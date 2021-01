Sky: tutte le serie TV che vedremo a febbraio 2021

Se le serie Netflix di febbraio non vi hanno convinti, il mese prossimo potrete rifarvi con le novità riguardanti il palinsesto Sky. In questo senso, l'arrivo dell'attesissima Raised by Wolves catalizza inevitabilmente l'attenzione su di sé promettendo scintille. Anche il ritorno in TV di Bryan Cranston nella serie Your Honor, è sicuramente tra le new entry più interessanti, per un febbraio ricco di proposte di qualità che potranno soddisfare gli abbonati al servizio.



Raised by Wolves, Stagione 1 (Sky Atlantic, 8 febbraio 2021)

L'attesa serie TV creata da Aaron Guzikowski, prodotta da Ridley Scott (che dirige i primi due episodi), sta finalmente per approdare in Italia. A partire dall'8 febbraio verremo quindi catapultati nel ventiduesimo secolo, in una terra dilaniata dalle guerre e la speranza riposta in due androidi: Padre (Abubakar Salim) e Madre (Amanda Collin). I due cercheranno di colonizzare Kepler 22-b grazie agli embrioni che trasportano, ma la strada sembra essere in salita.

La colonizzazione infatti procede a rilento, mentre l'umanità rischia l'estinzione a causa della continua battaglia tra Atei Militanti, e Mitraici (gruppo di derivazione cristiana). Dopo la notizia del rinnovo di Raised by Wolves, l'attesa per i fan italiani è diventata ancora più pesante, per i mesi di ritardo con i quali giunge nel nostro Paese. La speranza è quindi che il risultato finale sia all'altezza, soprattutto considerando le premesse.



Hausen, Stagione 1 (Sky Atlantic, 20 febbraio 2021)

Prodotta da Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film, Hausen unisce elementi del genere horror e drammatico, con la vicenda principale che ci porta all'interno di un plesso residenziale infestato che si alimenta grazie alla sofferenza delle persone che lo abitano.

Diretta da Thomas Stuber, la serie vede questa prima stagione composta da otto episodi e ha come protagonisti Juri (Tristan Göbel) e suo padre Jaschek (Charly Hübner), da poco trasferitisi nel nuovo appartamento. Juri si renderà presto conto che l'abitazione non è un semplice edificio e dovrà cercare di convincere gli altri inquilini a combattere la presenza oscura che aleggia sulle loro teste, mentre il padre sembra ormai preda del male che soffoca il luogo.



Your Honor, Stagione 1 (Sky Atlantic, 24 febbraio 2021)

Bryan Cranston è Michael Desiato, protagonista di Your Honor nel ruolo di un giudice alle prese con una vicenda riguardante il figlio Adam (interpretato da Hunter Doohan), accusato di omissione di soccorso per un incidente stradale. L'accaduto scatena una serie di bugie e scelte rischiose, mettendo ancora più a rischio la posizione del protagonista, mentre la vicenda sembra prendere una brutta piega. Questa prima stagione è un adattamento della serie TV israeliana Kvodo, e promette una storia avvincente ricca di tensione, con Cranston che sarà sicuramente un valore aggiunto per la produzione.

Tutte le altre serie in arrivo su Sky a febbraio 2021

S.W.A.T. Stagione 3 (FOX, 4 febbraio 2021)

Daniel Hondo Harrelson gestisce un'unità tattica specializzata a Los Angeles, città nella quale è nato e cresciuto. Qui, il personaggio interpretato da Shemar Moore è chiamato a risolvere situazioni delicate con l'aiuto del suo team, per una terza stagione segnata dall'aggiunta di un'altra incognita che andrà ad aggiungersi alla vita del sergente: suo padre. Questi si è infatti trasferito da lui e vedremo come influirà sul prosieguo della serie. Nel cast, ritroviamo Stephanie Sigman, Alex Russell, Jay Harrington, Lina Esco, Kenny Johnson, Peter Onorati e Patrick St. Esprit.



The Resident, Stagione 4 (FOX, 10 febbraio 2021)

Creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, The Resident ritorna con la quarta stagione, grazie alla quale potremo tornare a rivivere gli intrecci e i colpi di scena che riguardano Chastain Park, ospedale di Atlanta. Qui, ritroveremo i protagonisti che ci hanno accompagnati nelle stagioni precedenti, ovvero: Conrad Hawkins (interpretato da Matt Czuchry), Nicolette Nevin (Emily VanCamp), Devon Pravesh (Manish Dayal), Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson), e Randolph Bell (Bruce Greenwood).



The Blacklist, Stagione 8 (FOX Crime, 12 febbraio 2021)

Ideata da Jon Bokenkamp, The Blacklist è una serie televisiva statunitense che vede come protagonisti Raymond "Red" Reddington (interpretato da James Spader) ed Elizabeth "Lizzie" Keen (Megan Boone). I due sono legati da un rapporto lavorativo alquanto particolare, visto che Raymond ha deciso di costituirsi all'FBI dopo un periodo da fuggitivo. Elizabeth è invece all'inizio della sua carriera nel Bureau e si troverà a collaborare con il noto criminale proprio su richiesta di quest'ultimo. L'ottava stagione di The Blacklist proseguirà quindi il percorso della serie, dopo i segreti svelati nella precedente tornata di episodi.



9-1-1, Stagione 4 (FOX, 16 febbraio 2021)

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear sono I creatori di 9-1-1, serie statunitense nella quale seguiamo poliziotti, paramedici e vigili del fuoco alle prese con situazioni al limite che mettono a repentaglio la vita stessa dei protagonisti. La storia riesce a intrecciare la sfera privata e quella lavorativa dei personaggi, legandole allo sviluppo parallelo della trama principale. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi e Rockmond Dunbar.



9-1-1: Lone Star, Stagione 2 (FOX, 16 febbraio 2021)

Lone Star, spinoff di 9-1-1, replica le stesse dinamiche che caratterizzano la serie principale, anche se in questo caso non siamo a Los Angeles, ma in Texas. Le vicende che vedremo susseguirsi nel corso dei vari episodi, ci portano a seguire le problematiche che riguardano la città di Austin, con una parte della storia che va a focalizzarsi sulle relazioni che si creano tra i vari personaggi, unendo in modo efficace il lavoro quotidiano e la vita privata di quest'ultimi. Fanno parte del cast: Rob Lowe, Ronen Rubinstein, Liv Tyler, Sierra McClain, Brian Michael Smith, Rafael Silva e Julian Works.



Chicago Med, Stagione 6 (Premium Stories, 17 febbraio 2021)

Lo spinoff di Chicago Fire vede la sua sesta stagione approdare anche in Italia, riportandoci a seguire le vicende di medici e infermieri del Chicago Medical Center. Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta,Torrey DeVitto, Brian Tee, S. Epatha Merkerson, Oliver Platt e Marlyne Barrett fanno parte del cast e li ritroveremo nuovamente nei rispettivi ruoli.



Chicago P.D. Stagione 8 (Premium Crime, 19 febbraio 2021)

Chicago P.D , altro spinoff sempre legato a Chicago Fire , giunge alla sua ottava stagione. In questo caso, è protagonista la polizia di Chicago, intenta a proteggere i cittadini cercando di risolvere gli spinosi casi che si presentano nel corso degli episodi. Tra gli attori principali, ritroveremo Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick John Flueger, e LaRoyce Hawkins.



Ncis: Los Angeles, Stagione 11 (FOX Crime, 22 febbraio 2021)

G. Callen (Chris O'Donnell) torna protagonista insieme al suo team nell'undicesima stagione di NCIS: Los Angeles, che si dimostra ancora solida nonostante i tanti episodi già andati in onda. Ad aiutare Callen ci saranno gli altri membri del gruppo: Samuel "Sam" Hanna (LL Cool J), Nate "Doc" Getz (Peter Cambor), Kensi Blye (Daniela Ruah), Henrietta "Hetty" Lange (Linda Hunt) e Eric Beal (Barrett Foa).



Chicago Fire, Stagione 9 (Premium Action, 25 febbraio 2021)

A completare il trittico incentrato su Chicago, non poteva mancare la serie principale con la sua nona stagione. Questa vede la trama principale focalizzata sui vigili del fuoco della città, presentandoli al pubblico nella loro quotidianità divisa tra sacrifici e impegni. Torneranno i principali protagonisti della serie, ovvero: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, e David Eigenberg.



Private Eyes, Stagione 4 (FOX, 26 febbraio 2021)

Ispirata al romanzo The Code di G.B Joyce, Private Eyes ritorna con la sua quarta stagione. La serie canadese, creata da Tim Kilby e Shelley Eriksen, ci porta a seguire Matt Shade (Jason Priestley), che dopo un passato come giocatore di hockey ora è parte di un'agenzia investigativa privata, insieme alla collega Angie Everett (Cindy Sampson). Assisteremo quindi alle indagini portate avanti dai due, per un titolo che in Canada gode di un riscontro molto positivo e che anche per questo continua la sua corsa in questo quarto capitolo.