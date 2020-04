Sky: le serie TV in uscita a maggio 2020

Dopo le nostre prime impressioni su Diavoli, la serie evento di Sky in aprile, è finalmente giunto il momento di vedere cos'ha in serbo per noi il maggio in casa Sky, che vedrà principalmente il ritorno dell'esilarante What We Do in The Shadows, con la sua seconda stagione. Come ogni mese, inoltre, Sky permetterà la visione di contenuti del catalogo Mediaset Premium, cercando quindi di incontrare i gusti di tutti gli appassionati, andando a coprire un'ampia gamma di generi televisivi. Eccovi quindi la lista completa delle serie TV che potrete trovare a maggio su Sky.

9-1-1, stagione 3 (FOX, 19 maggio 2020)

Dopo l'ultimo episodio di fine dicembre, torna 9-1-1, con i nuovi episodi che andranno in onda su FOX, e non più su FOX Life come in passato. Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk (American Horror Story), la serie segue la vita sia privata che lavorativa di alcuni paramedici, poliziotti e vigili del fuoco di Los Angeles, intrecciando temi legati sia al genere drammatico, che poliziesco.

What We Do in The Shadows, stagione 2 (FOX, 27 maggio 2020)

Torna il mockumentary sui vampiri di Staten Island, che unisce commedia e horror, in un prodotto unico e di qualità. La serie, curata dal talentuoso Taika Waititi, è uno spin-off del film Vita da vampiro - What We Do in the Shadows, del 2014, diretto e interpretato sempre da Waititi.

Questa seconda stagione arriverà su Fox alla fine del mese di maggio, e siamo sicuri che l'hype sia già alle stelle, per una serie che si candida ad essere l'uscita più importante del mese, nella speranza che la qualità resti alta.

Le Regole del Delitto Perfetto, stagione 6 (FOX, 28 maggio 2020)

Dopo l'episodio di febbraio, ritorna, a distanza di qualche mese, Le Regole del Delitto Perfetto, con la sua sesta ed ultima stagione. Un thriller che col tempo si è portato a casa diverse candidature agli Emmy, pur subendo un calo degli ascolti con le ultime stagioni.

La vicenda principale riguarda la professoressa Keating e alcuni suoi studenti che affronteranno l'ultimo semestre della facoltà di legge. Dopo cinque stagioni ricche di tensione e colpi di scena, siamo giunti alla conclusione che metterà la parola fine agli intrecci narrativi costruiti nel corso delle stagioni precedenti.

Tutte le altre serie in uscita su SKY

Superstore, stagione 5 (Mediaset Premium, 2 maggio 2020)

Sitcom statunitense creata da Justin Spitze, con America Ferrera e Ben Feldman, impiegati di un centro commerciale, con un'esperienza lavorativa che sarà teatro di situazioni fuori dal comune che potranno regalarvi qualche ora d'intrattenimento.



I Simpson, stagione 26 (FOX, 6 maggio 2020)

Dopo la messa in onda su Italia 1, la ventiseiesima stagione de I Simpson arriva anche su Sky. Una serie che ha segnato intere generazioni e che non stanca mai. Forse col tempo si è persa la freschezza dei vecchi tempi, ma la creazione di Matt Groening resta un punto di riferimento importante, che potrà farvi ridere e in alcuni casi anche riflettere.



The L Word: Generation Q, stagione 1 (Sky Atlantic, 11 maggio 2020)

Serie drammatica statunitense creata da Ilene Chaiken e ambientata dieci anni dopo The L Word, nella quale seguiamo le vicende di un gruppo di amici a Los Angeles che ci porteranno all'interno del mondo LGBTQ.



Ritroveremo personaggi storici della serie come Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig) e Alice Pieszecki (Leisha Hailey). Vedremo inoltre anche alcune new entry, come Dani Núñez (Arienne Mandi), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Sarah Finley (Jacqueline Toboni) e Micha Lee (Leo Sheng). Sembra quindi che troveremo un punto di contatto tra personaggi vecchi e nuovi, con alcune rivelazioni legate anche alla serie precedente.



Modern Family, stagione 11 (FOX, 15 maggio 2020)

Ad un mese di distanza dall'ultimo episodio, continua su Fox l'undicesima stagione di Modern Family, pluripremiata sitcom che, come precedentemente annunciato dall'emittente televisiva ABC, si chiuderà con questa stagione, che dovrebbe andare in onda per tutto il mese di maggio per arrivare a concludersi il giorno 29 con l'ultimo episodio della serie.



L'uomo di Casa, stagione 8 (FOX, 17 maggio 2020)

Come per Modern Family, anche per L'Uomo di Casa non si tratta di un vero e proprio esordio, ma della seconda parte di questa ottava stagione, ad un mese di distanza dall'ultimo episodio trasmesso. Tim Allen nei panni di Mike Baxter, potrà continuare a divertire i fan con la sua visione della famiglia, legata a quella tradizionale di stampo patriarcale.



American Dad, stagione 9 (FOX, 18 maggio 2020)

In modo analogo a I Simpson, anche la nona stagione di American Dad arriva su Sky dopo essere passata per le reti Mediaset, per regalarvi ore di risate con l'umorismo che contraddistingue da sempre la serie creata da Seth MacFarlane. American Dad ha ottenuto un grande successo, ed è probabile che in futuro verranno inserite nel catalogo Sky anche le stagioni successive.



Elementary, stagione 7 (FOX Crime, 25 maggio 2020)

Andata in onda su Rai 2, arriva anche su Sky la settima ed ultima stagione di Elementary, reinterpretazione del celebre personaggio di Sherlock Holmes che vede il celebre investigatore intento ad aiutare la polizia di New York nella risoluzione dei casi più spinosi, con Lucy Liu nei panni di Watson.



Legends of Tomorrow (versione in lingua originale), stagione 5 (Premium Action, 25 maggio 2020)

Vi avevamo già dato le nostre prime impressioni su Legends of Tomorrow 5, la nuova stagione della serie creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. La serie arriverà senza il doppiaggio italiano, a causa dell'emergenza legata al COVID-19, ma potrete comunque guardarla sottotitolata.



Per chi non la conoscesse, Legends of Tomorrow prende alcuni personaggi appartenenti all'Arrowverse - l'universo legato al personaggio di Arrow - che, guidati da Rip Hunter, viaggiatore del tempo, cercheranno di salvare l'umanità. Legends of Tomorrow presenta toni lontani da altre produzioni DC, riuscendo a distinguersi dalle classiche serie di supereroi.



Legacies, stagione 2 (Premium Stories, 27 maggio 2020)

Nata come spin-off di The Originals (a sua volta spin-off di The Vampire Diaries) e curata da Julie Plec, Legacies ritorna con la seconda stagione dopo che la messa in onda italiana si era interrotta a marzo. La storia vede come protagonista Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), ed è ambientata a Mystic Falls. A causa dell'emergenza sanitaria, la produzione è stata sospesa dopo il sedicesimo episodio, e restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni.



Magnum P.I., stagione 2 (Fox, 31 maggio 2020)

Creata da Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov, torna il reboot di Magnum P.I., che vede protagonsita Thomas Magnum (Jay Hernandez), il quale, dopo un'esperienza nei Navy SEAL, decide di intraprendere la carriera d'investigatore privato alle Hawaii.