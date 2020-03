Sky: le serie tv in uscita a Marzo 2020, il ritorno di Westworld

Dopo aver arricchito il suo catalogo con The Outsider e Zero Zero Zero, Sky torna a proporre contenuti di grande spessore questo marzo, con l'attesa terza stagione di Westworld. Tra i nuovi arrivi da segnalare anche la quarta stagione di Riverdale, la prima di Batwoman (entrambe da Mediaset Premium), e l'uscita in Italia di Yellowstone. Se siete abbonati Sky e siete interessati a scoprire tutte le uscite di questo mese, non vi resta che continuare a leggere per vedere cosa vi aspetta.



HOMELAND, Stagione 8 (FOX, 9 marzo 2020)

In quella che sarà probabilmente l'ultima stagione, seguiremo le vicende di Carrie Mathison(Claire Danes), dopo che questa ha passato alcuni mesi in un gulag russo, vedendo le proprie condizioni mentali a rischio, dopo aver dato la caccia ad alcune spie russe. Ora Carrie dovrà affrontare una nuova sfida, con tutti i rischi derivanti dalla sua salute.



YELLOWSTONE, Stagione 1 (Sky Atlantic, 13 marzo 2020)

Andata in onda negli States nel 2018 su Paramount Network, arriva da noi questo marzo Yellowstone, con la prima stagione che verrà trasmessa da Sky Atlantic.

La serie western di Taylor Sheridan e John Linson, con protagonista kevin Costner, segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un grande Ranch nel Montana. Negli USA è già andata in onda anche la seconda stagione, che si spera possa arrivare da noi il prima possibile.



WESTWORLD (versione originale), Stagione 3 (Sky Atlantic, 16 marzo 2020)

La parte del leone di questo mese la reciterà sicuramente Westworld, con l'attesa terza stagione. Questa volta ci saranno anche due new entry importanti, con l'inserimento nel cast di Aaron Paul (Breaking Bad) e Vincent Cassel. Questa volta vedremo Dolores alle prese col mondo reale, per la prima volta al di fuori del parco nel quale era confinata.

Sicuramente si tratterà di una stagione cruciale per la serie, che questa volta si articolerà in 8 episodi. Ricordiamo inoltre che la versione doppiata in italiano di Westworld 3 uscirà il 23 marzo, a distanza di una settimana dall' originale.



Tutte le altre serie in uscita su SKY



NCIS: LOS ANGELES, Stagione 10 (Fox Crime, 2 Marzo 2020)

Nata come spinoff della serie NCIS - Unità anticrimine, arriva su Sky la decima stagione della serie creata da Shane Brennan, con Chris O'Donnell(interprete di G. Callen, ex agente della CIA) e LL Cool J(che interpreta Samuel "Sam" Hanna, ex Navy SEAL).



MOM, Stagione 7 (Premium Stories, 4 marzo 2020)

La sitcom statunitense ideata da Chuck Lorre, che vede protagonista Christy (interpretata da Anna Faris), segue le vicende di una giovane madre single in lotta con gli ostacoli che la vita gli mette davanti, dopo esperienze personali tutt'altro che semplici.



OUTLANDER, Stagione 5 (Fox Life, 6 Marzo 2020)

La serie di Ronald D. Moore, basata sui romanzi di Diana Gabaldon, debutterà in Italia il 6 marzo con la quinta stagione, facendoci tornare a seguire le avventure di Clair e(interpretata da Caitriona Balfe). Questa volta gli episodi saranno 12, e al centro ci sarà probabilmente la lotta tra il Governo della Carolina del Nord e il movimento dei Regolatori. Come affermato dagli stessi Showrunner, ci saranno dei cambiamenti rispetto ai libri, con la volontà di gestire la storia adattandola al meglio per la TV.



YOUNG SHELDON, Stagione 3 (Premium Stories, 8 marzo 2020)

Lo spinoff di The Big Bang Theory, basato sulla vita del giovane Sheldon, arriva in italia con la sua terza stagione. Al centro della storia ci sarà nuovamente la vita della famiglia di Sheldon, mentre assistiamo alla crescita del giovane genio.



RIVERDALE, Stagione 4 (Premium Stories, 11 marzo 2020)

La morte di Luke Perry, interprete del papà di Archie, segna questa quarta stagione nella quale viene dedicato all'attore un episodio chiamato In Memoriam. Anche Josie McCoy (Ashleigh Murray), non farà parte di questa quarta stagione, visto che parteciperà allo spinoff ambientato nel futuro. Molto probabilmente anche questa volta al centro di tutto ci sarà un mistero da risolvere, con i legami tra i personaggi che si svilupperanno nel corso delle puntate.



MODERN FAMILY, Stagione 11 (FOX, 13 marzo 2020)

Come annunciato dall'emittente televisiva ABC, Modern Family si conclude con questa undicesima stagione, dopo che già con la precedente si era andati vicini ad una chiusura. La sitcom, vincitrice di numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, vedrà comparire alcune guest star, per cercare di creare un finale che possa concluderla al meglio.



L'UOMO DI CASA, Stagione 8 (FOX, 13 marzo 2020)

La famiglia Baxter torna con questa ottava comica stagione de L'uomo di Casa (Last Man Standing), con Tim Allen nei panni di Mike Baxter, conservatore padre di tre figlie, pronto ad educare il nipote per farlo diventare un vero uomo.



Law & Order - Unità vittime speciali, Stagione 21 (Premium Crime, 13 marzo 2020)

Poche serie possono vantare una longevità paragonabile a Law & Order, che arriva con Premium alla sua ventunesima stagione. Questa è infatti in onda dal 1999, e segue le investigazioni di un gruppo di detective, concentrandosi sulle vittime di crimini sessuali scovate dalla polizia di New York.



Supergirl, Stagione 5 (Premium Action, 14 Marzo 2020)

Come per le altre serie DC/Warner, Supergirl torna su premium con la quinta stagione, continuando a seguire le avventure della kryptoniana Kara Danvers (Melissa Benoist).



EMPIRE, Stagione 6 (FOX Life, 15 marzo 2020)

Con la sua sesta ed ultima stagione, giunge a conclusione Empire, che dopo l'episodio andato in onda a Dicembre ritorna questo mese. Un viaggio nella musica Hip-Hop che negli USA ha ottenuto riscontri positivi, senza invece ritrovare lo stesso successo anche da noi.



SHAMELESS, Stagione 10 (Premium Stories, 16 marzo 2020)

I Gallagher si apprestano a tornare con questa decima stagione, confermandosi come lo show più longevo del Network Showtime. Questa volta la storia partirà sei mesi dopo gli ultimi eventi, e sarà composta da 12 episodi.



THE BLACKLIST, Stagione 7 (Fox Crime, 20 marzo 2020)

Blacklist, dopo essere stata rinnovata per questa settima stagione, farà la sua comparsa su Sky il prossimo marzo, portandosi dietro intrighi internazionali e operazioni segrete.



BATWOMAN , Stagione 1 (Premium Action, 24 Marzo 2020)

Creata da Caroline Dries, arriva la prima stagione dedicata a Batwoman, che sarà collegata all'Arrowverse. C'è molta curiosità attorno alla figura di Kate Kane interpretata da Ruby Rose. Kate Kane nei fumetti DC, è la seconda Batwoman, e cerca di combattere il crimine che pervade le strade della città di Gotham.



THE FLASH, Stagione 6 (Premium Action, 26 marzo 2020)

Torna il supereroe più veloce dell'universo DC, con l'attesa sesta stagione in arrivo su Premium (e quindi fruibile anche per alcuni abbonati Sky). Vedremo se la qualità della serie riuscirà ad attestarsi su buoni livelli, considerando che più si va avanti con gli episodi, più è difficile gestire tutti i personaggi.



WILL & GRACE, Stagione 11 (Premium Stories, 28 marzo 2020)

Anche per Will & Grace siamo giunti alla conclusione, con l'undicesima stagione di una delle sitcom di maggior successo di sempre. Questa sarà infatti l'ultima stagione riguardo i quattro storici amici che hanno appassionato i fan negli ultimi anni con il loro umorismo e la loro caratterizzazione.



VERONICA MARS, Stagione 4 (Premium Crime, 31 marzo 2020)

Per concludere un mese ricco di nuove uscite e di chiusure di serie storiche, ecco anche la quarta e ultima stagione di Veronica Mars. Questa arriva a distanza di diversi mesi dall'uscita americana, e si focalizza sempre sulle indagini condotte dalla protagonista, che è ormai adulta.