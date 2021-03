Tutte le uscite Sky e NOW di aprile 2021

Se le serie Netflix in uscita ad aprile 2021 non vi hanno convinti del tutto, Sky e la sua piattaforma streaming NOW (precedentemente chiamata NOW TV) sono pronte a soddisfare i propri abbonati, grazie ad un palinsesto ricco e di qualità. Tra i titoli in arrivo, The Nevers di Joss Whedon punta a catturare l'attenzione del pubblico italiano, ma vi consigliamo di tenere gli occhi ben aperti, perché anche l'italiana Anna potrebbe sorprendervi. Infine, da segnalare il debutto italiano di Barry che all'estero ha ricevuto molti riconoscimenti, mostrandosi interessante sotto diversi punti di vista. Eccovi quindi le serie Sky e NOW di aprile, per un'offerta che è pronta a rivaleggiare con le tante piattaforme streaming presenti sul mercato.



The Nevers, Stagione 1 (12 aprile 2021 versione V.O. Sky Atlantic / NOW) 19 aprile 2021 (versione doppiata)

Se avete letto la nostra recensione della Zack Snyder's Justice League, probabilmente saprete che Joss Whedon, autore della precedente versione del film, è stato al centro di diverse polemiche. Proprio per la situazione che si è creata, il noto regista ideatore di The Nevers si è allontanato dalla sua creatura, passando il testimone a Philippa Goslett che diventa sceneggiatrice, showrunner e produttrice di questa nuova serie prodotta da HBO.

The Nevers ci porta a seguire Le Toccate, donne che scoprono di essere dotate di particolari poteri, in una Londra tardo vittoriana tanto affascinante quanto ricca di misteri. Non tutti però sembrano contenti della situazione, in special modo i puritani che sono determinati ad eliminarle il prima possibile. La vicenda principale vedrà protagoniste Amalia True (interpretata da Laura Donnelly), Penance Adair (Ann Skelly) e Lavinia Bidlow (Olivia Williams). Ognuna di loro possiede capacità particolari, e dovranno aiutarsi a vicenda per riuscire a fronteggiare la minaccia incombente. Infine, da sottolineare che la serie uscirà in contemporanea con gli USA in lingua originale, mentre gli episodi doppiati arriveranno ad una settimana circa di distanza.



Barry, Stagione 1 (12 aprile 2021, Sky Atlantic / NOW)

Ideata da Alec Berg e Bill Hader, a distanza di circa tre anni dall'uscita negli USA, dove è già stata trasmessa la seconda stagione, arriva anche in italia Barry, dark comedy che all'estero è stata candidata a ben 39 premi vincendone 10 (tra i quali 2 Emmy). Barry Berkman (interpretato da Bill Hader) è un ex marine che ha deciso di diventare killer a contratto, ma il suo ultimo lavoro a Los Angeles lo porterà a cambiare i suoi piani con risvolti inimaginabili.

La serie è stata lodata dalla critica e dal pubblico per la sua capacità di unire una scrittura brillante a interpretazioni di grande livello, e non vediamo l'ora di capire se il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative. Infine per quanto riguarda il cast, oltre al già citato Hader, troveremo: Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan e Henry Winkler.



Anna, Stagione 1 (23 aprile 2021, Sky Atlantic / NOW)

Anna è una nuova serie Sky Originals tratta dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti, che si è occupato in prima persona della regia e della sceneggiatura di questo adattamento. Protagonista della vicenda è Anna (Giulia Dragotto), una ragazza di 12 anni che, insieme al fratello Astor (Alessandro Pecorella), cercherà di sopravvivere dopo lo scoppio di una terribile epidemia.

Un virus sta infatti decimando la popolazione, uccidendo tutte le persone che hanno superato la pubertà e lasciando in vita soltanto bambini e giovani adolescenti. Si apre quindi uno scenario post apocalittico nel quale l'unica regola è sopravvivere, in una situazione che si complicherà ulteriormente dopo il rapimento di Astor. Ambientata in Sicilia, la storia vedrà Anna costretta ad attraversare l'isola alla ricerca del fratello, mentre il mondo che conosceva è ormai perduto.



Tutte le altre serie in arrivo su Sky e NOW ad aprile 2021

Vikings, Stagione 6, seconda parte (7 aprile 2021) - Sky Atlantic e NOW

Stagioni 1-5 (1 aprile 2021)

Creata e scritta da Michael Hirst, Vikings negli anni si è conquistata un'importante fetta di pubblico, grazie a personaggi affascinanti che hanno lasciato il segno. Se appartenete alla schiera dei tanti fan della serie, sarete contenti di sapere che su Sky e NOW arriveranno tutte le stagioni di Vikings, dandovi la possibilità di prepararvi al meglio per il Valhalla, immergendovi nel freddo e violento Nord vichingo. Certo, forse nel corso delle stagioni non sempre la qualità si è attestata su alti livelli, ma siamo comunque di fronte ad un prodotto che ci ha fatto vivere scontri fantastici, unendo con successo storia e finzione in un viaggio che non può lasciare indifferenti.



Batwoman, Stagione 2 (6 aprile 2021, Premium Action)

Javicia Leslie prende il posto di Ruby Rose nel ruolo di Batwoman, per una seconda season che ha il non semplice compito di risollevare le sorti di un titolo che ha deluso sotto diversi aspetti. Vista la vastità dell'universo DC, c'è sicuramente spazio per proporre una storia interessante, condita da personaggi fantastici, e la speranza è che questa possibilità venga sfruttata. Realizzata da Caroline Dries e Greg Berlanti, Batwoman difenderà nuovamente la città sui nostri schermi a partire dal 6 aprile, in attesa di capire come la storia andrà a svilupparsi questa volta.



Shameless, Stagione 11 ( 13 aprile 2021, Premium Stories)

Dopo tante stagioni dense di risate ed emozioni, sembra che questa volta dovremo dire addio ai Gallagher. L'undicesima sarà infatti l'ultima season della serie e ci auguriamo che la chiusura sia degna del percorso fatto. Ritroveremo gli interpreti principali di Shameless, dopo aver assistito ad un riavvicinamento che ha caratterizzato il ciclo di episodi precedente. Fanno parte del cast: Frank Gallagher (William H. Macy), Carl Gallagher (Ethan Cutkosky), Debbie Gallagher (Emma Kenney), Ian Gallagher (Cameron Monaghan) e Lip Gallagher (Jeremy Allen White).



Legacies, Stagione 3 (13 aprile 2021, Premium Stories)

La serie fantasy spin-off di The Originals e The Vampire Diaries ritorna con la sua terza stagione sui canali Premium, riportandoci tra i misteri di Mystic Falls, dove seguiremo le avventure di Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell). Ideata da Julie Plec, Legacies unisce elementi tipici dei fantasy a quelli caratteristici dei teen drama e, anche grazie a questa sua natura ibrida, è riuscita a catturare un pubblico ampio, dimostrandosi interessante sotto diversi aspetti. Per quanto riguarda il cast sono presenti: Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith, Matt Davis e Chris Lee.



The Goldbergs, Stagione 8 (17 aprile 2021, Premium Stories)

La famiglia dei Goldberg ritorna accompagnata dai suoi protagonisti, ovvero: Beverly (Wendi McLendon-Covey), Murray (Jeff Garlin), Adam (Sean Giambrone), Barry (Troy Gentile) e Erica (Hayley Orrantia). Quest'ottavo ciclo di episodi cercherà nuovamente di divertire i fan, dopo un percorso duraturo che ormai ha portato la serie ad avere una fanbase abbastanza consolidata.



Bob Hearts Abishola, Stagione 2 (18 aprile 2021, Premium Stories)

Dopo il buon riscontro da parte del pubblico nei confronti della prima stagione, ecco che ritorna Bob Hearts Abishola, per una seconda season nella quale ritroveremo Billy Gardell nei panni di Bob e Folake Olowofoyeku come Abishola. Potrà quindi proseguire la ricerca dell'amore di Bob, deciso a ricostruire la sua vita al fianco di Abishola in una seconda stagione che regalerà sicuramente nuovi spunti di riflessione intervallati da siparietti e momenti di leggerezza.



Snowfall, Stagione 4 (18 aprile 2021, FOX)

L'arrivo del crack sulle coste della California provocò conseguenze terribili e Snowfall nelle prime stagioni è riuscita a ripercorrere con successo quegli eventi. Successivamente, all'interno della serie c'è stato un salto temporale che ci ha portati a Los Angeles, dove la droga devastò intere comunità rovinando il futuro di molte persone. Snowfall cerca di farci rivivere alcuni snodi cruciali di quest'ultimo evento attraverso gli occhi di diversi personaggi che vedono la loro vita incrociarsi, con immagini drammatiche e storie coinvolgenti. Anche in questa quarta stagione ritroveremo Il sergente Wright (Marcus Henderson), Franklin Saint (Damson Idris) e Teddy McDonald (Carter Hudson), per un racconto ricco di intrecci ed emozioni.



Manifest, Stagione 3 (19 aprile 2021, Premium Stories)

Un aereo di passeggeri che improvvisamente scompare nel nulla, per poi ricomparire cinque anni più tardi è il punto di partenza di Manifest, nella quale vediamo come questo evento abbia sconvolto la vita dei passeggeri, che si ritrovano in un mondo diverso da quello che avevano lasciato. I loro cari sono andati avanti con le loro vite, e i nostri protagonisti si trovano davanti ad una situazione che non avrebbero mai immaginato di sperimentare. In attesa di avere ulteriori informazioni sul futuro della serie, il creatore Jeff Rake ha ribadito che vorrebbe avere la possibilità di arrivare alla sesta stagione, perciò resteremo in ascolto per vedere se il suo appello verrà accolto.



All Rise, Stagione 2 (19 aprile 2021, Premium Stories)

Simone Missick torna nei panni di Lola Carmichael nella seconda stagione del legal drama All Rise, riprendendo il ruolo di giudice determinata a ottenere la giustizia ad ogni costo. Mark Callan (interpretato da Wilson Bethel) sarà al suo fianco dandole una mano nel risolvere i casi più complicati, lottando contro un sistema giudiziario afflitto da numerosi problemi.



Law & Order: unità vittime speciali, Stagione 22 (21 aprile 2021, Premium Crime)

Il longevo spinoff ideato da Dick Wolf torna nuovamente in Italia e promette di appassionare i fan grazie a nuovi spinosi casi da risolvere, che andranno ad intrecciare la parte investigativa con quella giudiziaria. Ritroveremo Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, dopo che quest'ultima è stata promossa a capitano nella season precedente. Tra gli attori, saranno presenti Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder e Ryan Buggle.



L'uomo Di Casa, Stagione 9 (22 aprile 2021, FOX)

La sitcom statunitense ideata da Jack Burditt approda in Italia con la sua ultima stagione, dopo tanti episodi che hanno tenuto incollati i numerosi fan. Ovviamente ritroveremo la famiglia Baxter, e in particolar modo Mike (Tim Allen), che è deciso a passare il testimone di uomo di famiglia al nipote Boyd (Jet Jurgensmeyer), educandolo secondo il suo ideale di vero uomo. Un'educazione all'antica che riserverà diversi momenti esilaranti, nei quali Mike sarà pronto a far valere la sua volontà.



The Flash, Stagione 7 (26 aprile 2021, Premium Action)

Il giovane Barry Allen (Grant Gustin) riprenderà la sua corsa sui canali Mediaset Premium, continuando ad attingere dalla ricca controparte cartacea. The Flash col passare del tempo ha vissuto di alti e bassi - come molti titoli DC - e forse quello che serve è una vera e propria scossa che possa dare la velocità necessaria ad affrontare lo sprint finale. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo : Carlos Valdes (Cisco), Danielle Banabaker (Caitlin Snow), Candice Patton (Iris West), Thomas Cavanagh (Harrison Wells) e Jesse L. Martin (Joe West).