Il dopo True Detective di Sky e NOW: quali serie guardare a marzo

Dopo avervi parlato delle serie Netflix di marzo 2024, ora andremo ad analizzare le novità Sky e NOW, che tra titoli internazionali ed italiani cercherà di tenere il passo delle altre piattaforme streaming. In particolare, in primo piano troviamo The Regime, la quale non solo vanterà un cast di livello, ma presenterà anche una storia caratterizzata da ottime premesse. Per quanto riguarda invece le produzioni italiane, la novità più importante è rappresentata dal ritorno di Call My Agent Italia, che dopo una prima stagione abbastanza convincente, ora proverà a replicare il successo ottenuto. Infine, anche se parliamo di un titolo già uscito qualche anno fa, Detective Cormoran Strike è senza dubbio una serie da tenere d'occhio, soprattutto considerando che è tratta da una serie di romanzi scritti da J.K. Rowling.



The Regime, stagione 1 (Sky Atlantic, 4 marzo 2024)

Nuova serie HBO nella quale seguiamo Kate Winslet nei panni di una cancelliera autoritaria di un paese europeo, in un racconto che sembra mescolare tratti tipici dei political drama distopici, all'umorismo delle dark comedy, nella speranza che tutti questi elementi trovino una centratura convincente.

Da quanto trapelato, la cancelliera protagonista sarà affiancata dallo scontroso soldato interpretato da Matthias Schoenaerts, e la vedremo in azione mentre tenta di sfidare apertamente le altre superpotenze mondiali. Will Tracy è sceneggiatore e showrunner del titolo, mentre la regia è affidata a Stephen Frears e Jessica Hobbs. Passando al cast, oltre agli attori citati in precedenza sono presenti Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant.



Detective Cormoran Strike, stagione 1 (Sky Atlantic, 8 marzo 2024)

Basata sui romanzi polizieschi scritti da J.K. Rowling (che utilizzò uno pseudonimo), Detective Cormoran Strike ruota attorno a un veterano di guerra diventato investigatore privato.

Quest'ultimo, interpretato da Tom Burke, viene aiutato dalla socia Robin Ellacott (interpretata da Holliday Grainger), e cerca di dare una mano alla polizia nel risolvere alcuni complicati casi, per una serie che attualmente vanta ben 5 stagioni, e che ora arriverà su Sky con la sua prima season.



Call My Agent Italia, stagione 2 (Sky Serie, 22 marzo 2024)

Remake italiano del titolo francese Dix pour cent: Call My Agent, la prima season di questo adattamento aveva visto la partecipazione di diverse celebrità, riuscendo a divertire in più occasioni. Come scrivevamo anche nella recensione di Call My Agent Italia, approcciava il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano in modo ironico e leggero, centrando dunque quello che era il suo obiettivo.

Questa nuova stagione, oltre a ritrovare tra gli interpreti gran parte dei partecipanti dell'edizione precedente, ora abbraccerà anche altri volti noti italiani, come Sabrina Impacciatore, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Davide Devenuto ed Elodie. Ovviamente, possiamo aspettarci che anche i nuovi episodi cerchino di far luce sullo showbusiness italiano in chiave ironica, dando largo spazio anche ai rapporti che regnano tra i vari protagonisti.



Le altre serie Sky e NOW di marzo 2024

Broad City, stagione 1 (Comedy Central, 4 marzo 2024)

Basata sulla web serie omonima, Broad City trae ispirazione dalla reale amicizia tra Ilana Glazer e Abbi Jacobson, le quali sono anche le creatrici e protagoniste del titolo. In particolare, la storia segue le due poco più che ventenni nella loro quotidianità a New York, lasciando anche spazio a diversi siparietti divertenti che rendono la serie capace di intrattenere e strappare più di un sorriso.



Reno 911!, stagione 6 (Comedy Central, 5 marzo 2024)

Creata da Robert Ben Garant, Thomas Lennon e Kerri Kenney-Silver, Reno 911! è un mockumentary sulle forze di polizia statunitensi, e nel corso dei vari episodi i protagonisti sono attori comici che in alcuni casi si affidano completamente all'improvvisazione, pur seguendo una trama già sceneggiata in precedenza.



Vera, stagione 11 (Sky Investigation, 14 marzo 2024)

Le indagini di Vera Stanhope (Brenda Blethyn) saranno nuovamente al centro di questa serie, nel corso della quale la nostra protagonista è sempre riuscita a risolvere casi difficili che sembravano senza soluzione. Anche nella nuova season possiamo aspettarci crimini e imprevisti di ogni tipo, che Vera tenterà di risolvere in ogni modo.



NCIS: Hawai'i, stagione 2 (Sky Investigation, 18 marzo 2024)

Creata da Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack, NCIS: Hawai'i segue una squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale statunitense, tra problematiche interne, e problemi di sicurezza nazionale che richiedono il loro intervento diretto.



Candice Renoir, stagione 10 (Sky Investigation, 19 marzo 2024)

Madre di quattro figli, e decisa a riprendersi il ruolo di poliziotta dopo ben 10 anni, Candice Renoir (interpretata da Cécile Bois), nonostante un ambientamento che non era iniziato nel migliore dei modi, col tempo è stata capace di conquistarsi la fiducia dell'intero dipartimento, e ora è pronta per affrontare nuove sfide e crimini irrisolti, in una serie francese ideata da Solen Roy-Pagenault, Robin Barataud e Brigitte Peskine.



L'amore e la vita - Call The Midwife, stagione 11 (Sky Serie, 23 marzo 2024)

L'East End londinese nel quale è ambientato Call The Midwife tornerà sui nostri schermi il prossimo mese, dando la possibilità agli abbonati di continuare a seguire le protagoniste ad un solo mese di distanza dal rilascio in Italia della season precedente. La serie di Heidi Thomas, basata sul libro Chiamate la levatrice, ha la capacità di raccontare in ogni episodio un pezzo di vita diverso nel quale vengono inquadrati nuove storie e personaggi, e anche in questa undicesima stagione assisteremo all'incredibile apporto che le protagoniste offrono alla loro comunità, tra storie ricche di emozioni e tematiche importanti.