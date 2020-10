Sky: le Serie tv in onda nel mese di novembre 2020

Come avrete capito dalla nostra recensione di We Are Who We Are di Guadagnino, le emozioni su Sky non sono certo mancate. Ma preparatevi, perché il prossimo mese non sarà da meno, visto che potremo riscoprire le origini di Roma con Romulus, una delle new entry più attese di novembre.



Ci sarà anche spazio per alcuni ritorni importanti, tra i quali Fargo, con la quarta stagione, e Grey's Anatomy. Confermata anche la collaborazione con Mediaset, grazie alla quale potremo seguire le serie DC che tornano sui canali Premium.



Romulus, stagione 1 (Sky Atlantic, 6 novembre 2020)

Dopo aver diretto film come Veloce come il vento ed Il Primo Re, Matteo Rovere debutta nel panorama seriale televisivo con Romulus, serie Sky original prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Come scritto nella nostra anteprima di Romulus, questa è una serie che va ad espandere l'universo narrativo de Il Primo Re, collocandosi però in modo diverso dal punto di vista cronologico. Verrete quindi catapultati in un mondo primitivo, crudo, nel quale però inizia a formarsi un sostrato sociale, che finirà per unificarsi sotto il nome di Ruma.

Viene quindi approfondita la vita dei popoli della lega latina, con alle spalle una regia di ottima fattura che, in attesa di vedere gli altri episodi, ha già mostrato una messa in scena di qualità, con la particolarità della recitazione in proto-latino, che contribuisce a rafforzare l'atmosfera della serie. Romulus sembra quindi avere le carte in regola per essere il punto di riferimento del palinsesto Sky del prossimo mese, con il primo episodio che andrà in onda su Sky Atlantic il 6 novembre.



Fargo, stagione 4 (Sky Atlantic, 16 novembre 2020)

Dopo aver vinto ben tre Emmy e due Golden Globe, giunge finalmente anche in Italia la quarta season di Fargo. Come ogni stagione, anche questa volta ci saranno nuovi protagonisti e una nuova storia, con la Kansas City degli anni '50 che sarà l'ambientazione principale di questi nuovi episodi. Il mondo criminale sarà il protagonista di questa quarta parte, con due organizzazioni che dopo essersi fatte la guerra sembrano aver trovato un accordo.

La tregua, basata sull'affidamento dei figli dei rispettivi boss all'altro schieramento, sembra però molto precaria, con da una parte la mafia italiana capitanata da Donatello Fadda, e dall'altra la famiglia criminale afroamericana di Loy Cannon (Chris Rock). Nel cast, troviamo Jack Huston come Odis Weff, Jason Schwartzman nei panni di Josto Fadda, Ben Whishaw (rabbino Milligan), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Salvatore Esposito (Gaetano Fadda), e Andrew Bird che interpreterà Thurman Smutney.



Grey's Anatomy, stagione 17 (FOX, 24 novembre 2020)

Torna Grey's Anatomy con l'attesa diciassettesima stagione, che ripartirà con un salto temporale di alcune settimane rispetto agli eventi della precedente, con diversi flashback che andranno ad esplorare alcune situazioni rimaste irrisolte. Ovviamente la serie non si limiterà a questo, visto che saranno affrontate anche tematiche molto attuali, come il COVID-19.

Per quanto riguarda il cast, è confermata Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, a differenza di Justin Chambers che ha lasciato la serie. Tra gli altri membri del cast, ci saranno: Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver e Giacomo Gianniotti.



Tutte le altre serie in uscita su Sky

Animal Kingdom, stagione 5 (Premium Crime, 4 novembre 2020)

Ellen Barkin torna ad interpretare Smurf, che nel ciclo di episodi precedente era stata protagonista di un ritorno al potere importante, ottenuto anche a costo di andare contro i suoi stessi figli. Nel frattempo, J (Finn Cole) prova a riappropriarsi degli affari di famiglia; con Craig (Ben Robson) che cerca di mettere in moto un colpo tanto difficile quanto ambizioso. Rivedremo anche Pope (Shawn Hatosy), con le mani legate a causa dell suo rapporto con Smurf. Torneranno anche Deran (Jake Weary) e Adrian (Spencer Treat Clark).



Claws, stagione 4 (Premium Stories, 4 novembre 2020)

Desna Simms (Niecy Nash), messa alle strette da una situazione finanziaria problematica, decide di utilizzare il suo suo salone per manicure per il riciclo di denaro di una clinica del dolore. Si trova così immischiata, assieme alle sue dipendenti, nel crimine organizzato. La terza stagione ci aveva lasciati con una Desna traumatizzata e il salone incendiato, e sarà quindi da vedere come si svilupperà questa quarta parte, che sarà anche l'ultima.



Supergirl, stagione 5 episodi 16 - 19 (Premium Action, 7 novembre 2020)

Dopo una pausa di alcuni mesi, arrivano in Italia i quattro episodi mancanti della quinta stagione di Supergirl. I fan potranno quindi ammirare di nuovo le imprese di Kara Danvers (Melissa Benoist), alle prese con minacce sempre più grandi che metteranno Kara alla prova.



Young Sheldon, stagione 3 episodi 11 - 21 (Premium Stories, 8 novembre 2020)

A distanza di alcuni mesi dagli ultimi episodi andati in onda ad aprile, arriva anche in Italia la seconda parte della terza stagione di Young Sheldon, spinoff di The Big Bang Theory. La vita del piccolo genio e della sua famiglia, tonerà ad intrattenerci l'8 novembre, con Iain Armitage che tornerà nuovamente ad interpretare il piccolo Sheldon Cooper.



The Flash, stagione 6 episodi 16 - 19 (Premium Action, 17 novembre 2020)

Anche in questo caso, saranno resi disponibili gli episodi mancanti della sesta stagione di The Flash, che riprende la sua corsa dopo una pausa di alcuni mesi. Rivedremo quindi Grant Gustin nei panni di Barry, con quest'ultimo che cerca di salvare il mondo grazie ai suoi poteri e al prezioso aiuto dei suoi amici. Per quanto riguarda il cast, in questa quinta parte fanno il loro ritorno Candice Patton nei panni di Iris West, Danielle Panabaker che interpreterà Caitlin Snow, Carlos Valdes come Cisco Ramon e Jesse L. Martinnelle nelle vesti di Joe West.



Batwoman, stagione 1 episodi 16 - 20 (Premium Action, 19 novembre 2020)

Seguendo la linea tracciata dalle altre serie DC, verranno trasmessi gli ultimi quattro episodi di Batwoman, che andranno a completare questa prima stagione. Questo, dopo l'annuncio a sorpresa dell'abbandono di Ruby Rose in vista della seconda stagione, con Batwoman che d'ora in poi sar interpretata da Javicia Leslie. Nel frattempo, i fan italiani potranno godersi il finale di stagione, per una serie minata da alcuni difetti importanti, che si spera possano essere colmati in futuro.



Deadly Tropics, stagione 1 (FOX Crime, 19 novembre 2020)

Diretta da Stéphane Kappes e Denis Thybaud, questa dramedy poliziesca vede due poliziotte contraddistinte da caratteri molto diversi. Una, rigida e rispettosa in modo quasi maniacale dei protocolli, l'altra molto più aperta a soluzioni anche poco convenzionali. Fanno parte del cast, Sonia Rolland, Béatrice de la Boulaye e Julien Beramis.



This Is Us, stagione 5 (FOX, 24 novembre 2020)

La famiglia Pearson tornerà ad essere protagonista anche in questa quinta parte di This is us. Come già successo nel corso delle stagioni precedenti, saranno presenti flashback e flashforward, che svolgeranno un ruolo importante all'interno della narrazione del racconto. Confermato anche il cast, con Milo Ventimiglia come Jack, Mandy Moore che interpreterà Rebecca, Chrissy Metz (Kate), Justin Hartley (Kevin), Susan Kelechi Watson (Beth), Eris Baker (Tess Pearson) , Lyric Ross (Deja), Griffin Dunne (Nicky), Chris Sullivan (Toby), Jon Huertas (Miguel), Faithe Herman (Annie Pearson) e Sterling K. Brown (Randall).



Riviera, stagione 3 (Sky Atlantic, 25 novembre 2020)

Riviera si prepara a tornare, con una terza stagione che vedrà Georgina (Julia Stiles), alle prese con una fuga dalla Costa Azzurra dopo gli avvenimenti della season precedente. Un'ulteriore conferma arriva dalla presenza di sequenze girate a Venezia e in Argentina, con Georgina che si troverà costretta a spostarsi per sopravvivere. Tra gli attori principali, è confermata la presenza di Lena Olin, Christos Clios, Roxane Duran e Igal Naor.