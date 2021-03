Tutte le serie Netflix di aprile 2021

Il mese che sta per concludersi è stato caratterizzato da alcune piacevoli sorprese, in particolare per quanto riguarda i più piccoli. Infatti, come abbiamo scritto nella nostra recensione di Waffles + Mochi, la serie è stata una sorpresa sotto diversi aspetti, centrando in pieno il bersaglio e proponendo un prodotto di qualità importante per il target di riferimento. Per quanto riguarda aprile, i toni si fanno invece più cupi, considerando l'atteso arrivo della prima stagione di Tenebre e Ossa e dell'italiana Zero. Ci sarà anche spazio per alcuni momenti di leggerezza grazie a Papà non mettermi in imbarazzo, che vanta la presenza di Jamie Foxx nelle vesti del protagonista. Ovviamente le novità non si esauriscono qui ed eccovi, quindi, tutte le uscite Netflix del prossimo aprile.



Papà non mettermi in imbarazzo, Stagione 1 (14 aprile 2021)

Jamie Foxx è la star protagonista di questa nuova comedy ispirata al rapporto tra padre e figlia. Vedremo quindi Brian Dixon (Jamie Foxx), imprenditore e padre single, alle prese con la figlia Sasha (Kyla-Drew) che vuole entrare a far parte della sua vita dopo essere stata cresciuta dalla madre. In seguito alla decisione presa dalla ragazza, la vita di Brian cambia radicalmente e l'imprenditore cercherà di adattarsi al suo nuovo ruolo il più in fretta possibile, anche grazie ai consigli del padre e della sorella.

A causa dell'inesperienza del nostro protagonista, si creeranno situazioni irriverenti che siamo sicuri vi strapperanno più di un sorriso, in un'atmosfera che si preannuncia tanto piacevole quanto divertente. Da sottolineare che per Jamie Foxx questo è un ritorno al passato, visto che la sua incredibile carriera è partita proprio dal piccolo schermo nei primi anni '90.



Zero, Stagione 1 (21 aprile 2021)

Serie italiana diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin, incentrata su un giovane ragazzo della periferia milanese che, suo malgrado, dovrà sfruttare il suo potere, l'invisibilità, per salvare la zona da una decadenza apparentemente irreversibile. Nello specifico, andremo nelle strade del quartiere Barrio, dove il timido Zero (interpretato da Giuseppe Dave Seke) dovrà cercare di proteggere le persone del posto aiutato da Sharif (Haroun Fall), Inno (Madior Fall), Momo (Richard Dylan Magon) e Sara (Daniela Scattolin).

Questo, dopo una vita nella quale la sua condizione di invisibilità era metaforicamente già presente ben prima del suo potere, a causa di una timidezza che ora dovrà imparare a fronteggiare per superare la minaccia in arrivo. Per quanto riguarda la colonna sonora, saranno presenti artisti italiani e internazionali, tra i quali sappiamo figurerà Marracash.



Tenebre e Ossa, Stagione 1 (23 aprile 2021)

Ideata da Eric Heisserer e tratta dai romanzi di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa ci porta in un mondo tanto affascinante quanto inquietante, diviso da una barriera oscura dietro la quale dimorano creature terrificanti che si nutrono di carne umana, in una distesa intrisa di terrore e malignità. Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li) sarà la protagonista del racconto e, forse, anche l'unica speranza per poter portare la luce nell'oscurità, grazie ad un potere immenso che neanche lei sapeva di possedere.

Una luce dirompente che emergerà dopo un attacco al suo regno, che porterà con sé conseguenze importanti per la nostra eroina, la quale si troverà a dover fronteggiare i dubbi e l'invidia di alcuni membri dell'élite di maghi della zona. Questa prima stagione dovrebbe attingere dalle storie raccontate dai romanzi Tenebre e Ossa e Sei di Corvi, e ci porterà a seguire un'avventura che speriamo possa dimostrarsi all'altezza delle aspettative.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix ad aprile 2021

Il sapore delle margherite, Stagione 2 (2 aprile 2021)

L'agente della guardia civile Rosa Vargas (interpretata da Maria Mera) dovrà fare del suo meglio per rintracciare un'adolescente scomparsa in Galizia. L'indagine riserverà però delle sorprese per la nostra protagonista, mentre alcuni dettagli del suo passato verranno a galla.



The Serpent, Stagione 1 (2 aprile 2021)

La vita e i crimini del killer Charles Sobhraj (interpretato da Tahar Rahim) sono al centro di questa nuova miniserie Netflix, in un viaggio al fianco di una mente spietata che commise svariati omicidi lungo la "rotta hippie" nell'Asia meridionale. Gli eventi raccontati sono ispirati a fatti reali e questo non fa che rafforzare la tensione e il terrore che affiorano in questa prima stagione.



La Famiglia McKellan, Stagione 3 (5 aprile 2021)

Se siete tra i seguaci dell'incredibile famiglia McKellan potete già iniziare ad esultare. Infatti, quest'ultimi torneranno protagonisti nella terza stagione della serie in arrivo il 5 aprile. La sitcom creata da Meg DeLoatch ci riporterà in Georgia, dove ritroveremo Tia Mowry nei panni di Cocoa McKellan, Loretta Devine come M'Dear, Anthony Alabi (Moz McKellan), Talia Jackson (Jade McKellan), Isaiah Russell-Bailey (Shaka McKellan), Cameron J. Wright (Mazzi McKellan) e Jordyn James che sarà nuovamente Ami McKellan.



Snabba Cash, Stagione 1 (7 aprile 2021)

Riprendendo le tematiche principali della trilogia cinematografica Easy Money, Snabba Cash ci porta nel cuore del mondo imprenditoriale svedese, che a quanto pare non è esente da difetti e in alcuni casi finisce per mischiarsi alla criminalità. In questa nuova serie, scritta da Oskar Söderlund in collaborazione con l'autore dei romanzi originali Jens Lapidus, veniamo portati a Stoccolma, dove seguiremo i tre protagonisti della vicenda principale interpretati da Evin Ahmad, Alexander Abdallah e Ayaan Ahmed.



Suburbia Killer: The Innocent, Stagione 1 (30 aprile 2021)

Basata su un romanzo di Harlan Coben, Suburbia Killer cercherà di farci rivivere la tensione del thriller scritto dalla nota autrice, con i fan che non vedono l'ora di mettere le mani su questo adattamento. La speranza è che il risultato sia migliore dei precedenti tentativi, visto che di recente un altro romanzo della Coben era stato adattato da Netflix con risultati deludenti. Nella nostra recensione di Estate di Morte, scrivevamo infatti di come la serie fosse afflitta da diversi difetti che speriamo non si ripresentino. Per quanto riguarda la trama, seguiremo Mateo Vidal intento a riprendere la sua vita con la moglie Olivia Costa, dopo diversi anni turbolenti condizionati da una rissa nella quale Mateo si trovò coinvolto. I due sembrano poter finalmente ripartire, quando una chiamata inaspettata sconvolgerà nuovamente la vita del nostro protagonista che dovrà cercare di provare la sua innocenza, svelando una fitta trama fatta di misteri e intrighi.



Show televisivi e docuserie

I vestiti raccontano, Stagione 1 (1 aprile 2021)

Se pensate che un maglione o una camicia non possano raccontare una storia, questa nuova docuserie potrà farvi cambiare idea. Tratta dalle opere di Emily Spivack, gli otto episodi de I Vestiti Raccontano faranno saltare fuori diversi scheletri dall'armadio, tra risate e storie alquanto particolari. Infatti, nel corso di questa prima stagione i protagonisti racconteranno le storie che si celano dietro alcuni dei loro capi d'abbigliamento, oggetti apparentemente comuni che rievocano ricordi indimenticabili.



Prank Encounters - Scherzi da brivido, Stagione 2 (1 aprile 2021)

Direttamente dal Sottosopra, torna la serie presentata da Gaten Matarazzo (Dustin di Stranger Things), nella quale assistiamo a candid camera spaventose che metteranno a repentaglio il cuore delle ignare vittime, le quali si troveranno a vivere in prima persona le loro paure.



The Big Day, stagione 2 (7 aprile 2021)

La spettacolare e fiorente industria dei matrimoni in India torna protagonista nei nuovi episodi di The Big Day, nei quali assisteremo a nozze da favola arricchite da un'organizzazione impeccabile e cerimonie incredibili.



Un colpo fatto ad arte: La grande rapina al museo (7 aprile 2021)

Docuserie incentrata su una delle rapine più sorprendenti di sempre; un furto che ha segnato una vicenda che sembra uscita direttamente da un film. Ripercorreremo alcuni dei momenti decisivi dell'evento, partendo dai ladri, che per l'occasione si erano travestiti da poliziotti, riuscendo ad eludere la sorveglianza del posto.



The Wedding Coach: come organizzare un matrimonio perfetto, Stagione 1 (7 aprile 2021)

La comica americana Jamie Lee è protagonista di questo reality sui matrimoni, nel corso del quale alcune coppie in difficoltà riceveranno consigli pratici su come superare gli ostacoli dell'atteso evento, tra momenti romantici e suggerimenti sopra le righe.



My Love, Stagione 1 (13 aprile 2021)

Se siete tra quelli che restano scettici di fronte a dichiarazioni d'amore eterne, My Love potrebbe farvi cambiare idea. Seguiremo infatti sei coppie unite da un'amore di lunga data che non accenna a placarsi anche in età avanzata, in una quotidianità fatta di piccoli gesti che confermano l'affetto reciproco tra i coniugi. Sei storie diverse che dimostrano come sia possibile mantenere viva la fiamma nonostante l'inesorabile scorrere del tempo.