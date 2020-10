Sky: le serie TV in onda ad ottobre 2020

Settembre spesso rappresenta un periodo di transizione per la televisione ed il cinema, ma con l'avvicinarsi dell'autunno i cataloghi delle nostre piattaforme preferite vedono comunque l'arrivo di nuovi interessanti titoli. Il mese appena trascorso ha riservato diverse sorprese e conferme, come avrete notato leggendo la nostra recensione di Yellowstone 2. Anche ottobre, però, non sembra essere da meno, con l'arrivo in particolare di un episodio molto atteso, ovvero il finale della decima stagione di The Walking Dead. Tra le novità è impossibile non menzionare Lovecraft Country, che finalmente arriva anche in italia, e l'interessante We Are Who We Are di Luca Guadagnino. Ovviamente le nuove serie del palinsesto Sky non finiscono qui, e per questo vi consigliamo di continuare a leggere l'articolo, nel quale vi sveleremo tutte le uscite che vi aspetteranno ad ottobre.



The Walking Dead, Stagione 10, Episodio 16 (Fox, 5 ottobre 2020)

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente l'episodio mancante della decima stagione di The Walking Dead, mentre aspettiamo di sapere quando esordiranno i sei capitoli aggiuntivi di questa stagione. La serie AMC continua ad essere molto seguita negli USA, mentre in Italia la popolarità sta lentamente scemando, complici anche delle stagioni sottotono, che hanno troppo spesso oscillato tra alti e bassi. Come scrivevamo anche nella nostra recensione dell'episodio 15 di The Walking Dead 10, la serie ci aveva lasciati insoddisfatti sotto diversi punti di vista, con la necessità di una svolta importante in vista del finale, per riscattare una stagione che non è riuscita a convincere del tutto. Nonostante ciò, è innegabile il peso e l'importanza della serie, che continua ad avere una solida fanbase in tutto il mondo. Vi ricordiamo inoltre che The Walking Dead finirà nel 2022, dopo l'undicesima ed ultima stagione, che l'universo del franchise è in continua espansione, tra film e spin-off ancora in cantiere.



We Are Who We Are, Stagione 1 (Sky Atlantic, 9 ottobre 2020)

Arriva su Sky Atlantic la serie di Luca Guadagnino, nata in una collaborazione tra la stessa Sky ed HBO. Fraser e Caitlin, sono due ragazzi adolescenti che vivono con le loro famiglie in una base americana in Italia vicino Chioggia e, nonostante le differenze a livello caratteriale, impareranno a conoscersi, scoprendo con il loro gruppo di amici i primi amori, le prime delusioni, e tutte le problematiche tipiche dell'età adolescenziale. Sarà centrale anche la scoperta dell'identità stessa dei ragazzi, portando su schermo temi attuali uniti alla voglia di ribellarsi del gruppo, che andrà a scontrarsi con la rigidità tipica degli ambienti militari.

Fraser, interpretato da Jack Dylan Grazer, è un ragazzo timido e introverso, a differenza di Caitlin (Jordan Kristine Seamón), ragazza carismatica e sicura di sé, che prende in mano le redini del gruppo. Fraser si è da poco trasferito da New York con la madre, sposata con un'altra donna, e cercherà di inserirsi nel gruppo di amici nonostante alcune difficoltà iniziali. Oltre ai protagonisti citati in precedenza, faranno parte del cast anche Alice Braga (Maggie), Faith Alabi (Jenny), Spence Moore II (Danny Harper), Corey Knight (Craig), Tom Mercier (Jonathan), Sebastiano Pigazzi (Enrico) e Chloë Sevigny (Sarah). Lo show è uscito negli USA il 14 settembre, ma arriverà da noi soltanto il 9 ottobre su Sky Atlantic. Nell'attesa vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di We Are Who We Are.



Lovecraft Country, Stagione 1 (Sky Atlantic, 31 ottobre 2020)

Basata sull'omonimo romanzo di Matt Ruff, Lovecraft Country, che ha debuttato negli USA il 16 agosto, ci porta a seguire il viaggio di Atticus Black (Jonathan Majors), che decide, insieme allo zio George (Courtney B. Vance), e all'amica Letitia (Jurnee Smollett-Bell), di attraversare gli Stati Uniti degli anni '50 alla ricerca del padre scomparso. Questo, nel periodo delle Jim Crow Laws, che misero in pratica una vera e propria segregazione razziale.

Il viaggio intrapreso dai protagonisti si rivelerà pieno di insidie e non solo per la presenza dei suprematisti bianchi, ma anche per l'incontro con alcune creature che si legano ai noti racconti di Lovecraft, unendo l'orrore legato alla realtà a quello fantastico. Lo show è stato creato da Misha Green,e prodotto dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele in collaborazione con la Bad Robot di J. J. Abrams e per averne un assaggio vi basterà approfondire il titolo con il nostro speciale su Lovecraft Country.



Tutte le altre serie in uscita su Sky

Mom, Stagione 7 - Seconda parte (Premium Stories, 3 ottobre 2020)

L'interruzione forzata dovuta all'emergenza COVID-19 aveva fermato la messa in onda degli episodi doppiati della settima stagione di Mom. A partire dal 3 ottobre i fan potranno finalmente vedere i capitoli mancanti della sitcom statunitense creata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky e Gemma Baker. Potremo quindi rituffarci nella vita di Christy (Anna Faris), e della madre Bonnie (Allison Janney), tra momenti esilaranti e altri più riflessivi, per entrare nella quotidianità delle protagoniste. Confermato inoltre il cast delle stagioni precedenti, con il ritorno dei personaggi principali, ovvero: Matt L. Jones. (Baxter), French Stewart (Chef Rudy), Blake Garrett Rosenthal (Roscoe), Mimi Kennedy (Marjorie Armstrong), Jaime Pressly (Jill), Beth Hall (Wendy), William Fichtner (Adam Janakowski).



The Good Lord Bird, Stagione 1 (Sky Atlantic, 7 ottobre 2020)

Miniserie drama americana, basata sul romanzo omonimo di James McBride, creata e prodotta da Ethan Hawke e Mark Richard. Lo stesso Ethan Hawke, partecipa anche in veste di attore, interpretando l'abolizionista John Brown. La storia, verrà raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), uno schiavo che partecipa alla lotta per l'abolizione della schiavitù a fianco della famiglia Brown. Sarà inoltre centrale il raid condotto ad Harpers Ferry, che fece scattare la scintilla della guerra civile, e che qui verrà raccontato attraverso gli occhi di Onion, che avrà probabilmente un ruolo importante all'interno della vicenda.



The Comey Rule, Stagione 1 (Sky Atlantic, 12 ottobre 2020)

Il botta e risposta tra Donald Trump e James Comey (ex direttore dell'FBI), scatenò un acceso dibattito, mettendo il Presidente sotto accusa per una vicenda che negli USA suscitò molte polemiche. Ora, ecco arrivare The Comey Rule che, come avrete intuito dal titolo, torna a puntare i riflettori sul noto episodio di cronaca, con una miniserie composta da due episodi. Comey, sarà interpretato dal vincitore dell'Emmy Jeff Daniels, mentre Trump sarà portato in scena da Brendan Gleeson.



Room 104, Stagione 4 (Sky Atlantic, 14 ottobre 2020)

La quarta stagione di Room 104, serie antologica creata da Mark e Jay Duplass, sarà l'ultima, come confermato da HBO. Seguendo la linea tracciata dalle altre stagioni, al centro del racconto ci sarà la stanza di un motel, che diventerà il luogo nel quale racconti presenti e passati si mescoleranno, con i vari clienti che porteranno nella camera le loro storie e la loro vita. Gli episodi che comporranno questa stagione finale sono dodici, nella speranza di assistere ad una conclusione convincente.



All Rise, Stagione 1 (Premium Stories, 16 ottobre 2020)

Giudici, procuratori e avvocati difensori, saranno i protagonisti di questo legal drama in arrivo il 16 ottobre. Seguiremo la vita privata e lavorativa di alcuni di loro, con un focus particolare su Lola Carmichael (Simone Missick) che, pur essendo diventata giudice da poco, non ha paura a mettersi in gioco, combattendo le ingiustizie e cercando di ottenere la verità dagli spinosi casi che si troverà ad affrontare.



The Third Day, Stagione 1 (Sky Atlantic, 19 ottobre 2020)

Miniserie britannica drammatica creata da Dennis Kelly e Felix Barrett, che segue il percorso di un uomo e una donna, approdati in momenti diversi su un'isola misteriosa. Il racconto sarà suddiviso in tre parti corrispondenti a tre stagioni diverse: estate, autunno e inverno, con le varie storie che saranno interconnesse tra loro. Per quanto riguarda il cast, saranno presenti grandi nomi come Jude Law (nei panni di Sam) e Naomie Harris (Helen).



Law & Order: SVU, Stagione 21 seconda parte (Premium Crime, 23 ottobre 2020)

L'attesa seconda parte della ventunesima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali, giunge in Italia, per quella che è a tutti gli effetti la serie più longeva della storia della televisione, che nel tempo ha mantenuto l'interesse della sua fanbase, pur essendo nata come spinoff di Law & Order - I due volti della giustizia. Tra i protagonisti di questa stagione, torneranno Mariska Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Peter Scanavino e Jamie Gray Hyder. Da sottolineare, che è già in programma la ventiduesima stagione, che probabilmente andrà ad intrecciare la situazione creata dal COVID-19 con vicende relative agli abusi familiari, a conferma della capacità della serie di riprendere tematiche sempre attuali.



Blindspot, Stagione 5 (Premium Crime, 27 ottobre 2020)

La serie televisiva statunitense creata da Martin Gero, arriva al capolinea con la quinta e ultima stagione, che ripartirà dal finale esplosivo che aveva concluso il precedente ciclo di episodi. Blindspot ci ha ormai abituati a cliffhanger che lasciano lo spettatore in sospeso, ma questa volta la formula andrà inevitabilmente rivista, con la chiusura del cerchio che si avvicina. Torneremo quindi a rivedere i componenti della squadra dell'FBI che ci hanno accompagnati nel corso di queste stagioni, con Sullivan Stapleton nei panni di Kurt Weller e Jaimie Alexander in quelli di Jane Doe.