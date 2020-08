SKY: le serie TV in uscita a settembre 2020

Le nostre prime impressioni su Save Me Too, l'anteprima de Il Complotto Contro l'America e l'uscita della seconda stagione di Kidding dovrebbero fornire un quadro esaustivo di quelle che sono state le novità Sky di agosto. Settembre sarà un altro mese all'insegna della qualità con una serie di titoli interessanti che sapranno sicuramente accontentare gli abbonati. Tra i più rilevanti, segnaliamo la seconda stagione di Yellowstone, che speriamo sia all'altezza dell'ottimo esordio, e l'arrivo di Perry Mason, miniserie prodotta da HBO e da Robert Downey Jr. Se queste sono le premesse, non vi resta che proseguire nella lettura per scoprire nel dettaglio tutte le altre uscite di settembre.



Yellowstone, stagione 2 (Sky Atlantic, 2 settembre 2020)

Dopo il convincente debutto italiano di Yellowstone di qualche mese fa, la famiglia Dutton ritorna in questa seconda stagione. Aveva convinto l'ottima caratterizzazione dei personaggi principali, nonostante qualche calo di ritmo. Ovviamente rivedremo anche Kevin Costner, interprete di John Dutton, che già nel primo ciclo di episodi aveva dimostrato di essersi calato perfettamente nella parte. Da segnalare che negli USA è in onda la terza stagione di Yellowstone, che sta avendo un ottimo riscontro di pubblico.

Perry Mason, stagione 1 (Sky Atlantic, 11 settembre 2020)

La Los Angeles del 1932 fa da sfondo ad una storia incentrata sulle origini di Perry Mason, raccontando la vita del noto avvocato nato dalla penna di Erle Stanley Gardner. L'omonimo protagonista sarà interpretato da Matthew Rhys. La miniserie, prodotta da HBO e Robert Downey Jr., si dividerà in otto capitoli e ci porterà a seguire le indagini di Perry Mason, coinvolto in un caso che si rivelerà insidioso e complicato. E mentre noi attendiamo con ansia questa prima stagione, è già stato confermato che il rinnovo della serie, anche se per il momento non possiamo fornirvi ulteriori dettagli.

I Know This Much Is True, stagione 1 (Sky Atlantic, 22 settembre 2020)

Diretta da Derek Cianfrance, questa miniserie è tratta dall'omonimo romanzo di Wally Lamb. Il protagonista Mark Ruffalo qui si sdoppia, interpretando i fratelli gemelli Dominick e Thomas Birdsey; il risultato è un trionfo recitativo che abbiamo già avuto modo di descrivervi nella nostra recensione di I Know This Much Is True. Prodotta da HBO, questa miniserie in sei episodi andrà in onda su Sky Atlantic, e ci farà vivere le vicende dei due fratelli, tra le difficoltà legate alla salute mentale di Thomas e gli ostacoli apparentemente insormontabili che Dominic dovrà affrontare per evitare il peggio.

Tutte le altre serie in uscita su Sky

Pronti a Tutto, stagione 1 (Nat Geo, 1 settembre 2020)

Creata da Elwood Reid e basata sul romanzo Barkskins di Annie Proulx, Pronti a Tutto è la nuova serie drama che ci porta a vivere lo sbarco dei colonialisti inglesi e francesi nel Nuovo Mondo, seguendo la storia di René Sel e Charles Duquet, due immigrati francesi. La trama andrà a toccare anche il conflitto tra Francia e Inghilterra e, nello specifico, il massacro nelle terre della Nuova Francia del 1690, che accrescerà l'astio tra i due popoli.



All American, Stagione 2 (Premium Stories, 1 settembre 2020)

La serie di April Blair, incentrata sulla vita del giocatore di football americano Spencer Paysinger, ripercorre le tappe fondamentali dell'atleta prima del professionismo. Questa seconda stagione sarà composta da sedici episodi e vedrà nuovamente Daniel Ezra nei panni di Spencer James.



Roswell New Mexico, Stagione 2 (Premium Stories, 3 settembre 2020)

Ideata da Carina Adly Mackenzie, la trama ruota attorno al legame tra Liz Ortecho (Jeanine Mason), e Max Evans (Nathan Parsons). Quest'ultimo è in realtà un alieno giunto sulla terra diversi anni prima sotto le sembianze di un adolescente. Gli eventi principali avranno luogo nella città di Roswell, che si rivelerà piena di insidie e segreti nascosti.



Riverdale, Stagione 4 (12-19) (Premium Stories, 9 settembre 2020)

Torna sui canali Premium Riverdale, con l'attesa seconda parte della quarta stagione. Il teen drama, basato sui personaggi degli Archie Comics, ha negli anni conquistato il favore del pubblico e gode ormai di una fanbase abbastanza solida. In questa stagione, i protagonisti frequentano l'ultimo anno di liceo, con nuovi misteri legati a delle videocassette misteriose spedite ad alcuni dei personaggi principali, tutti alla ricerca della verità.



The Sinner, Stagione 3 (Premium Crime, 9 settembre 2020)

La serie antologica prodotta da Jessica Biel con protagonista il detective Ambrose (Bill Pullman), arriva con qualche mese di ritardo a causa della pandemia, che ha fatto slittare il debutto in Italia inizialmente previsto per aprile. Come per ogni stagione, l'unica costante è Ambrose, che anche questa volta si troverà costretto ad affrontare un nuovo inquietante caso.



All Rise, Stagione 1 (Premium Stories, 11 settembre 2020)

Giudici, procuratori e avvocati difensori saranno i protagonisti di questo nuovo legal drama, che sarà incentrato sulla figura di Lola Carmichael (Simone Missick), da poco diventata giudice. Quest'ultima proverà a rendere giustizia alle vittime dei vari casi, cercando di fare la differenza in un sistema complesso e problematico come quello giudiziario.



Katy Keene, Stagione 1 (Premium Stories, 14 settembre 2020)

Spin-off di Riverdale ambientato cinque anni dopo gli eventi della serie principale Katy Keene è un musical incentrato su quattro artisti che cercano di farsi strada a Broadway. Tra i protagonisti, Katy Keene (interpretata da Lucy Hale), "It Girl" Pepper Smith ( Julia Chan), la cantautrice Josie McCoy (Ashleigh Murray), e infine l'esecutore Jorge Lopez (Jonny Beauchamp).



Petra, Stagione 1 (Sky Cinema/Sky Atlantic, 14 settembre 2020)

Prodotta da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm, e diretta da Maria Sole Tognazzi, Petra vede Paola Cortellesi nei panni della detective Petra Delicado, personaggio creato da Alicia Giménez-Bartlett. Petra dovrà risolvere un omicidio insieme al vice ispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi). Questo caso sarà il punto di partenza per un riscatto sia personale che professionale, dopo diversi problemi legati alla sua vita privata. Quattro episodi, che adatteranno altrettanti romanzi della saga (Morti di carta, Riti di morte, Giorno da cani, Messaggeri dell'oscurità), il tutto ambientato a Genova, per una serie che sembra avere tutte le carte in regola per distinguersi.



Candice Renoir, Stagione 8 (FOX Crime, 17 settembre 2020)

In quest'ottava stagione, Cécile Bois tornerà ad interpretare Candice Renoir, poliziotta madre di quattro figli, tornata in servizio dopo un'interruzione decennale. Col passare del tempo vedremo la protagonista vincere la diffidenza iniziale dei colleghi, riuscendo a risolvere casi complessi, che sicuramente non mancheranno in questa nuova stagione.



Sanditon, Stagione 1 (LaEffe, 18 settembre 2020)

Serie drama britannica creata da Andrew Davies, che prende spunto dall'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Ambientata nella prima metà dell'Ottocento, questa prima stagione racconta la storia di Charlotte Heywood, una giovane ragazza che esplora la località di Sanditon. Nel corso degli episodi, i rapporti tra i personaggi saranno sicuramente al centro della storia, che riserverà diverse sorprese. Purtroppo, Sanditon non è stata rinnovata per una seconda stagione e questa sarà quindi l'unica disponibile.



Shameless (versione doppiata), Stagione 10 (7-9) (Premium Stories, 21 settembre 2020)

Arrivano doppiati anche i pochi episodi mancanti della decima stagione di Shameless, dopo i problemi dovuti alla pandemia. I Gallagher tornano quindi ad intrattenere anche i fan poco avvezzi alla lingua inglese con una stagione che fa un salto temporale in avanti di ben sei mesi rispetto agli eventi narrati nel finale della precedente. Shameless, rinnovata per l'undicesima stagione, è inoltre la serie più longeva del network Showtime, a conferma del successo raggiunto.



The Last Kingdom Stagione 4 (Premium Action, 25 settembre 2020)

The Last Kingdom, basata sui romanzi di Bernard Cornweel, torna con questa quarta stagione per continuare a farci vivere i tradimenti e le alleanze nel Wessex alla fine del IX secolo d.C. Questa volta gli episodi saranno dieci ed è confermato il cast delle stagioni precedenti, con Alexander Dreymon nei panni di Uhtred, Emily Cox, Ian Hart, Arnas Fedaravicius, Timothy Innes, Elisa Butterworth, Mark Rowley, Millie Brady, Magnus Bruun e infine Jeppe Beck Laursen.