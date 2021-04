Tutte le serie Netflix in arrivo a maggio 2021

La guerra tra le piattaforme streaming è sempre più aperta e combattuta ma, nonostante i passi in avanti fatti dalle concorrenti, Netflix continua a dire la sua dimostrandosi ogni mese un punto di riferimento importante. Questo trova conferma nella nostra recensione di Tenebre e Ossa, che ha stupito per la qualità generale offerta, ribadendo la capacità della piattaforma di proporre nuovi prodotti di alto livello. Dando uno sguardo al futuro, a maggio il catalogo riceverà un gradito upgrade, visto l'arrivo di numerosi titoli tra i quali Jupiter Legacy, Lucifer e l'attesa Love, Deaths + Robots Volume 2, per un mese che difficilmente passerà inosservato.



Jupiter Legacy, Stagione 1 (7 maggio 2021)

Basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, Jupiter Legacy ci porta nel mondo dei supereroi, cercando di regalare una prospettiva diversa sul tema. Il racconto segue le vicende relative alla prima generazione di supereroi e ai loro figli, mentre quest'ultimi sentono il peso dell'eredità lasciata dai genitori e dovranno lottare per dimostrarsi all'altezza. La serie ideata da Steven S. DeKnight porterà in scena numerosi personaggi, tra i quali: Sheldon Sampson (interpretato da Josh Duhamel), Walter Sampson (Ben Daniels), Grace Sampson (Leslie Bibb), Chloe Sampson (Elena Kampouris), Brandon Sampson (Andrew Horton), George Hutchence (Matt Lanter), Fitz Small (Mike Wade) e Petra Small (Tenika Davis).

Per quanto riguarda la storia principale, Sheldon è il leader del gruppo di supereroi The Union, e cerca di indirizzare i figli nella strada che lui ha percorso negli anni, ma incontrerà diverse difficoltà. La figlia Chloe vuole infatti ribellarsi alle idee dei genitori, mentre Brandon si rivela ancora troppo acerbo per il ruolo di leader. Una nuova minaccia incombe, e i preparativi per la creazione di un nuovo gruppo di supereroi subiranno una brusca accelerata, per un risultato finale tutt'altro che scontato. Questa è sicuramente una delle serie più attese del prossimo mese, ma la sua capacità di tenere testa alla controparte cartacea è tutta da verificare, soprattutto in un panorama affollato come quello supereroistico.



Love, Deaths + Robots Volume 2 (14 maggio 2021)

Se siete tra quelli che erano rimasti delusi dal mancato arrivo del secondo volume di Love, Deaths + Robots ora potete finalmente esultare. Lo show arriverà infatti il 14 maggio, accompagnato dal suo stile unico e inconfondibile, unito ai suoi fantastici racconti. La serie animata antologica creata da Tim Miller proporrà nuovamente storie appartenenti a generi diversi, ognuna caratterizzata da tratti che la distinguono dalle altre.

L'hype per questo ritorno è alle stelle, e la nostra speranza è che si riesca ad unire in modo efficace la forma e il contenuto, dopo che la prima stagione aveva mostrato qualche scricchiolio a livello narrativo; pur sorprendendo per la cura estetica e alcuni spunti assolutamente interessanti. Importante sottolineare che oltre a questa seconda stagione è stata annunciata anche una terza parte, che dovrebbe uscire nel corso del 2022, confermando la volontà di Netflix di puntare su un'opera che ancora ha sicuramente tanto da dire.



Lucifer, Stagione 5 - seconda parte (28 maggio 2021)

La seconda parte della quinta stagione di Lucifer è in dirittura d'arrivo, e i fan non vedono l'ora di mettere le mani sui nuovi episodi di una serie che sembra migliorata col tempo. Come scrivevamo nella nostra recensione di Lucifer 5, la prima parte era ottima sotto diversi aspetti, mostrando il fianco soltanto in una fase centrale meno riuscita. Il finale aveva lasciato tutti col fiato sospeso, e anche per questo il nuovo ciclo di episodi sarà fondamentale per il futuro della serie.

Sicuramente è da sottolineare la capacità di gestire i tanti personaggi da parte degli showrunner, per un titolo che su Netflix ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza, diventando una delle serie più viste sulla piattaforma. Per quanto riguarda i protagonisti, ovviamente ritroveremo Tom Ellis nei panni di Lucifer e Lauren German come Chloe, in un racconto che si fa sempre più denso di eventi e colpi di scena. Riuscirà questa seconda parte a non tradire le aspettative?



Tutte le altre serie Netflix di maggio 2021

Vincenzo, Stagione 1 (2 maggio 2021)

K-drama che vede protagonista Song Joong Ki nei panni di Vincenzo Cassano, avvocato e consigliere di una famiglia mafiosa romana che l'ha adottato da piccolo. Dopo la formazione in Italia e la confidenza presa nel gestire affari loschi di vario genere, Vincenzo decide di tornare in patria, ovvero in Corea. Lì cercherà di recupera dei lingotti d'oro nascosti in un palazzo e dovrà vedersela con alcuni agguerriti contendenti. La serie ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico estero per la sua capacità di mescolare momenti comici e drammatici, e questo è sicuramente un motivo in più per tenerla d'occhio. La prima stagione di Vincenzo è composta da 16 episodi e, visti i riconoscimenti ottenuti, siamo sicuri che i fan del genere non resteranno delusi dal risultato finale.



Navillera, Stagione 1 (4 maggio 2021)

Basata sul webtoon omonimo, Navillera è il nuovo k-drama diretto da Han Dong-Hwa, e arriverà il 4 maggio su Netflix. La vicenda principale andrà ad intrecciare i sogni di un uomo di 70 anni, Shim Deok-chul, a quelli del giovane Lee Chae-rok, entrambi legati dalla stessa passione per la danza. I due si sproneranno a vicenda cercando di realizzare i loro sogni, superando le differenze e gli ostacoli. Per quanto riguarda gli interpreti principali, Lee Chae-rok sarà interpretato da Song Kang, mentre Shim Deok-chul sarà portato in scena da Park In-hwan.



Selena: La serie, Seconda parte (4 maggio 2021)

La serie biografica americana diretta da Hiromi Kamata torna su Netflix continuando il racconto riguardante la vita di Selena Quintanilla-Pérez, importante esponente della musica tejano. Questa seconda parte sarà anche l'ultima, visto che il progetto era stato pensato proprio per essere diviso in due capitoli, ma grazie a questi nuovi episodi i fan potranno ripercorrere alcune tappe fondamentali della carriera dell'artista riassaporando le atmosfere vissute nella prima season.



Girl From Nowhere, Stagione 2 (7 maggio 2021)

Serie thriller thailandese che giunge alla sua seconda stagione tornando a seguire l'intelligente e misteriosa Nanno (interpretata da Chicha Amatayakul), studentessa che, passando da una scuola all'altra, svela le malefatte di inseganti e studenti. Le origini di Nanno verranno approfondite nel corso degli episodi, in un racconto che è costruito interamente intorno alla figura della protagonista.



The Upshaws, Stagione 1 (12 maggio 2021)

Creata da Regina Hicks e Wanda Sykes, The Upshaw è una nuova comedy che metterà sotto i riflettori la famiglia di Bennie Upshaw (Mike Epps) e Regina (Kim Fields). I due sono sposati e hanno quattro figli (uno dei quali nato da un'altra relazione), e tra una risata e l'altra ci faranno anche capire alcuni problemi che le famiglie di colore affrontano nella nostra società. La serie cercherà quindi di mantenere toni leggeri cercando di strappare una risata, ma allo stesso tempo offrirà alcuni spunti di riflessione.



Move to Heaven, Stagione 1 (14 maggio 2021)

Diretta da Kim Sung-ho e scritta da Yoon Ji-ryeon, Move to Heaven è un k-drama ispirato al saggio scritto da Kim Sae-byul "Things Left Behind". Geu-ru (Tang Jun-sang) è il protagonista della vicenda principale assieme allo zio Sang-gu (Lee Je-hoon), divenuto suo tutore. Geu-ru, affetto da sindrome di Asperger, è specialista di pulizia del trauma, e assieme a suo zio andrà incontro a storie incridedibili che non vi lasceranno sicuramente indifferenti, scatenando emozioni e mostrando la forza del loro legame.



Haunted, Stagione 3 (14 maggio 2021)

Il paranormale ha da sempre ispirato storie ricche di tensione, giocando sull'unione di realtà e finzione e puntando molto sull'atmosfera creata. Haunted, serie antologica ispirata ad eventi reali si inserisce in questo filone, cercando di far leva sulla veridicità dei fatti raccontati. Riuscirà la serie diretta da Jan Pavlacky a soprendere il pubblico?



Che fine ha fatto Sara?, Stagione 2 (19 maggio 2021)

La serie tv messicana creata da José Ignacio Valenzuela torna protagonista grazie a questa nuova tornata di episodi, nei quali verranno svelati alcuni misteri rimasti irrisolti dopo la prima season. Ritroveremo Alex (Manolo Cardona) impegnato nella ricerca della verità riguardante la morte della sorella, mentre gli indizi portano tutti ad un solo nome: Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones). Questo sembra uno dei principali responsabili, ma la realtà dei fatti la scopriremo soltanto nel corso di questa nuova stagione.



Special, Stagione 2 (20 maggio 2021)

Sitcom semi-autobiografica di Ryan O'Connell, nella quale il protagonista è affetto da una paresi cerebrale che lo mette davanti a molti ostacoli da superare. Dopo un periodo difficile, la sua vita imbocca una svolta grazie all'incontro con l'insegnante di ballo Tanner, insieme al quale si costruirà un legame importante.



Jurassic World: Nuove Avventure, Stagione 3 (21 maggio 2021)

Prosegue la serie animata dedicata al fantastico mondo di Jurassic World, tra dinosauri, amicizie e nuove sfide. I protagonisti saranno sei ragazzi di un campo avventura a Isla Nubar, e dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per uscire indenni da un'avventura che si preannuncia ricca di pericoli.



The Kominsky Method, Stagione 3 (28 maggio 2021)

La sitcom ideata da Chuck Lorre giunge al capolinea, e la terza stagione de Il Metodo Kominsky sarà anche l'ultima. Sandy Kominsky (Michael Douglas) sarà nuovamente a Los Angeles, una città tanto viva per i giovani, quanto apparentemente distante per chi vive la terza età. Questa volta al suo fianco non ci sarà l'amico Norman Newlander (Alan Arkin), ma il racconto sarà comunque più vivo che mai grazie all'arrivo di alcuni nuovi personaggi che faranno da sfondo alle tematiche che già avevamo apprezzato nelle stagioni precedenti, per una serie che ha saputo unire emozioni e comicità in modo sorprendente. Questa terza stagione si suddividerà in sei episodi, e non vediamo l'ora di poter fare quest'ultimo viaggio al fianco del fantastico Sandy.



Le docuserie in arrivo

I figli di Sam - Verso le Tenebre, Stagione 1 (5 maggio 2021)

Docuserie che vede il giornalista Maury Terry seguire alcune piste legate agli omicidi compiuti da David Richard Berkowitz. Il noto serial killer confessò di aver ucciso 6 persone, e fu ribattezzato Figlio di Sam o Il killer della Calibro 44. Il suo caso però non è stato chiuso, perché ci sono sospetti riguardo la complicità di altre persone che, secondo Terry, potrebbero essere legate ad una setta satanica, come dimostrato da alcuni indizi che ci verranno svelati nel corso degli episodi.



I Soldi in Poche Parole (Money, Explained), Stagione 1 (11 maggio 2021)

Il sistema finanziario che regola e scandisce la nostra quotidianità è una macchina complessa composta da mille sfaccettature. Questa docuserie cerca di far luce proprio su questo settore divenuto motore trainante del capitalismo moderno, perché i soldi non fanno la felicità, ma forse la possono imitare.