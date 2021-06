Tutte le serie in arrivo su Disney+ a luglio 2021

Ormai da mesi Disney ci ha abituati a serie di ogni genere, soprattutto grazie all'arrivo di Star. La piattaforma sembra pronta a soddisfare ogni tipologia di spettatore e luglio non fa che confermare questa sensazione. Tra le new entry, a nostro avviso le più rilevanti sono Marvel Studios Legends - What If...?, la serie animata di Monsters & CO. e, nel caso abbiate anche dei piccoli in casa, Spidey And His Amazing Friends. Rispetto al mese precedente è indubbio che questa volta le serie animate dominino la scena, ma non per forza questo è un male.



Monsters & Co. - Lavori In Corso!, Stagione 1 (2 luglio 2021)

Dopo il grande successo dei film di Monsters & CO., una nuova serie animata sta per sbarcare su Disney+, e grazie a quest'ultima potremo rivivere le magiche atmosfere dei lungometraggi. Questa volta la storia sarà ambientata a sei mesi di distanza dal finale del primo film, e vedrà protagonista Tylor Tuskmon, giovane meccanico che ancora crede che siano le grida a genererare energia e non le risate.

I suoi idoli Mike e Sulley compariranno sicuramente nel corso degli episodi, come mostrato anche nel trailer di Monsters at Work, mentre Tylor si troverà costretto a rivedere il suo punto di vista in una realtà ormai definitivamente cambiata.



Marvel Studios Legends - What If...? , Stagione 1 (30 luglio 2021)

Basata sugli omonimi fumetti Marvel, What if è una serie animata che ci porta a seguire universi paralleli dove le cose non sono andate nella stessa direzione intrapresa dall'attuale MCU, proponendo scenari nei quali gli eroi saranno chiamati a reagire con forza per evitare il peggio.

Creata da A.C. Bradley, la prima season di What If sarà composta da 10 episodi, e farà parte della quarta fase del MCU. Stando alle parole della produttrice su What If...?, dovremo prepararci a vedere sovvertiti alcuni ruoli, in un mondo parallelo letteralmente sottosopra. Infine, importante anche la conferma di una seconda stagione già in sviluppo, che fa capire quanto Disney punti sul titolo.



Spidey and his Amazing Friends, Stagione 1 (16 luglio 2021)

Gwen Stacy, Miles Morales, Black Panther, Hulk, Ms. Marvel e tanti altri saranno al fianco del mitico Spider-Man in questa nuova serie animata firmata Disney Junior. Se il numero di personaggi coinvolti sul fronte degli eroi è importante, anche per quanto riguarda i villain sembra che in casa Marvel/Deisney non si siano risparmiati, mettendo in campo Rhino, Doc Ock, Green Goblin e tutti i nemici più iconici dell'universo di Spider-Man. Pur essendo pensata per i più piccoli, Spidey And His Amazing Friends potrebbe rivelarsi interessante per tutte le fasce d'età.

Tutte le altre serie in arrivo su Disney+ e Star a luglio

Breeders - Genitori Al Limite, Stagione 1 (2 luglio 2021)

Comedy creata da Martin Freeman, Chris Addison e Simon Blackwell che ha come protagonisti due genitori in difficoltà. La vicenda principale prende spunto dalla vita dello stesso Freeman (uno degli showrunner), il quale è anche nei panni di uno dei protagonisti, il padre Paul; mentre la madre Ally è interpretata da Daisy Haggard.



Son Of Zorn, Stagione 1 (2 luglio 2021)

Un personaggio dei cartoni si trova costretto a cercare nel nostro mondo il figlio e la moglie scomparsi, e dovrà affrontare mille ostacoli. Questa sitcom fece il suo debutto nel 2017, e quella che sarà resa disponibile è la prima e ultima season.



Hip Hop Uncovered, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Partendo dalle strade americane nelle quali è nato il movimento Hip Hop, questa serie racconta l'evoluzione di quello che è a tutti gli effetti un simbolo di lotta e sopravvivenza, che trova nella musica il suo habitat naturale.



9-1-1, Stagioni 3-4 (9 luglio 2021)

La serie di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear arricchirà il catalogo Disney grazie all'arrivo delle stagioni 3 e 4. Come i fan sapranno, nel corso degli episodi eventi imprevisti e castrofi naturali si alternano alla vita di vigili, paramedici e agenti di Los Angeles. Infatti, il cuore della serie risede proprio nello sviluppo delle relazione tra i vari personaggi, divisi tra carriera e vita privata.



Grey's Anatomy, Stagione 17 (9 luglio 2021)

Anche Disney si prepara ad accogliere l'ultima complicata stagione di Grey's Anatomy, condizionata dal COVID sia nelle riprese, sia a livello narrativo. Infatti, questa tornata di episodi si è concentrata proprio sul virus, mostrandoci l'ospedale e i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere alle prese con una minaccia reale, rendendo il racconto ancora più coinvolgente e credibile.



Race To The Center Of The Earth, Stagione 1 (9 luglio 2021)

Competizione che vede quattro gruppi di avventurieri partire da diverse parti del mondo per raggiungere il loro obiettivo in mezzo all'oceano, dove un succoso premio attende di essere conquistato dai vincitori. Si dimostreranno all'altezza del compito?



Turner E Il Casinaro, Stagione 1 (16 luglio 2021)

Basata sull'omonimo film con Tom Hanks, Turner e il casinaro ci porta a seguire le indagini condotte dall'US marshall Scott Turner, accompagnato dal suo fidato partner: il cane Hooch. La serie sembra quindi che seguirà le orme del film dal quale trae ispirazione e, per quanto riguarda il cast, vedrà Josh Peck nei panni del protagonista Scott. Tra gli interpreti principali, saranno presenti anche: Anthony Ruivivar, Brandon Jay McLaren, Jeremy Maguire e Becca Tobin.



I Segreti Delle Attrazioni Disney, Stagione 1 (16 luglio 2021)

Filmati inediti e fotografie d'archivio saranno al centro di questa docuserie incentrata sui parchi Disney. Le prime idee, le evoluzioni e i segreti dietro le più grandi attrazioni di Disneyland verranno svelati nel corso di questa prima interessante season, che non potrà non farvi venire voglia di visitarle.



Station 19, Stagioni 3-4 (16 luglio 2021)

La serie spinoff di Greys Anatomy creata da Stacy McKee ritorna a disposizione degli abbonati accompagnata dalla terza e quarta stagione. I vigili del fuoco di Seattle sono i protagonisti della storia, tra atti coraggiosi e i problemi legati alla vita di tutti i giorni.



War of The Worlds, Stagione 1 (16 luglio 2021)

L'adattamento dell'omonimo romanzo di H.G. Wells uscito lo scorso anno non ha purtroppo rispettato le aspettative, fallendo nel ricreare quell'atmosfera che un caposaldo del genere rappresenta. Ci sono alcuni spunti interessanti e momenti di tensione, ma tra problemi di budget e una storia che stenta a decollare War of the Worlds non è riuscita a convincere appieno. Se siete fan dell'opera originale potrete dargli un'occasione, tenendo comunque a mente i difetti.



The Chi, Stagioni 1-3 (16 luglio 2021)

Lena Waithe, creatrice di The Chi, racconta la vita nel South Side di Chicago, dove la comunità resta sconvolta da una catena di eventi imprevisti. Tra i protagonisti, troviamo Emmett (Jacob Latimore), Brandon (Jason Mitchell), Ronnie (Ntare Guma Mbaho Mwine) e Kevin (Alex Hibbert), che vedranno le loro vite intrecciarsi proprio dopo questi avvenimenti.



Cip E Ciop: Al Parco, Stagione 1 (23 luglio 2021)

Tre storie di sette minuti che avranno come protagonisti gli iconici Cip e Ciop, intenti a godersi la loro vita in un parco cittadino. Un luogo nel quale il duo si troverà davanti a nuove avventure ed esperienze, che faranno sicuramente divertire i più piccoli.



Studi Walt Disney Animation: Corti Sperimentali - Corto Circuito, Stagione 2 (30 luglio 2021)

Serie di cortometraggi d'animazione proposti dai vari dipendenti che, in caso di selezione, si occupano della narrativa e dello stile visivo. Un'idea che trae ispirazione dal progetto SparkShorts di Pixar, simile sotto molti punti di vista. Dopo una prima season convincente, gli appassionati potranno tornare ad apprezzare un titolo che promuove tanto il talento quanto le buone idee.



Turning The Tables, Stagione 1 (30 luglio 2021)

Alcune delle donne più celebri di Hollywood raccontano la loro vita e le loro carriere, tra sacrifici e grandi successi. A condurre lo show troveremo Robin Roberts, che ascolterà le varie star, pronte ad aprirsi andando a svelare anche i momenti difficili che hanno dovuto affrontare.



A Teacher - Una Storia Sbagliata, Stagione 1 (30 luglio 2021)

Miniserie televisiva drammatica creata da Hannah Fidell che segue le orme del film omonimo del 2013. Al centro della storia troviamo la relazione tra l'insegnate d'inglese Claire Wilson (Kate Mara) ed il diciassettenne Eric Walker (Nick Robinson). L'amore tra i due crea una relazione importante, anche se le conseguenze per entrambi saranno gravi.



Body Of Proof, Stagioni 1-3 (30 luglio 2021)

Tra medical drama e poliziesco procedurale, Body of Proof torna completa di tutte e tre le stagioni insieme alla sua incredibile storia, per catturare gli abbonati Disney. La protagonista del racconto è Megan Hunt (Dana Delany), neurochirurga che in seguito ad un incidente che le danneggia le mani si trova costretta a diventare un medico legale, abbandonando la sua professione precedente. Un racconto dalle ottime premesse che nel tempo ha raccolto pareri contrastanti, e che ora potrete giudicare voi stessi.



L'uomo Di Casa, Stagioni 1-8 (30 luglio 2021)

Ideata da Jack Burditt, L'uomo Di Casa ci porta a conoscere Mike Baxter, padre di famiglia vecchia scuola, pronto ad educare il nipote per farlo diventare un "vero uomo". La serie arriverà sulla piattaforma accompagnata da tutte e 8 le stagioni e potrete quindi guardarla dall'inizio alla fine.