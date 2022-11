Tantissime serie Netflix a dicembre 2022: c'è lo spin-off di The Witcher!

A dicembre Netflix sembra intenzionata a regalare un Natale coi fiocchi ai propri abbonati, visto che, come potrete intuire nel corso di questo articolo, sono in arrivo una marea di serie. Ovviamente, la quantità non sempre è un indicatore per decretare quale piattaforma sia la migliore, ma leggendo i titoli in arrivo, siamo certi che non rimarrete delusi.



Tra le novità, spicca in modo particolare l'atteso spin-off di The Witcher, intitolato The Witcher: Blood Origin, che ci porterà ben mille anni nel passato rispetto agli eventi della serie originale, offrendo un approfondimento imperdibile per ogni fan dello strigo. Quest'ultima serie, sarà accompagnata anche da alcuni ritorni di peso che approderanno nel catalogo, come ad esempio Rick and Morty, pronta a conquistare nuovamente la scena grazie ai suoi folli protagonisti. Per chi invece aveva apprezzato le atmosfere di Alice in Borderlands, sappiate che la seconda stagione è molto vicina, così come non è lontano l'arrivo della seconda parte de La Casa Di Carta: Corea, la quale promette nuovi esplosivi colpi di scena.



Rick and Morty, stagione 6 (1 dicembre 2022)

La serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon giunge alla sesta stagione, dopo cicli di episodi entusiasmanti e folli che hanno saputo conquistare un gran numero di fan. A conferma dell'ottimo stato di salute del progetto, nella recensione di Rick and Morty 5 sottolineavamo la capacità del titolo di preservare la freschezza e l'umorismo degli esordi, regalando gag geniali e due protagonisti ancora una volta sopra le righe, in grado di intrattenere e divertire.

Ovviamente, col progredire della storia, anche i personaggi principali stanno iniziando ad avere un proprio percorso, e se il nonsense è ancora parte integrante della vivace narrazione della serie, ciò non significa che non ci siano stati sviluppi importanti che hanno preparato il terreno per questa attesissima nuova season, la quale dovrà dimostrare che Rick and Morty ha ancora molto da dire.



La Casa Di Carta: Corea, stagione 1 - Parte 2 (9 dicembre 2022)

L'unificazione delle due coree fa da apripista all'affascinante setting de La Casa Di Carta: Corea, che prendendo ispirazione dal titolo originale di Álex Pina, ci riporta a seguire rapine, scene d'azione e tanti colpi di scena. Come scrivevamo nella nostra anteprima de La Casa Di Carta: Corea, la prima parte di questa season, pur sapendo intrattenere, si era rivelata fin troppo derivativa rispetto alla serie madre, e la storia, di conseguenza, risultava piuttosto prevedibile.

Questa seconda parte ha dunque il compito di cambiare quanto prima la sensazione di déjà vu che aleggia sulla serie, sperando che gli autori abbiano in serbo qualche svolta inaspettata. Come avrete capito, gli episodi in arrivo saranno fondamentali per capire la strada intrapresa da La Casa Di Carta: Corea, e la nostra speranza è che il titolo possa riuscire finalmente a smarcarsi da quanto già visto nella controparte spagnola.



Alice In Borderland, stagione 2 (22 dicembre 2022)

Nella recensione di Alice In Borderland esprimevamo alcuni dubbi sulla buona riuscita del progetto, poiché nonostante le premesse interessanti, i personaggi principali risultavano eccessivamente stereotipati, e parte di una storia limitata da numerose forzature narrative.

Nonostante questo, il successo di pubblico ha portato alla nascita di questa seconda season, la quale dovrà limare i difetti del passato, sfruttando finalmente in modo convincente le basi poste dal capitolo precedente. La serie basata sul manga di Haro Aso si prepara dunque per farci vivere nuove sfide mortali nelle quali la vita dei protagonisti sarà messa in grave pericolo, mentre le questioni lasciate in sospeso dal cliffhanger della stagione precedente troveranno finalmente una risposta.



The Witcher: Blood Origin, stagione 1 (25 dicembre 2022)

La saga di The Witcher, dopo lo strepitoso successo dei videogiochi tratti dai romanzi di Sapkowski, è riuscita a replicare il suo successo anche in ambito televisivo, grazie ad una serie che, come scrivevamo nella recensione di The Witcher 2, ci aveva convinti sotto diversi aspetti. Nonostante questo, i fan della controparte cartacea e videoludica spesso si sono divisi su quanto fatto da Netflix, e chissà se anche l'arrivo di The Witcher: Blood Origin finirà per dividere il pubblico.

Questo spin-off sarà ambientato ben 1200 anni prima della serie originale e ripercorrerà gli eventi che portarono alla nascita del primo Witcher, per una miniserie che in totale sarà composta da quattro puntate. Per quanto riguarda gli interpreti principali, Michelle Yeoh vestirà i panni di Scian, leader di una tribù di elfi guerrieri, mentre Sophia Brown interpreterà Éile, e Laurence O'Fuarain sarà Fjall. Infine, da segnalare che Blood Origin è prodotta dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich insieme a Declan De Barra, e il tutto sarà supervisionato da Andrzej Sapkowski, autore dei romanzi.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a dicembre 2022

Strada Senza Uscita, stagione 1 (1 dicembre 2022)

L'auto di un rapinatore viene scambiata da alcune persone per la loro, e quando l'uomo si accorge dell'assenza della sua macchina, inizia una ricerca disperata per riprendersi ciò che ha perduto. Questo perché il mezzo in questione, all'interno del bagagliaio, contiene il bottino del rapinatore, e quest'ultimo farà di tutto per riaverlo indietro.



L'estate in cui Imparammo a Volare, stagione 2 - Parte 1 (2 dicembre 2022)

La rottura dell'amicizia che aveva legato Tully e Kate per oltre trent'anni sarà una delle tematiche principale di questa seconda season, nella quale le due dovranno anche affrontare diversi problemi personali. Entrambe verranno infatti messe a dura prova da alcuni importanti eventi che le vedono coinvolte, per una serie che pur prendendo spunto dai romanzi di Kristin Hannah, sta seguendo una propria strada lontana dalla controparte cartacea, e chissà se anche in questo caso gli showrunner vorranno confermare questa scelta.



Hot Skull, stagione 1 (2 dicembre 2022)

Serie turca che vede protagonista Murat Siyavus, un linguista dotato di una particolare immunità rispetto all'epidemia che sta colpendo il paese. Infatti, una pericolosa malattia trasmessa attraverso la comunicazione verbale colpisce le persone, e l'uomo, unico a non subirne gli effetti, diventa un bersaglio per la tirannica istituzione che governa il paese. Murat sarà quindi costretto a fuggire per le strade di Istanbul, mentre la misteriosa malattia sembra condurre alla follia il resto del mondo.



Odio Il Natale, stagione 1 (7 dicembre 2022)

Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, ha una missione di non semplice soluzione: trovare un fidanzato da presentare ai genitori per Natale. Il countdown per il pranzo in famiglia è già partito da tempo, e Gianna, tra appuntamenti al buio ed incontri poco convincenti, cercherà in ogni modo di trovare finalmente qualcuno di cui potersi fidare, così da rispondere alla fatidica domanda che gli viene rivolta ogni anno: "E il fidanzatino?".



Smiley, stagione 1 (7 dicembre 2022)

Dopo l'ennesima delusione amorosa, Alex si sfoga mandando un vocale all'amico dove esprime la sua frustrazione. Bruno casualmente ascolta il messaggio, e i due finiranno per incontrarsi, iniziando una relazione che li porterà a raggiungere l'agognata felicità.



La Flor Mas Bella, stagione 1 (7 dicembre 2022)

Prendendo ispirazione dal periodo dell'adolescenza vissuto da Michelle Rodri?guez, La Flor Mas Bella vede Esmeralda Soto nei panni di Michelle, una ragazza pronta a vivere le sue prime importanti esperienze da teenager, in un racconto di formazione ricco di emozionanti intrecci.



Cat - Infiltrati, stagione 1 (9 dicembre 2022)

Un ex informatore della polizia viene incaricato di una missione alquanto pericolosa che lo porterà ad infiltrarsi in un importante gruppo di trafficanti di droga. Questo, purtroppo, è però solo l'inizio, poiché l'uomo scoprirà che il suo stesso passato è legato alla nuova missione, mettendolo in serio pericolo.



How To Ruin Christmas, stagione 3 (9 dicembre 2022)

La comedy sudafricana di Rethabile Ramaphakela ci porta nuovamente a seguire Tumi, donna dall'animo ribelle che spesso finisce per combinare disastri. Dopo il matrimonio della sorella e le disavventure delle stagioni precedenti, Tumi rischia di cacciarsi nuovamente nei guai, anche se il momento di fare i conti con se stessa è sempre più vicino.



Behind Every Star, stagione 1 (13 dicembre 2022)

Una società di talent management cerca di soddisfare i propri clienti, ma dimostrarsi all'altezza del compito non sarà cosa da poco. Behind Every Star sarà incentrata sia sui rapporti tra colleghi di lavoro, che sulle dinamiche che si creeranno al di fuori dell'azienda, per un k-drama adatto ad ogni appassionato del genere.



Le Regine del Glitter, stagione 1 (14 dicembre 2022)

Siamo a Sopot, nella Polonia del 1976, dove tre donne cercano di districarsi tra una situazione sociale difficile, ed una vita privata piena di ostacoli. Indipendenza e libertà saranno i loro obiettivi principali, ma la strada è ancora in salita, e le difficoltà da superare non saranno poche.



Don Matteo (14 dicembre 2022)

Una delle serie italiane di più grande successo fa il suo ingresso nel catalogo Netflix, dove tutti coloro che sono interessati al personaggio potranno seguire le vicende del parroco Matteo Bondini, interpretato da Terence Hill. Quest'ultimo tende spesso a "sconfinare" per cercare di risolvere i casi più spinosi della zona, e anche se non tutti gradiscono la sua generosità, Don Matteo continua a fare del suo meglio per aiutare in ogni modo la comunità, per un racconto che sa divertire e coinvolgere.



The Sinner, stagione 4 (15 dicembre 2022)

Serie antologica basata sull'omonimo romanzo di Petra Hammesfahr, The Sinner ha come protagonista Harry Ambrose (interpretato da Bill Pullman), un detective intento a risolvere diversi casi complessi che ogni stagione sono caratterizzati da tematiche e criminali diversi. Nella quarta season, Harry è ormai in pensione, ma quella che sembra una tranquilla vacanza si trasforma in un incubo, e l'uomo dovrà indagare su cosa è realmente successo.



Murderville: Chi Ha Ucciso Babbo Natale?, Speciale (15 dicembre 2022)

Nella recensione di Murderville esprimevamo i nostri dubbi riguardo il format scelto dagli autori, poiché la volontà di far improvvisare gli attori nel corso degli episodi si portava dietro pregi e difetti, e soprattutto impediva la creazione di una narrazione realmente convincente. Dando uno sguardo a ciò che più aveva funzionato, la prova di Will Arnett nel ruolo di detective era sicuramente riuscita, e chissà se in questo speciale sarà nuovamente lui a dominare la scena.



The Recruit, stagione 1 (16 dicembre 2022)

Un avvocato da poco entrato a far parte della CIA, si trova a dover fronteggiare da subito una grave minaccia, poiché sembra che sia in atto una fuga di dati ad opera di un'ex risorsa. Riuscirà l'uomo a dimostrarsi all'altezza di un compito così difficile anche a dispetto della sua inesperienza?



Julestorm - La Tempesta Di Natale, stagione 1 (16 dicembre 2022)

Un peggioramento improvviso delle condizioni climatiche blocca in aeroporto diverse persone che erano pronte a trascorrere il Natale insieme ai loro familiari. Una volta compreso che difficilmente riusciranno ad uscire in tempi brevi, i presenti cercano di passare lo stesso un Natale il più possibile felice, stringendo rapporti che dureranno nel tempo, e comprendendo il vero significato di questa festività.



Far From Home, stagione 1 (16 dicembre 2022)

Un giovane ragazzo abituato a vivere ai limiti della povertà riceve una prestigiosa borsa di studio per un college esclusivo, e capisce che questa sarà un'occasione unica per il suo futuro. Il lusso e l'eleganza che contraddistinguono la nuova scuola colpiscono il giovane, il quale è deciso a mettercela tutta per cambiare la sua vita.



Emily In Paris, stagione 3 (21 dicembre 2022)

I dubbi e le perplessità che la prima stagione di Emily in Paris ci aveva lasciato, vennero poi confermati anche nella season successiva, come scrivevamo nella recensione di Emily in Paris 2. Tra triangoli amorosi e sfide lavorative, la serie continua a seguire una strada ben precisa, ma dai nuovi episodi ci aspettiamo senza dubbio qualcosa in più. Lily Collins, Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Kate Walsh e le new entry Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard sono parte del cast di questo terzo ciclo di episodi, nella speranza che la storia possa continaure ad intrattenere, offrendo anche qualche emozione in più.



Docuserie, documentari e show televisivi

Le Masque (1 dicembre 2022)

Documentario incentrato su un truffatore che, attraverso un elaborato piano, è riuscito a sottrarre milioni all'alta borghesia francese, per un colpo che scosse un'intera nazione.



Sr. (2 dicembre 2022)

Il tributo di Robert Downey Jr. al padre regista, per un titolo che esplora la carriera e la vita di un uomo che per il noto attore è stato di fondamentale ispirazione.



My Unorthodox Life, stagione 2 (2 dicembre 2022)

Julia Haart, punto di riferimento per il settore della moda, si racconta in questa serie, tra il lavoro e la vita di tutti i giorni legata alla comunità ortodossa ebraica di cui fa parte.



Supermodel Me: Revolution, stagione 1 (2 dicembre 2022)

Dodici aspiranti modelle asiatiche competono per entrare nel mondo della moda, in una sfida che non ammette errori.



Sebastian Maniscalco: Is It Me? (6 dicembre 2022)

Speciale del comico Sebastian Maniscalco, che riflette su alcuni bizzarri comportamenti delle persone e sull'etichetta del ristorante della moglie, tra gag e tante risate.



Too Hot To Handle, stagione 4 (7 dicembre 2022)

Lo show televisivo Too Hot To Handle, incentrato su alcuni single intenti a conoscersi meglio senza potersi sfiorare, arriva alla sua quarta stagione, dopo una serie di episodi che hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico.



Alla Luce Del Sole: Il Caso Narvarte (8 dicembre 2022)

Le indagini legate all'omicidio di 5 persone nel quartiere di Navarte a città del Messico vengono qui messe a nudo e analizzate, per un delitto che sconvolse il paese.



Raghu, Il Piccolo Elefante (8 dicembre 2022)

Nella zona meridionale dell'India una coppia cerca di prendersi cura di un elefante rimasto orfano, per un racconto toccante e singolare.



Dream Home Makeover: La Casa Ideale, stagione 4 (9 dicembre 2022)

Shea e Syd McGee tornano nella quarta season di Dream Home Makeover, e tra richieste particolari e camere su misura, i due dovranno cercare di trovare la casa dei sogni adatta ai loro clienti.



Last Chance U: Basketball, stagione 2 (13 dicembre 2022)

L'East Los Angeles College ospita alcuni giovani talenti del basket, e seguiremo il loro motivato coach intento a farli rendere al massimo per sfruttarne tutto il potenziale, in una serie consigliata a tutti gli appassionati di questo sport.



L'inferno Dei Single, stagione 2 (13 dicembre 2022)

Reality coreano dove alcuni single si incontrano in un'isola deserta per cercare la propria anima gemella lontani dal caos quotidiano.



Tom Papa: What A Day! (13 dicembre 2022)

Tom Papa racconta parte della sua vita, parlando di come la vita sentimentale cambi dopo il matrimonio, e spiegando perché se è colpa di qualcuno per una qualsiasi cosa accaduta, l'uomo è sicuramente il responsabile.



Kangaroo Valley - La Valle Dei Canguri (14 dicembre 2022)

Un viaggio nella meravigliosa Australia, dove impareremo a conoscere un giovane cucciolo di canguro pronto ad affrontare la vita in mezzo ai suoi simili.



Il Vulcano: In Fuga Da Whakaari (16 dicembre 2022)

L'eruzione di un vulcano in Nuova Zelanda provoca conseguenze catastrofiche per le persone del posto, in un evento che rivive in questo documentario.



Summer Job, stagione 1 (16 dicembre 2022)

Dieci giovani italiani della generazione Z hanno la possibilità di vincere un premio in denaro vivendo una vacanza da sogno in una ricca villa, ma per raggiungere il traguardo dovranno lavorare sodo trovandosi una vera occupazione.



Cook At All Costs, stagione 1 (16 dicembre 2022)

Alcuni chef si sfidano, puntando su ingredienti che potrebbero decretare la loro vittoria, in una competizione tutta da gustare.



Chelsea Handler: Revolution (27 dicembre 2022)

Stand-up comedy nella quale Chelsea Handler sfogherà tutta la sua frustrazione per alcune disavventure che l'hanno colpita, ponendo diverse riflessioni sulla condizione della donna nella società moderna.