Tutte le serie TV in onda su Sky a dicembre 2019

È Natale anche in casa Sky, e l'emittente satellitare per eccellenza (così come la sua controparte online NowTV) non si sottrae ad offrire al pubblico di abbonati nuove offerte seriali. Il top del mese è rappresentato dalla miniserie The Loudest Voice, mentre altre due serie da segnalare sono The Race - corsa mortale e The Murders. Di seguito vi segnaliamo la top 3 tra le uscite di Sky di dicembre 2019, in calce invece le restanti produzioni in onda nei prossimi 30 giorni. Avete già letto il catalogo serie TV di Netflix e il catalogo serie TV di Amazon Prime Video?



The Loudest Voice

Dal 4 dicembre, su Sky Atlantic arriva la miniserie, in sette episodi, che racconta la vita di Roger Ailes, il fondatore di Fox News. Per anni Ailes fu il vero leader del partito repubblicano, finchè uno scandalo sessuale non pose fine alla sua carriera.

La miniserie presenta un cast di tutto rispetto: Russel Crowe interpreta Roger Ailes ed è affiancato da Sienna Miller e Seth McFarlane;



The Race - Corsa Mortale

Dal 17 dicembre, su Sky Atlantic, la stagione 1, in otto episodi, di una serie che unisce atmosfere distopiche ad azione su strada. Nell'ennesimo futuro in cui un virus ha distrutto la vita sulla Terra i sopravvissuti, nel Regno Unito, si sono affidati ad un governo totalitario che ha imposto un coprifuoco.

Chiunque sia visto per strada dalle 19.00 alle 7.00 verrà posto in quarantena. L'unica speranza per avere un rifugio sicuro è partecipare ad una corsa stradale illegale lunga mille chilometri.

Per The Race (in originale Curfew) nomi noti nel cast, quali Sean Bean, Adam Brody, Billy Zane, Miranda Richardson.



The Murders

Dal 12 dicembre, su Fox Crime, arriva un dramma procedurale canadese. Kate Jameson è una detective alle prime armi che cerca di redimersi dall'aver causato la morte di un collega per la sua negligenza.

Ambientato a Vancouver, lo show vedrà la ragazza, aiutata dal partner Mike Huntley, dovrà indagare su di un serial killer che usa la musica come arma. Nel cast Jessica Lucas e Lochlyn Munro (Northwood), nei panni dei protagonisti.



Tutte le altre serie TV su Sky a dicembre 2019



A dicembre, su Sky, andranno in onda anche le seguenti altre serie:: tornano, su Fox, dall'1 dicembre, i genitori single, sempre alle prese con il dividersi tra i loro figli e la ricerca di una vita privata che consenta loro di andare al di là del loro ruolo.: dall'1 dicembre, su Fox, andranno in onda i nuovi episodi della serie ideata da Nahnatchka Khan e basata sul libro Fresh Off the Boat: A Memoir di Eddie Huang.: da lunedi 2, su Premium Crime, arriveranno le prime due stagioni di Strike. Cormoran Strike è un veterano di guerra che si è reinventato detective e risolve i casi di omicidio con l'aiuto della sua fidata assistente Robin Ellacott.: da lunedì 9, su Fox Crime. Arrivare a sedici stagioni non è facile per nessuno, ma NCIS continua agevolmente la sua corsa nel racconto dei casi del Team del Naval Criminal Investigative Service' di Washington, D.C.