranno ad intrecciare le loro vite con quella di Miles. Gli episodi che andranno in onda saranno quelli doppiati che precedentemente erano stati trasmessi in lingua originale, per quella che è la seconda e ultima stagione della serie.



Station 19 (versione doppiata), stagione 3(5+) (FOX, 22 luglio 2020)

La serie creata da Stacy McKee, spinoff di Grey's Anatomy che si concentra sulla vita di uomini e donne della Caserma 19 di Seattle, ritorna con gli episodi doppiati in italiano, per accontentare anche chi non ha potuto seguirla in lingua originale.



Manifest (versione doppiata), stagione 2(12+) (Premium Stories, 26 luglio 2020)

La seconda stagione di Manifest si è conclusa negli USA ad aprile, e ora arrivano finalmente anche in italiano gli episodi finali. Al centro della storia un volo scomparso che riappare cinque anni dopo con i passeggeri che sembrano non aver subito il passare del tempo. Quest'ultimi, però, sono vittime delle chiamate, voci interiori che li obbligano a seguire determinate scelte che li portano a svelare nuovi segreti.