Tutte le serie Netflix in arrivo a dicembre 2020

Se pensate che in vista del prossimo dicembre Netflix abbia in serbo soltanto titoli a sfondo natalizio, allora forse dovrete ricredervi. Infatti ci saranno diverse serie di stampo thriller/horror che approderanno sulla piattaforma, per un Natale che si preannuncia ricco di tensione. Il catalogo, inoltre, conferma la sua natura internazionale, con molte produzioni provenienti da diversi Paesi, tra le quali anche diversi k-drama, che si spera possano soddisfare le aspettative. Infine, l'anno si chiuderà col botto, con l'uscita dell'ultima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, prevista per l'ultimo dell'anno, così da rendere scoppiettante il vostro Capodanno. Ecco a voi tutte le novità Netflix di dicembre.



Alice in Borderland, Stagione 1 (10 dicembre 2020)

Il manga giapponese di Haro Aso, prende vita in questa serie live action composta da otto episodi. Shunsuke Sato è al timone del progetto, dopo essersi già occupato in passato di operazioni simili con titoli come Bleach, Gantz e Kingdom.

I protagonisti della storia saranno Arisu (Kento Yamazaki), e il suo gruppo di amici che, dopo essersi ritrovati come ogni sera per giocare ai videogame dei quali sono appassionati, si troveranno improvvisamente scaraventati in un'altra dimensione. Ad accoglierli ci sarà una Tokyo desolata, dove dovranno sopravvivere ad una serie di prove che si riveleranno sempre più difficili, in quello che sarà a tutti gli effetti un survival game con le loro stesse vite in gioco.



Sweet Home, Stagione 1 (18 dicembre 2020)

Tra horror e thriller, Sweet Home, basata sull'omonimo webtoon di Kim Kan-bi e Hwang Young-chan, è una nuova serie coreana con protagonista Cha Hyun-soo (Song Kang). Quest'ultimo è uno studente che, dopo aver perso la propria famiglia, si trova costretto a trasferirsi in un nuovo appartamento, dove iniziano ad accadere strani avvenimenti. Le persone intorno a lui, infatti, si trasformano in mostri e Cha Hyun-soo che cercherà di sopravvivere e salvare altre vite umane, in un percorso di crescita forzato che porterà il ragazzo a cercare lo stimolo necessario ad andare avanti.

Le terrificanti avventure di Sabrina, Stagione 4 (31 dicembre 2020)

La quarta stagione de Le Terrificanti avventure di Sabrina chiude l'ultimo mese dell'anno di Netflix. Purtroppo, come i fan già sapranno, dovremo dire addio al progetto curato da Roberto Aguirre-Sacasa. Come scrivevamo anche nella nostra recensione de Le terrificanti avventure di Sabrina 3, l'ultima stagione non ci aveva convinti del tutto, con alcuni aspetti che ci avevano lasciato più di qualche dubbio.

Ora che la conclusione si avvicina, la speranza è che ci possa essere un finale all'altezza, in grado di chiudere nel modo giusto una storia che comunque era riuscita a catturare l'attenzione di molti appassionati. Kiernan Shipka tornerà a vestire i panni di Sabrina, mentre la città di Greendale continuerà ad essere teatro di scontri tra il bene e il male, con i nostri protagonisti costretti a fronteggiare creature, incantesimi, ed eventi fuori dal comune.



Tutte le altre serie in arrivo su Netflix a dicembre 2020

Club 57, Stagione 1 (1 dicembre 2020)

Arriva su Netflix la prima stagione di Club 57, serie italo-americana prodotta da Rainbow in co-produzione con Nickelodeon e Rai Ragazzi. I protagonisti sono Eva ( Evaluna Montaner) e Ruben (Sebastián Silva), che si ritrovano catapultati negli anni '50 e dovranno prendere una decisione che potrebbe cambiare la loro vita, scegliendo se restare nel passato ripartendo da zero o cercare di tornare nel presente.



iZombie, Stagione 5 (1 dicembre 2020)

La quinta e ultima stagione di iZombie approda anche su Netflix, portandoci nuovamente a seguire la vita di Olivia "Liv" Moore (Rose McIver), all'interno di una città dove ormai i viventi e gli zombi convivono. La presenza di un gruppo contro i non morti mette però a repentaglio il fragile equilibrio raggiunto e la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro.



The 100, Stagione 6 (1 dicembre 2020)

La sesta stagione dell'acclamata The 100, che ormai vanta una solida fanbase, ci porta a vivere le vicende di Clarke (Eliza Taylor), Bellamy (Bob Morley), Murphy (Richard Harmon) ed Echo (Tasya Teles) che, dopo il loro arrivo su un un uovo pianeta, devono affrontare una grande minaccia: la tossina diffusasi a causa dell'eclissi di due soli sembra far impazzire le persone.



Private Lives, Stagione 1 (3 dicembre 2020)

Un nuovo k-drama sta per approdare su Netflix e la speranza è che la qualità possa essere quella mostrata in altre produzioni coreane recenti. La storia affronterà un tema molto attuale, ovvero quello della protezione dei dati nell'era digitale. Nello specifico, il governo porta avanti, insieme ad un'azienda privata, un progetto di sorveglianza che va a controllare i dati di ogni persona, con risvolti preoccupanti per la vita di tutti. Seguiremo quindi i protagonisti, mentre cercano di svelare i segreti che si celano dietro l'inquietante progetto.



Do Do Sol Sol La La Sol, Stagione 1 (3 dicembre 2020)

Altra serie proveniente dalla Corea del Sud, nella quale commedia e romanticismo si uniscono. Anche la musica avrà un ruolo importante, mentre seguiremo la nascita della relazione tra la pianista Goo Ra-ra (interpretata da Go Ara), e il misterioso Sunwoo Joon (Lee Jae-wook).



Selena: La Serie, Stagione 1 (4 dicembre 2020)

Grazie a Selena: la serie, potremo ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Selena Quintanilla, leggenda della musica tejano scomparsa a soli 23 anni. Christian Serratos interpreterà la grande artista, mentre per quanto riguarda la sua infanzia, la Selena bambina sarà interpretata da Madison Taylor Baez. Ricardo Chavira sarà il padre Abraham (anch'esso musicista), mentre la madre Marcella vedrà impegnata nel ruolo l'attrice Seidy Lopez. Infine, Gabriel Chavarria e Noemi Gonzalez interpreteranno rispettivamente il fratello e la sorella di Selena.



Kings of Jo'burg, Stagione 1 (4 dicembre 2020)

Johannesburg sarà il luogo nel quale si svolgeranno le vicende principali di Kings of Jo'burg, serie sudafricana che indagherà sul crimine che insanguina le strade della città, andando ad esplorare la storia delle famiglie più potenti legate al crimine organizzato.



Agents of S.H.I.E.L.D. , Stagione 7 (5 dicembre 2020)

L'ultima stagione degli agenti dello S.H.I.E.L.D. è sicuramente migliore della precedente, pur non essendo esente da difetti. Questa volta, il team dovrà sfruttare i salti temporali per cercare di contrastare i Chronicom, robot senzienti che vogliono prendere il controllo del destino della razza umana. Questa settima tornata di episodi si è sicuramente distinta per alcuni spunti interessanti, che hanno tratto vantaggio dai viaggi nel tempo usati come pretesto anche per farci immergere in epoche diverse, ben caratterizzate soprattutto dal punto di vista estetico, con una regia curata. Riemergono alcuni difetti storici della serie come un ritmo molto compassato nella parte centrale, ma questa stagione finale, come scrivevamo nella nostra recensione di Agents of S.H.I.E.L.D. 7, ha sicuramente il merito di riuscire a chiudere il cerchio.



Detention, Stagione 1 (5 dicembre 2020)

Detention è il titolo della nuova serie taiwanese a tinte horror in arrivo su Netflix, e vedrà Yunxiang Liu (Lingwei Lee), protagonista di una storia che intreccia elementi legati al mondo soprannaturale, alla storia di un luogo nel quale si sono consumate le vite delle persone che hanno lottato per la propria libertà. Infatti, la vicenda principale, pur essendo ambientata negli anni '90, farà riferimento a quello che viene chiamato il periodo del Terrore Bianco, nel corso del quale venne soffocata ogni tipo di protesta, con la morte di molte persone.



Mr. Iglesias, Stagione 2 - Parte 2 (8 dicembre 2020)

Torna Mr. Iglesias, con la seconda parte di una seconda stagione che, come scrivevamo anche nella nostra recensione di Mr. Iglesias 2, convince. Una sitcom che sotto diversi punti di vista si è rivelata tanto semplice nella sua formula, quanto piacevole, con il professore Gabe Iglesias che potrà tornare a rallegrare le vostre serate.



Il Caos dopo di Te, Stagione 1 (11 dicembre 2020)

Raquel (Inma Cuesta), giovane insegnante di letteratura, cercherà di salvare il suo matrimonio trasferendosi nella città natale del marito Gérman (Tamar Novas), ma s'imbatterà in una storia intrisa di sangue, legata alla tragica fine dell'insegnante che va a sostituire. Questa prima stagione sarà composta da otto episodi e, dalle premesse, dovrebbe garantire una buona dose di tensione in grado di tenerci incollati allo schermo.



Start-Up, Stagione 1 (13 dicembre 2020)

Sandbox, la Silicon Valley coreana, è il luogo ideale nel quale poter investire in progetti ambiziosi in grado di cambiare la società e la vita di chi li realizza. Qui, Seo Dal Mi (Bae Suzy) cerca di realizzare il suo sogno, prendendo come riferimento Steve Jobs, e cercando di mettere in campo la sua passione e la sua creatività per sorprendere il mondo. Diretta da Oh Choong Hwan e scritta da Park Hye Ryun, Start-Up è un altro k-drama che si aggiunge ai titoli coreani già previsti per dicembre, in un mese che sembra puntare molto sulle produzioni orientali.



Tiny Pretty Things, Stagione 1 (14 dicembre 2020)

Basata sul romanzo scritto da Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, Tiny Pretty Things ci porta a scoprire il mondo del balletto. Un settore nel quale, ad alti livelli, la competizione la fa da padrona, con persone che rischiano tutto per realizzare il proprio sogno. La Archer School, nella quale saranno presenti ballerini provenienti da ogni angolo della città, sarà il luogo nel quale seguiremo le ambizioni e i sacrifici che i protagonisti dovranno affrontare, in un mondo che non ammette errori.



How To Ruin Christmas: Il Matrimonio, Stagione 1 (16 dicembre 2020)

Diretta da Katleho Ramaphakela e Rethabile Ramaphakela, How To Ruin Christmas: Il Matrimonio, è una miniserie sudafricana con protagonista Tumi Sello (Busisiwe Lurayi), una giovane ribelle che torna dalla propria famiglia per il matrimonio della sorella previsto per il giorno di Natale, dopo un periodo di rapporti complicati. Purtroppo, le cose non andranno come previsto e Tumi si troverà costretta a rimediare ai suoi errori per ricucire il rapporto con la sua famiglia.



Natale con uno Sconosciuto, Stagione 2 (18 dicembre 2020)

L'aria natalizia inizia a prendere corpo su Netflix, con la seconda stagione di Natale con uno Sconosciuto, che vedrà l'infermiera Johanne (Ida Elise Broch) in cerca della persona giusta, in vista del processo natalizio che, come di consueto, sarà condotto dal resto della famiglia, che non risparmia battute e prese in giro alla nostra protagonista.



Bridgerton, Stagione 1 (25 dicembre 2020)

Creata da Chris Van Dusen, Bridgerton, basata sui romanzi di Julia Quinn, ci porta nel mondo dell'alta società londinese nel periodo della Reggenza. Vivremo l'atmosfera del periodo seguendo le vicende della potente famiglia Bridgerton, dalla storia ricca di intrighi e fascino. Da segnalare inoltre la partecipazione di Julie Andrews, che darà voce alla figura di Lady Whistledown.



Show televisivi e docuserie

I film della nostra infanzia: Le Feste, Stagione 1 (1 dicembre 2020)

Interviste agli addetti ai lavori e incredibili dietro le quinte, per scoprire la storia dei film natalizi campioni d'incassi che hanno segnato le nostre feste diventando dei veri e propri classici.



Mondi Alieni, Stagione 1 ( 2 dicembre 2020)

Realtà e finzione si mescolano in questa docuserie, che esplora la possibile esistenza di vita su altri pianeti. Applicando i concetti principali che si celano dietro la nascita della vita sulla nostra Terra, saranno infatti considerati scenari ipotetici riguardanti altri pianeti, per cercare di rispondere ad un quesito che attanaglia da sempre l'umanità: esistono altre forme di vita nell'universo?



Geni della chirurgia, Stagione 1 (9 dicembre 2020)

Quattro chirurghi si raccontano svelando le passioni che hanno ispirato il loro percorso. Passioni che hanno permesso ai protagonisti di questa docuserie, di raggiungere risultati importanti che li hanno resi dei pionieri nel loro campo.



Song Exploder: Canzoni al microscopio, Stagione 2 (15 dicembre 2020)

I pensieri ed il processo creativo di un artista mentre compone i suoi pezzi, raccontato dalla voce dei musicisti stessi, che svelano il lavoro che si cela dietro la realizzazione di un brano musicale.



Anitta: Made In Honorio, Stagione 1 (16 dicembre 2020)

Docuserie incentrata su Anitta, ovvero Larissa de Macedo Machado, star della musica pop e funk. L'artista si racconta in questa prima stagione, svelando i segreti del suo successo.



Lo Squartatore, Stagione 1 (16 dicembre 2020)

Questa nuova miniserie ripercorre le indagini relative allo squartatore dello Yorkshire, tra testimonianze e ricostruzioni che ci portano a scoprire una delle vicende più buie del periodo.