Tutte le serie tv in uscita su Netflix a marzo 2021

La nostra anteprima di Snowpiercer 2 sancisce la fine del febbraio targato Netflix, in una terra gelata pronta a spegnere la scintilla che anima le ultime speranze dell'umanità. Ma la lotta non finisce qui, visto che un altro noto titolo si prepara ad affacciarsi nel mondo delle serie TV: Pacific Rim, serie animata nella quale l'umanità, per sopravvivere, dovrà affrontare la minaccia dei terribili Kaiju. Le novità ovviamente non si fermano qui, ed è infatti in arrivo anche la seconda parte della folle Love, Death & Robots, pronta a stupire col suo stile unico e le sue sorprendenti storie. Infine, marzo si chiuderà col botto, grazie alla prima stagione de Gli Irregolari di Baker Street, pronta a cavalcare l'iconico universo creato da Arthur Conan Doyle.



Pacific Rim: La zona oscura, Stagione 1 (4 marzo 2021)

I fratelli Taylor e Hayley sono alla ricerca dei genitori e, grazie al ritrovamento di un vecchio Jaeger (mecha progettati per proteggere la Terra) potranno cercare di realizzare il loro sogno. Questo, in un'Australia ormai popolata da kaiju, mostri che hanno invaso la zona sconfiggendo gli Jaeger presenti e costringendo la popolazione all'evacuazione.

A differenza della saga cinematografica, Pacific Rim: La zona oscura è una serie animata e i fan non vedono l'ora di scoprire quello che questa storia porterà di nuovo. Ciò che è certo è che il titolo creato da Greg Johnson e Craig Kyle riprenderà gli elementi principali dei film sotto una nuova veste, che speriamo possa essere altrettanto convincente e spettacolare.



Love, Death & Robots, Secondo Volume (15 marzo 2021)

La serie animata antologica creata da Tim Miller tonerà con l'attesa seconda stagione il prossimo mese, dopo un primo ciclo di episodi sorprendente che mescolava vari generi e stili, presentando alcune trovate molto interessanti.

Come scrivevamo nella nostra recensione di Love, Death & Robots, lo show aveva qualche problema a livello narrativo, visto che spesso i vari episodi erano cortometraggi che guardavamo più alla forma che al contenuto, ma nonostante ciò il risultato finale era sicuramente importante. Chissà cosa ci sarà in serbo per gli appassionati questa volta, nella speranza che oltre ad uno stile unico ci sia spazio anche per una narrazione altrettanto coraggiosa ma impostata in modo differente, così da permettere anche un racconto più complesso e sfaccettato.



Gli Irregolari di Baker Street, Stagione 1 (26 marzo 2021)

Tra horror, mystery e thriller, gli Irregolari di Baker Street, nuova serie Netflix di Tom Bidwell cercherà di stupire il pubblico prendendo ispirazione dal mondo di Sherlock Holmes e facendoci seguire le indagini di un gruppo di adolescenti, desiderosi di scoprire gli orrori che si celano nella loro città.

La vicenda principale è ambientata nell'affascinante Londra vittoriana, dove degli oscuri segreti legati al soprannaturale metteranno a dura prova i giovani detective. Sherlock Holmes sarà interpretato da Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson sarà John Watson, mentre il resto del cast vede la presenza di Clarke Peters, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, McKell David e Harrison Osterfield. Dopo Sherlock ed Enola Holmes, possiamo quindi abbracciare una nuova serie legata ai racconti di Arthur Conan Doyle, per un'ambientazione ricca di fascino e una storia che speriamo possa rivelarsi all'altezza delle aspettative.



Tutte le altre serie che vedremo su Netflix a marzo 2021

Riverdale, Stagione 4 (1 marzo 2021)

I 22 episodi che vanno a comporre la quarta stagione di Riverdale arriveranno su Netflix all'inizio di marzo, e i fan potranno quindi tornare a seguire Archie (KJ Apa) e i suoi compagni di scuola. Roberto Aguirre-Sacasa è il creatore e produttore dello show che prende ispirazione dai personaggi dell'Archie Comics, che negli anni ha conosciuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Un teen drama capace di unire emozioni e intrecci legati ai segreti nascosti della cittadina, con un mistero diverso che va a caratterizzare ogni stagione.



Shaun, vita da pecora: avventure a Mossy Bottom, Stagione 1 (1 marzo 2021)

Spinoff di Wallace e Gromit, Shaun è una serie animata realizzata in stop-motion e approderà su Netflix a partire dal 1 marzo. I protagonisti sono la pecora Shaun e il cane Bitzer, che metteranno sottosopra la fattoria di Mossy Bottom con le loro trovate. Se volete passare qualche ora di spensierato divertimento, da marzo sapete cosa guardare, senza sottovalutare l'ottima componente tecnica che caratterizzerà la serie.



The Bold Type (1 marzo 2021)

Dopo essere andata in onda sui canali Mediaset Premium, arriva anche su Netflix The Bold Type, comedy creata da Sarah Watson, che segue le vicende di Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee ) e Sutton (Meghann Fahy). Tre amiche che lavorano per Scarlet, rivista femminile americana di moda, e che a New York troveranno il posto ideale per esprimere le proprie attitudini e scoprire fino in fondo loro stesse, districandosi tra vita privata e lavoro.



Bombay Begums, Stagione 1 (8 marzo 2021)

Diretta da Alankrita Shrivastava, Bombay Begums è incentrata sulla vita di cinque donne di Mumbai, legate dallo stesso desiderio di avanzare nella loro carriera e raggiungere i propri sogni. Nel loro percorso si troveranno a dover affrontare numerosi ostacoli, e dovranno mettersi alla prova cercando di superare anche alcune barriere sociali che si annidano nella città.



Il leader, Stagione 1 (10 marzo 2021)

Due filmakers entrano in una zona controllata da gang criminali per girare video per un rapper. La tensione è palpabile, e il loro lavoro rischia di trasformarsi in un incubo, in un territorio dove sono estranei e nessuno può sentirli gridare.



Waffles + Mochi, Stagione 1 (16 marzo 2021)

Prodotta dalla casa di produzione di Michelle e Barack Obama (la Higher Ground), Waffles + Mochi vede la storia ambientata nella terra dei surgelati, con i protagonisti Waffles e Mochi che vogliono diventare chef. I due amici inizialmente si trovano a cucinare prodotti congelati, ma la loro vita cambierà quando verranno assunti in un supermercato molto particolare. Il posto appartiene alla signora Michelle Obama e qui, grazie ad un carrello della spesa volante, inizieranno un viaggio tra ristoranti e cucine sparsi in tutto il mondo. Ogni pasto permetterà di scoprire nuove amicizie e culture, con pasti tradizionali preparati da grandi chef di nazionalità diverse.



Sky Rojo, Stagione 1 (19 marzo 2021)

Serie spagnola ideata da Álex Pina (creatore de La Casa di Carta e Vis a Vis) e Esther Martínez Lobato. Questa volta le protagoniste saranno tre escort in fuga dal luogo nel quale lavoravano, dopo aver ferito gravemente l'aguzzino che estorceva loro denaro. I sicari del loro ex capo cercheranno in ogni modo di rintracciarle mentre le ragazze, a causa del loro passato, si trovano alle strette, non potendo neanche contattare la polizia. Una serie d'azione che nasconde emozioni e tensione, in una fuga continua dalla morte.



Le docuserie in arrivo

Omicidio Tra I Mormoni, Stagione 1 (3 marzo 2021)

Diretta da Tyler Measom, già premiato per altri documentari prodotti in passato, Omicidio Tra i Mormoni è una nuova docuserie che ci porta a scoprire come una chiesa di ampia diffusione sia stata scossa da un inganno rivelatosi fatale.



Nevenka: rompere il silenzio, Stagione 1 (5 marzo 2021)

Nevenka Fernandez, prima donna a denunciare delle molestie sessuali in Spagna, è la protagonista di questa docuserie, per un evento importante che fece grande scalpore e segnò un passo in avanti di vitale importanza per chi stava soffrendo e lottando per lo stesso motivo.



La casa galleggiante, Stagione 1 (9 marzo 2021)

Docuserie tedesca sulla creazione di una casa galleggiante tanto sorprendente quanto difficile da realizzare. Dopo un inizio problematico e mille ostacoli da superare, questa incredibile trovata naufragherà malamente? Potremo scoprirlo solo seguendo questa prima stagione de La casa galleggiante.



Formula 1: Drive to survive, Stagione 3 (19 marzo 2021)

La complicata stagione di Formula 1 dello scorso anno ha vissuto diverse interruzioni a causa della pandemia, ma questo non ha impedito allo show di continuare. In questa serie, potrete seguire degli incredibili dietro le quinte che vi faranno vivere le tensioni e le gioie dietro le gare di uno degli sport più affascinanti di sempre. L'uscita non è lontana e, se siete apapssionati, potete già iniziare ad accendere i motori.